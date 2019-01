FÅR KRITIKK: I kronikkserien «25 under 25» skriver unge under 25 om temaer de er opptatt av. Først ut Maren Olava Ask Hütt, som skriver om realitydeltageres påvirkningskraft og medienes ansvar. Her er «Ex on the beach»-deltager Melina Johnsen og «Paradise Hotel»-deltager Robin Johansson.

«25 under 25»: Hvem skal få være forbilder for ungdommene våre?

MENINGER 2019-01-26T13:57:01Z

Er det mobbere og voldsdømte vi ønsker at landets ungdommer skal følge og se opp til?

debatt

Publisert: 26.01.19 14:57 Oppdatert: 26.01.19 15:08

MAREN OLAVA ASK HUTT (21), student.

Forrige uke ble det kjent at youtuber og realitystjerne Robin Johansson skal være med som deltaker i årets sesong av Paradise Hotel. Dette på tross av at han tidligere har sonet to måneder i fengsel for vold mot både en kvinne og en politimann.

«25 under 25» «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25.

Nå skal han få være med i et av landets mest populære realityprogrammer blant unge, og debatten er i gang.

– Det viktigste for oss i denne sammenhengen er at han var ærlig med oss, og at han sonet dommen sin, og at han ikke minst tar avstand og angrer på det han har gjort, sier kommunikasjonsdirektør i tv3, Line Vee Hanum til VG, som forklaring på hvorfor de har latt Johansson delta i programmet, på tross av den tidligere dommen.

Johansson har sonet sin straff og uttaler i media at han var "ung og dum" den gangen hendelsen fant sted. Så hva er problemet med at han får delta i programmet?

Når Tv3 og Mastiff caster Robin Johansson gir det dem ekstra oppmerksomhet og publisitet i forkant av Paradise Hotels premiere i mars. Robin er skandaløs.

At det tiltrekker seg oppmerksomhet og potensielle seere er det ingen tvil om, men hva kommuniserer produksjonen til mottakergruppen av programmet? Det er nemlig viktig å skille mellom tenkt målgruppe, som man kan anta er rundt 20 år, og den reelle mottakergruppen, som antageligvis går helt ned i 10-12-årsalderen.

Kommunikasjonen blir nemlig at hvis man er skandaløs og voldelig, får du masse oppmerksomhet i media. Slik blir man kjendis, og når man er kjendis får man goder, unike muligheter og penger.

Robin Johansson er ikke det eneste eksempelet på dette. For i disse dager spilles den nye TVNorge-serien «Influencerne» inn, og blant influencerne vi skal følge er tidligere «Ex on the Beach»-deltaker Melina Johnsen .

De fleste har fått med seg Melina, som etter én dag av programmets sendetid ble norgeskjent for å ha kalt ei jente hun nettopp hadde møtt for "bleik", "feit", "ikke en dritt" og "bitch".

Det sies mye dumt på «Ex on the Beach», men i stedet for å stille opp i media og fortelle at hun har sagt noe dumt, lager Melina Johnsen en sang basert på det forferdelige utsagnet.

Melina har etter «Ex on the Beach» fått svimlende 80.000 følgere på instagram, og sangen hennes har over 2 millioner streams på Spotify.

Selvsagt skal man tilgi ting. Både Johansson og Johnsen skal få leve som frie mennesker, mene det de vil og spise det de vil (tipper sushi), men det er et problem at mediehusene flokker seg rundt dem.

Vi ser hvert år hvordan deltakerne i realityprogrammer blir enorme på sosiale medier, og dermed får en påvirkningskraft andre kan se langt etter.

Jeg kan nevne i fleng. Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl, Sofie Nilsen, Kristin Gjelsvik, Dennis Poppe, Erik Sæther og til og med Farmen-deltaker Amalie Snøløs er alle gode eksempler på realitystjerner som gjør det stor på sosiale medier, og lever av inntektene de får på reklamering der.

Mange av de overnevntes største fans er barn og unge helt ned i småskolen, og derfor er det viktig at mediehusene er sitt ansvar bevisst når de pusher mennesker som Robin Johansson og Melina Johnsen opp og fram. Det er nemlig realitydeltakere som er de nye forbildene.

Er det mobbere og voldsdømte vi ønsker at landets ungdommer skal følge og se opp til?

(VG har vært i kontakt med både TVNorge og TV3 om denne teksten, og de eller deltagere vil muligens komme med et svar.)