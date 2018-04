BERG-SAKEN: – Det kan selvsagt tenkes at en cowboy i Varanger har shanghaiet en lokal eventyrer og sendt ham bak fiendens linjer på lykke og fromme. Jeg tror det ikke, skriver Alf R. Jacobsen. Foto: Harald Henden

Løper VG Kremls ærend?

debatt

Publisert: 25.04.18 11:38 Oppdatert: 25.04.18 11:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-25T09:38:06Z

Sviktende kildekritikk gjør at VG er snublende nær å løpe Kremls ærend i dekningen av Frode Berg-saken.

ALF R. JACOBSEN, forfatter

La meg forklare hvorfor: Bare 18 år etter at Muren falt, har Russland under Putin på nytt utviklet klare totalitære trekk – med drap på regimekritikere og forakt for demokratiets spilleregler. Eksternt har den nye Tsaren iverksatt en massiv desinformasjons- og destabiliseringskampanje mot Vesten, basert på såkalte aktive tiltak , Tsjekaens og KGBs gamle spesialitet – med skremmende kynisme og effektivitet. Vi så det i 2016 da Kreml ved hjelp av en hærskare hackere og millioner av dollar forsøkte å påvirke valget i USA. De greide kanskje ikke å bestemme hvem som til slutt havnet i Det hvite hus. Men de bidro uansett til å snu opp-ned på amerikansk politikk og så grunnleggende mistillit til spillet i Washington.

Fake news og loddrett løgn tas i bruk for å forvirre opinionen. Vi så det i Syria, der Putins forbundsfelle Assad i Syria nylig drepte titalls egne borgere med giftgass og la skylden på hjelpeorganisasjonen Hvite hjelmer. Og vi så det i England, der russerne påsto at Secret Service selv sto bak forsøket på å myrde ex-spionen Sergei Skripal og datteren Yulia med giftgassen Novichok.

I Norge behøver de tilsynelatende ikke investere millioner for å oppnå samme effekt. De har mediene, som kritikkløst videreformidler Bergs statsoppnevnte forsvarer: «Det jeg har lest om hvordan norske myndigheters e-tjeneste opererer, er sjokkerende. Det hele minner om en spionroman fra 60-tallet.»

Men selvsagt: det som angivelig har rystet juristen fra regimet, som bruker polonium og novichok som drapsvåpen, kan ikke gjenfortelles. Det er «taushetsbelagt.»

For den siktede Frode Berg er det selvsagt ille å bli fremstilt som en hjelpeløs amatør av sin egen forsvarer. Det hjelper ikke siktede, og det hjelper ikke saken.

Like ille er det for Norge og Forsvarets etterretningstjeneste, som i en tid med stigende spenning skal gi regjeringen råd om fiendtlige mål og midler, blant annet de som blir klekket ut i Putins bakværelse. Den russiske statssikkerhetstjenesten har naturligvis for lenge siden utpekt vår e-tjeneste som en motstander av formidabel kvalitet. Siden 50-tallet har den levert regjeringen og våre allierte en strøm av etterretninger av eksistensiell verdi og sikret oss en plass under USAs atomparaply. I en situasjon der amerikanerne er under voldsomt press i Asia og Midtøsten, må vi selv ta en større del av ansvaret for overvåkingen av Arktis og den russiske Nordflåten, som fortsatt utgjør en potensiell og alvorlig trussel.

For Kreml har derfor Frode Berg-saken en betydelig interesse. Ikke bare har de avslørt en norsk spion. Gjennom åpenbart skreddersydd propaganda har de greid å stemple E-staben som en bande amatører som setter andres liv i fare. Tjenestens renomme og autoritet er påført skade. Det samme gjelder regjeringens stilling og forsvarsevne. Det er det som kalles destabilisering, og som russerne nå oppnår kostnadsfritt, takket være vår mangel på innsikt og kildekritikk.

Det kan selvsagt tenkes at en cowboy i Varanger har shanghaiet en lokal eventyrer og sendt ham bak fiendens linjer på lykke og fromme. Jeg tror det ikke. Alt vi vet om moderne etterretningshistorie, viser at selv postbud som Berg på forhånd gjennomgår nitid trening og nøye vet hva risikoen er. Vårt mest kjente mellomledd av samme type, Ingeborg Lygren, var en av e-sjefens sekretærer. Hun ble i 1956 plassert i ambassaden i Moskva, der hun regelmessig postet meldinger til og fra CIAs agenter bak Jernteppet. Men det skjedde ikke uten forberedelser. Lygren ble i flere måneder opplært av CIA-offiseren Richard Kovich i en dekkleilighet i Oslo i betjening av døde postkasser, skygging og alt annet som tilhører faget.

Det som i virkeligheten er problemet, er statssikkerhetstjenestens makt i det russiske samfunnet. De som våger å yte åpen eller skjult motstand og gjøre Vesten tjenester, løper en enorm og reell risiko. Alle forsiktighetsregler til tross, har de aller fleste av dem blitt avslørt og snudd – en annen av apparatets spesialiteter. Det er derfor all grunn til å frykte at den tapre Berg var avslørt før han satte seg på flyet. Det betyr selvsagt ikke at han eller E-staben opptrådte som amatører. Det betyr bare et KGBs arvtakere på hjemmebane er slu, nådeløse og livsfarlige motstandere.

Å forlange, som VG gjør, at hodene skal rulle basert på uverifiserte utsagn fra en statsansatt russisk advokat, er like smart som om Daily Mail skulle ha forlangt statsminister Mays avgang da russerne hevdet at britenes egen e-tjeneste sto bak forsøket på giftmord i Salisbury.

Verden er blitt et farlig sted, og det totalitære er i vekst. Det vil kreve det ypperste av kildekritikk om den frie pressen skal overleve. For å si det med avisens egen kommentator: «På dette nivået må vi virkelig forvente noe mer.»

Denne artikkelen handler om Russland