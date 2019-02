I HIJAB: – I et mangfoldig samfunn som Norge er det viktig å respektere og akseptere alle, skriver Bashir. (Bildet er et illustrasjonsfoto.) Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Debatt

«25 under 25»: – Se kvinnen bak hijaben, og ikke hijaben

Hvordan har det omdiskuterte plagget, som så mange kvinner bærer med stolthet, blitt et symbol på noe så negativt? Spør Alina Bashir i dette innlegget.

Publisert: 25.02.19 11:02







ALINA BASHIR (17), skoleelev.

«Kvinnefiendtlig, undertrykkende og totalitært plagg»

«Norge blir et nytt Iran hvis vi ikke setter ned foten»

«Trussel mot demokratiet og vestlige verdier»

Kvinneundertrykkelse og hijab – kontrastene som står side om side. Det religiøse hodeplagget har skapt sterke reaksjoner hos det norske folk. På den ene siden har vi politikere som forlanger forbud mot hijab og konsekvenser for foreldre som sender barna sine med plagget på skolen.

Og i motsatt ende har vi blant annet programleder Faten Mahdi Al-Hussaini, som ønsker å ta et oppgjør mot de som vil frata retten hennes til å gå med hijab. I Europa har hijab blitt et symbol på undertrykkelse, totalitærisme og ikke minst terrorisme. Men hvordan har det kontroversielle og omdiskuterte plagget, som så mange kvinner bærer med stolthet, blitt et symbol på noe så negativt?

Alina Bashir (17). Foto: Privat.

«25 under 25» «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, merk den med 25 under 25. Vis mer vg-expand-down

“Fremskrittspartiets landsmøte mener at det av hensyn til barns beste ikke bør være mulig for foreldre å tvinge barn til å bære religiøse plagg som hijab i norsk skole.”

FrP står i fronten når det er snakk om å forbud av hijab i det norske samfunnet. Når Fremskrittspartiet, på lik linje med andre som ser på dette religiøse hodeplagget som et “virus”, skal argumentere for hvorfor plagget bør forbys, bemerker jeg meg at begrepet “tvang” alltid er inkludert. Først og fremst ønsker jeg å avklare at all form for tvang innad Islam er forbudt. Dermed synes jeg det er svært provoserende at grunnlaget til majoriteten av de som står imot hijab, er at hijab er tvang.

– Den eneste gangen jeg ligger under broren min i familien min, er når vi har boksekamp i sofaen, og jeg taper, sier hijab-debattanten, Nazima Ansari.

– Jeg begynte da jeg var syv, fordi jeg ville det selv. Hadde det vært forbudt på barneskolen, ville jeg protestert. Jeg føler meg beskyttet og respektert med hijab, sier Noora Abdelghafar.

Her har vi eksempler fra to unge, muslimske jenter som har valgt å gå med hijab – uten tvang fra en dominerende, mannlig figur. Det at hijab er et undertrykkende plagg er oppspinn. Ytringsfriheten i det demokratiske Norge gir deg retten til å ha en mening om hijab, og for min del kan den gjerne være negativ, men det du ikke har rett til, det er; å definere den for alle de millioner av kvinner som bruker hijab. Når du sier at hijab er et undertrykkende plagg, hevder du at alle som går med hijab, er undertrykt - noe som rett og slett er bullshit.

Finnes det tvang assosiert med hijab?

Ja, ja det gjør det.

I noen deler av verden påtvinges hijaben, i andre deler avtvinges den – i begge tilfeller er det fratagelse av menneskerettigheter. Jeg er fullt klar over at det finnes kvinner i land som for eksempel Iran, hvor de er nødt til å gå med hijab på grunn av den fundamentalistiske ideologien som herjer i landet.

Tvangen oppstår ikke som følge av religionen Islam, men av kultur - og de to går ikke om hverandre, selv om flertallet tror det. I likhet med alle andre, ønsker muslimske kvinner å jobbe mot den feilaktige kontrollen og undertrykkelsen som blir utøvet mot dem. Men de mener også at det er like essensielt å hjelpe kvinner med å beholde hijaben her i vesten, som det er å fri kvinnene fra den, der nede.

les også «25 under 25»: Hvem skal få være forbilder for ungdommene våre?

Vi er alle så stolte over det frie, demokratiske og trygge landet vi bor i. Vi er en mangfoldig nasjon. Et inkluderende samfunn med plass til alle. Men setter vi en stopp på denne inkluderingen når en muslimsk kvinne med hijab kommer inn i bildet? Forsvinner religionsfriheten når en muslimsk kvinne ønsker å bære hijab som et symbol på sin religiøse tro?

Vel, det er i hvert fall slik jeg oppfatter det. Som jeg tidligere nevnte, var Faten programleder i “Faten tar valget”, i forkant av premieren mottok NRK rekordmange klager. Hele 6000 klager ble innsendt til kringkastingsrådet, bakgrunnen til klagestormen var ingen andre enn plagget Faten har på hodet. Hijab setter en stopp på religionsfriheten i Norge.

les også «25 under 25»: Erik Sæter svarer på forbilde-kritikken

Religionsfrihet er en essensiell norsk verdi, og den trues verken av innvandring eller kvinner med hijab. Jeg kan ikke legge sammen to og to, og skjønne at et hodeplagg, som symboliserer ens religiøse tro, kan hindre eller svekke integrering. Å tvinge individer til å drive vekk fra sin religion, sine verdier og sin kultur, for at de skal være så norske som mulig, det er der grensa mellom integrering og assimilering går.

Kvinner med hijab er ikke predisponerte terrorister. Bruken av hijaben bør ikke medfølge ansvar over terroren som tar plass i Midtøsten. Det er verken et undertrykkende eller et kvinnefiendtlig plagg.

I et mangfoldig samfunn som Norge er det viktig å respektere og akseptere alle. Det frie, demokratiske og trygge Norge du ønsker å leve i, vil en kvinne med hijab også leve i. La kvinner tro på det de vil, og gå med det de vil. Se kvinnen bak hijaben, og ikke hijaben!