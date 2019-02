STÅR FREM MED SIN HISTORIE: «Liv» fra Tysjford opplevde grove overgrep Foto: Jørgen Braastad

«Liv» skulle fått hjelp

Jenta fra Tysfjord forteller om overgrep fra 12 ulike menn før hun fylte 19 år.

Da VG for tre år siden avslørte den omfattende overgrepskulturen i Tysfjord kommune i Nordland, var «Liv» (39) en av kvinnene som fortalte sin historie anonymt.

Nå står «Liv» frem med ansikt for første gang i VG Helg. Hennes historie fortelles også i boken «Den mørke hemmeligheten i Tysjford» av Anne-Britt Harsem.

«Liv» trodde hun var den eneste som ble utsatt for overgrep da hun var liten jente. Politiets etterforskning avdekket 151 mulige overgrepssaker i tilknytning til kommunen, flere gikk til retten.

Mange av overgrepene kunne vært stoppet. For mange burde sagt fra. Det var flere som så tegnene på noe av det forferdelige «Liv» sto i som tenåring. På skolen fortalte Liv og broren både lærer og rektor om at de ble slått av faren.

Barnevernet kalte henne et «bekymringsbarn». Hun hadde stadig urinveisinfeksjoner, sa helsesøster på skolen. Hun vasket seg så mye at hun fikk blødende eksem. I et samtalenotat fra skolen sto det at Liv viste tegn på seksuelt misbruk. Læreren antydet at det neppe var noe alvorlig.

Alle kjente alle og mange var i slekt i bygda. 70 prosent av mistenkte og fornærmede i sakene tilhørte det lulesamiske miljøet i Tysfjord, mange hadde tilknytning til den læstadianske menigheten.

I 1994 blir faren til «Liv» dømt for overgrepene. Men for datteren ble livet enda verre. Hun ble utsatt for overgrep fra flere andre menn i bygda. En av de mest brutale mennene ble anmeldt, men saken ble henlagt som foreldet.

I dag mener «Liv» at hun ble sviktet av sin egen mor, som bekrefter overfor VG at hun hadde et rusproblem og var fraværende. Men mest av alt føler «Liv» seg sviktet av kommunen. Hun tror mange av traumene og overgrepene kunne vært unngått, om barnevernet hadde overtatt omsorgen for henne da faren var i fengsel. I to rettsinstanser har hun tapt mot Tysfjord kommune. Hun har ikke fått erstatning.

– Det var ingen voksne som tok vare på meg. Jeg var helt alene, sier Liv til VG.

Når vi vet det vi i dag vet, er det ingen som helst tvil om at hun ikke skulle vokst opp i sitt barndomshjem i Tysfjord kommune.