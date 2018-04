Norge og slaget om Kabul

kommentar

Publisert: 18.04.18 08:00

MENINGER 2018-04-18T06:00:59Z

Norge har en liten, men viktig rolle i den intense krigen om Afghanistans hovedstad Kabul. Redningen av forskeren Arne Strand løfter litt på det hemmelige sløret som omslutter slaget.

Det er rart å snakke om flaks når en norsk forsker plutselig befinner seg midt i et brutalt terrorangrep, og må reddes ut. Enda rarere når han faller mellom syv og ni meter og får kompliserte bruddskader. Men det gjør inntrykk når forskeren Arne Strand forteller at han falt ned midt mellom en gruppe norske marinejegere, som var i gang med å redde ham og andre ut av Hotel Intercontinental i Kabul , sammen med den afghanske spesialstyrken CRU.

Den afghanske styrken tilsvarer den norske Beredskapstroppen. CRU rykker ut mot alvorlige terroranslag i Kabul og andre deler av Afghanistan. Gjennom flere år er styrken trent opp av norske spesialsoldater, den siste tiden er det Marinejegerkommandoen i Bergen som har dette ansvaret. Da samarbeidet mellom Norge og Afghanistan om denne styrken tok til, var dagens sjef for Forsvarets Spesialstyrker, generalmajor Torgeir Gråtrud, en sentral figur.

For det norske spesialstyrkemiljøet er CRU-oppdraget et av de aller viktigste. Den afghanske styrken har etter hvert blitt mer selvstendig, bedre til å løse oppdrag, og nærmer seg nå den vestlige drømmen om at afghanerne selv skal kunne sørge for sin egen sikkerhet.

Norges bidrag gjennom mange år har også høy profil hos våre allierte i Afghanistan. Det er et bidrag som gir stor sikkerhetspolitisk gevinst, spesielt i USA. Norske spesialsoldaters innsats er hard politisk valuta når forsvarsministere, utenriksministere og statsministere drar til Washington D.C. Den norske stortingsmeldingen om innsatsen i Afghanistan som ble skrevet for noen år siden het «En god alliert». Det norske spesialstyrker gjør i Kabul er den tittelen i praksis. Det er nok også en av de tungtveiende grunnene til at regjeringen opprettholder innsatsen.

For oppdraget er både farlig og komplisert. Kabul er en by som rammes av alvorlige terrorangrep så å si kontinuerlig. Belastningen på den afghanske antiterrorstyrken er betydelig. Flere av dem blir drept og såret i jobben. Risikoen for de norske soldatene er høy. Denne formen for opplæring og mentorering skjer i stor grad ute i virkeligheten, tett på skuddvekslinger, branner og eksplosjoner.

De norske marinejegerne må balansere hensynet til egen sikkerhet med behovet for å vinne alle slagene. Det er avgjørende for CRUens, og dermed den afghanske statens legitimitet at den viser at den hurtig kan nedkjempe angrep. Den kan ikke gi opp eller trekke seg tilbake. Terrorens hensikt er å forsøke å vise at staten ikke har kontroll, derfor må den afghanske staten ved alle anledninger vise at den ikke lar seg kue. For hver time som går uten at angrepene slås ned. øke inntrykket av at staten er maktesløs.

Vestlig bistand, i dette tilfellet spesielt norsk, er avgjørende for at slagene vinnes. Samtidig er det grunn til å tro at det er lite aksept i de vestlige hovedstedene, inkludert Oslo, for at det betyr tap av vestlige liv. Dagens «Resolute Support Mission» i Afghanistan er presentert som en opplærings- og støtteoperasjon, ikke en kampoperasjon. Det gjør den politiske aksepten for tap lavere. Kommer tapene er det fare for at vesten trekker seg ut.

Det vet de som står bak terroren, og det kan se ut som om flere terroraksjoner nå forsøker å ramme de vestlige soldatene som sammen med CRU eller andre antiterrorstyrker kommer til unnsetning. Det blir for eksempel lagt ut eksplosivfeller i bygninger som er inntatt av terrorister, startet branner eller på andre måter forsøkt å ramme de som rykker ut. På hotellet der Arne Strand befant seg ser det ut til at utlendinger var prioriterte mål.

Så langt har de ikke lykkes. Det sier mye om hvor profesjonelt de norske styrkene i Kabul håndterer den vanskelige balansen mellom egen sikkerhet og behovet for resultater. Oppdraget norske soldater gjør i Kabul er et av de viktigste og vanskeligste i moderne tid.

