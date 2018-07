«Man skal være ganske hvit i hodet for å overse de afrikanske løperne.»

GULL: 17 år gamle George Manangoi spurtslo Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter i U-20 VM. Foto: Kalle Parkkinen Lehtikuva / NTB scanpix

Publisert: 20.07.18 12:46

Norske medier overser afrikanske friidrettsløpere.

Kåre Verpe , spesialrådgiver

I norsk nasjonalistisk eufori har vi sett det ene medieoppslaget etter det andre om løpsfenomenet Jakob Ingebrigtsen . Det har roet seg litt i år, men i fjor var det ille. Hadde faktasjekkerne i faktisk.no sjekket sportsjournalistikken ville de fått noe å boltre seg i. Så fakta først, før vi går løs på det skikkelig oppmuntrende.

I fjor var Dagbladet verst i sine «betraktninger» om Jakob Ingebrigtsen. En liten smakebit: «Sprenger grenser som idrettsverden ikke trodde var mulig». Det var etter at Jakob hadde løpt 5000 meter på 13.35. Det var «ny verdensrekord for 16-åringer». «Jakob (16) best i verden» . «Er verdens desidert beste 16-åring». Utsagnene ble godt støttet av Bislett-general Steinar Hoen, som mente at vi måtte over til andre idretter for å finne lignende talenter, som Tiger Woods i golf og Bjørn Borg i tennis.

På denne tiden i fjor hadde Berihu fra Etiopia, da 16 år, løpt 5000 meter 23 sekunder raskere. «Verdensrekorden» for 16-åringer er for øvrig på 12.54. Forskjellen til Jakob var da på 3,28 sekunder per runde. På 1500 meter løp Jakob på 3.39 i fjor og hittil i år på 3.36. «Verdensrekorden» for under 18 er fra 2002 på 3.32.95. Den er innenfor rekkevidde på fredag i Monaco. Løper Jakob under denne tiden er det på sin plass med de helt store oppslagene.

I U-20 VM i forrige uke slo han flere av verdensstjerne både på 1500 og 5000 meter. Blant andre Jakob Kiplimo, som løp 10 000 meter på 27.26 som 15-åring og årets innendørsverdensmester for senior på 1500 meter, 18-åringen Samuel Tefera.

Jakob løp de siste 800 på 1500 meter på 1.49.68, i nærheten av egen personlig rekord. Enda sterkere var de siste 1000 i 5000 meterløpet, 2.24.36. Formidable avslutningsegenskaper som lover godt før OL i 2020, eller for den saks skyld i EM i august.

På 5000 meter i U-20 VM var det 16-åringen Edward Zakayo som triumferte. I fjor fortalte han om hvorfor han løp: «Jeg ønsker å tjene penger for å kunne betale for skolegangen min. Men det viktigste av alt, jeg ønsker å løfte moren min ut av fattigdom». Sånn er det med mange av disse flotte unge afrikanske løperne. Riktignok oppnår mange av dem sine toppresultater på baneløping før de er tyve. De blir ofte dratt til maraton og gateløp, for det er der de store pengene er å hente. Eller de blir tidlig utbrent. Men det finnes mer enn nok afrikanere på bane også.

Man skal være ganske hvit i hodet for å overse dem, men det er altså det som skjedde da Dagbladets tittel var: «Jakob (16): Best i verden» . Og andre medier fulgte opp med å skrive om verdensrekordene hans. Til og med Store Norske Leksikon.

Likevel, brødrene Ingebrigtsen står fremst i konkurransen for å slå afrikanerne. For det har skjedd en endring. De afrikanske prestasjonene på for eksempel 5000 meter er betydelig svakere enn for noen år siden. Noen hevder at det skyldes et strengere dopingregime i friidretten. Uten å ta stilling til det, så er avstanden fremover blitt kortere. Og Jakob er allerede nest beste ikke-afrikanske under 20 både på 1500 meter og beste på 5000 meter.

I store mesterskap må det løpes uten harer, og da blir de beste noe uvillige til å sette opp farten. Et typisk eksempel var da afrikanerne løp taktisk og reduserte farten etter 3000 meter i VM under 20. Jakob kunne ta dem igjen etter at han hadde startet vel konservativt. Så gode som brødrene Ingebrigtsen er, har de altså vært med å knive om de fremste plassene. Filip ble nummer tre i VM i fjor. Storebror Henrik med en femteplass i London-OL. Begge de to kan gjøre det bedre. De er bare 25 og 27 år.

I år er Filip nest beste av ikke-afrikansk opprinnelse, og nest beste europeer, på 1500. Henrik er nest beste ikke-afrikaner og beste europeer på 5000. Jakob er på femteplass i Europa på 5000, tre med afrikanske navn mellom ham og Henrik.

Så det kan bli stort i EM når tre brødre fra Sandnes står på startstreken. Men det finnes andre brødre også. To fra Kenya. Lillebror Manangoi, 17 år han og, spurtslo Jakob på 1500 i U-20 VM og vant gull. Storebror på 25 år vant VM på 1500 i fjor. De er vel verdt en presentasjon i norske medier.

Og i dag kan altså Jakob bli «Verdens Beste». Under 18, på 1500 meter i Monaco. Er han smart løper han i ryggen på Filip fra start, og så får vi se hvordan det går med storebror Manangoi og resten av afrikanerne. Jeg ønsker meg litt mer afrikansk i deler av den hvite norske friidrettsdekningen.