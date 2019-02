ELDREMINISTEREN FORENKLER: Åse Michaelsen (Frp) vil gjøre det enklere for eldre å fornye førerkortet. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Leder

Førerkort for eldre

Vi lever lenger og folk flest har stadig bedre helse. Det er smart at folk over 75 år slipper masse styr for å beholde førerkortet.

Publisert: 22.02.19 06:09







Eldre som ønsker å fornye førerkortet etter fylte 75 år, har frem til i dag måttet gjennom en helsetest hos fastlegen samt en såkalt kognitiv test.

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet foreslår nå at eldre bør få kjøre bil til de fyller 80 år før de behøver en helseattest fra fastlegen for å få fornyelse. Foruten helseattesten må mange også gjennomføre en kognitiv test, noe flere har reagert på.

les også Ut mot førerkort-test for eldre: – Nå må vi slutte å plage eldre unødvendig

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har vurdert rapporten fra de to direktoratene, og blitt enige om at den kognitive testen som hovedregel ikke lenger skal brukes.

Planen er å avvikle dette før sommeren. Det virker som en god løsning. Aldersgrensen for å jobbe i staten er 70 år nå, og eksperter har foreslått å heve den til 75 år. Pensjonsreformen går ut på at folk skal stå lenger i jobb. Vi blir stadig friskere, lever lenger og har bedre helse.

les også Nå skal førerkortattesten endres: – Helt fantastisk

Myndighetene vil i tillegg til å heve aldersgrensen la det være nok med en fornyelse av helseattesten hvert tredje år. I en tid hvor byråkratiet vokser og regelverk blir stadig mer komplisert, må det være en kjærkommen forenkling både for folk flest, fastlegene og byråkratiet.

Dagens eldre sjåfører er første generasjon som har kjørt hele livet. Og bilene de eier er langt tryggere enn da de fikk førerkort. Da lå ungene gjerne i hatthylla og sikkerhetsbelter fantes ikke.

les også Eldrebølgen ruller over veiene

I dag går vi mer og mer i retning selvkjørende biler. Noen av de dyreste bilene kan allerede mer eller mindre parkere seg selv. Også billigere biler har sensorer, servostyring, automatgir og automatisk nedbremsing når et hinder kommer i veien. Både ny bil-teknologi og ny helse-teknologi gjør oss til bedre sjøfører.

Fortsatt er det noen som ikke bør kjøre. Mange forstår dette selv, men selvsagt må myndigehetene og legene kunne sette ned foten og si at noen ikke skal ha førerkort.

Men generelt er det bra at regjeringen tilpasser kartet til terrenget og sørger for at reglene følger samfunnsutviklingen. Når alt annet «levealdersjusteres», er det på tide å gjøre det også med førerkortet.