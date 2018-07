GUTTETUREN: – Jeg har lært følgende: Ikke noe stress, man glemmer hverdagen, det er ok å si og gjøre akkurat det som faller en inn, og man blir møtt med humor og latter. Noe å leære for oss kvinner, spør Kristin Lie Romm. På bildet Reinert Mithassel og artikkelforfatterens mann, Jonathan Romm. Foto: Kenneth Korstad Langås (privat)

Gutta på tur, igjen ..!?

Publisert: 03.07.18 08:04

Med fare for å erte på meg mitt eget kjønn, så vil jeg gi en liten applaus til gutta og deres evne til å hygge seg ubetinget!

KRISTIN LIE ROMM , lege og spesialist i psykiatri

Har du noen gang tenkt over hvorfor gutteturene er så viktige? De gjentar seg år etter år. Like mye forventning og forberedelse. Like lite tid i kalenderen, men inn skal de. Logistikken sett fra mitt synspunkt skulle naturligvis tilsi noe helt annet, og det får jeg som regel demonstrert. Jeg har mine metoder.

Ikke at det hjelper, han er like fullt på båttur når jeg skriver dette. I fint vær, med god mat og gode kamerater.

I år fikk irritasjonen følge av en forminsket dose nysgjerrighet. Det skyldes et svakt øyeblikks refleksjon over det faktum at gutter på én og samme tid er erklært for samtidens skoletapere og samtidig troner øverst på listen når det gjelder god psykisk helse.

Dette kom tydelig frem i Folkehelserapporten 2018 og nå sist i Ungdatarapporten, som nylig ble publisert. Gutta er rett og slett mer fornøyd med livet. Nå er dette naturligvis latterlig forenklet, og mange gutter som sliter med skole sliter også med psykisk helse. Det er hevet over enhver tvil. Mange jenter er flinke til å dra på jenteturer også. Men, likevel, på gruppenivå, burde ikke tallenes tale være omvendt? Burde ikke gutta slite mer psykisk også?

De sliter tross alt med så mange feil og mangler: Dårlige planleggingsevner – eller «eksekutive funksjoner» som det heter på fagspråket – dårligere hukommelse, mindre evne til multitasking og større problemer med å uttrykke egne følelser. I sum burde vel dette føre dem galt av sted? Men sånn er det altså ikke. Når det gjelder alvorlig psykisk lidelse ser det ut til å være en temmelig jevn fordeling, men jenter er helt klart mer utsatt for lettere psykiske lidelser som depresjon og angst, til tross for gode prestasjoner.

Mitt spørsmål er vel egentlig, er det grunn til å bruke noe mer tid på å forstå dette? Tenker vi at menn/gutter har så lite kognitiv kapasitet å rutte med at de ikke engang skjønner at de burde være deppa?

Eller, kan det være at de har noen bedre forsvarsmekanismer mot angst og depresjon? Dette er selvfølgelig spissformulert, og jeg er på uvitenskapelig grunn. Dette er ikke mitt spesialfelt, men det må vel være lov å lufte noen tanker uten at de skal fagfellevurderes?

I min gressenketilværelse har jeg henfalt til å lese diverse nettsider for menn (kun anstendige) og plukket opp noe spredt forskning som synes å være tilgjengelig.

Underlig nok ser gutteturer ut til å være et underforsket område, men en studie fra Tyskland gjort på Macaque-aper har nærmet seg spørsmålet om hva mannlig samvær betyr for mentalt stress. Forskergruppen fant at lett stressede aper med mannlige apevenner hadde en reduksjon i stresshormoner når de søkte bonding med disse. Nivået sank mer enn når de var sammen med partnere eller i blandet selskap. En annen studie fant at lett stressede mannlige rotter søkte andre mannlige rotter for bonding. Dette utløste oksytocin som fikk stressnivået til å synke. Nå er jo ikke menn, rotter og aper det samme, men man tager hva man haver i medisinen.

Flere har også trukket frem det faktum at menn foretrekker såkalt skulder-til-skulder-aktivitet , de foretrekker å gjøre ting sammen. Det betyr visstnok ikke at forholdet kun er overfladisk, det oppleves for mange som et bedre utgangspunkt for å berøre vanskelige temaer. Noe å tenke på i terapisammenheng? Kvinner derimot foretrekker ansikt-til-ansikt-aktiviteter. De vil gjerne sitte ned og snakke sammen når de møtes og har et behov for å diskutere ulike problemområder.

Tilbake til start, hva skjer når menn er sammen med menn på guttetur eller herremiddag? Etter en liten rundspørring blant yngre og eldre i egen krets, svarer de fleste stort sett det samme: Det er ikke noe stress eller press når man er sammen med gutta. Da glemmer man hverdagen. Det er ok å si og gjøre akkurat det som faller en inn. Ingen fordømmer deg, man blir møtt med humor og latter.

Dette stemmer forbløffende godt med mine pålitelige nye nettkilder!

Dette er kanskje ikke revolusjonerende innsikter vil noen si, men likevel. Hvor bevisste er vi på hva som gjør andre stresset og hva som avhjelper stress? Og ikke minst, hvis skulder- ved skulderaktivitet virker stressreduserende på menn, er det da mulig at det vil ha samme effekt for kvinner? Har noen forsket på det? Er det alltid god stressmestring for oss kvinner å bruke så mye tid på å bore i problemområder?

Samtidig er det kanskje grunn til å moderere språkbruken når vi snakker om skolegutter. Hvis vi velger å konsekvent omtale gutter som skoletapere, bør vi vel ha i bakhodet at de ser ut til å være psykisk helsevinnere. Det er ikke sikkert kvinners fantastiske «eksekutive funksjoner», evne til multitasking og velutviklede kontrollbehov er like fortreffelig i alle sammenhenger, verken for henne eller han, om du er elev eller i et parforhold. Kanskje bør vi se at det ligger styrke i gutters evne til å fokusere på her og nå, prioritere samvær og aktivitet i stedet for å ta inn all verdens bekymringer. Vi legger jo stor vekt på at alle skal lære å ta ansvar for egen læring, trene opp sin evne til å planlegge og så videre. Kan vi tenke oss at vi også jobbet mer fokusert med henblikk på å kunne stresse ned, legge vekk bekymringer og fokusere på her og nå? Tåle å levere noe som er «ikke perfekt, men godt nok»?

Min erfaring er at vi er flere kvinner som har deltagende partnere som også ønsker oss uforpliktende jenteturer, men at vi ikke bare er så sikre på at det skal prioriteres. Vi er flinke til å ta «urimelig ansvar» som min kloke kollega sa her forleden. Med fare for å erte på meg mitt eget kjønn, vil jeg gi en liten applaus til gutta og deres evne til å hygge seg ubetinget! Nyt det så lenge det varer, det er ikke sikkert jeg er enig med meg selv i morgen.

Jeg ønsker alle gutter og jenter, kvinner og menn en avslappende sommer. Jeg er sikker på at dere har fortjent det alle sammen!