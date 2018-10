KUPP? – Hvor demokratisk var avstemningen i Rogaland KrF, spør KrF-er og statsviter Vegard Ask. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Demokratiopplæring for KrF-ledelsen

I kjølvannet av årsmøtet til Rogaland KrF i helgen, hvor én av tre støttet Hareides ønske om en ny regjering med Støre, sendte likevel årsmøtet en tilnærmet helblå delegasjon til det avgjørende landsmøtet 2. november. Hvor demokratisk var det?

VEGARD ASK, statsviter og lokallagsleder for Hå KrF

Selv demokrati er et honnørord som strøs rundt, er det faktisk overraskende mange forskjellige faglige og folkelige misoppfatninger og uenigheter om hva demokrati egentlig er. Selv om demokrati bokstavelig oversettes fra greske demos («folk») og kratos («styre»), altså folkestyre, er det et stort spenn i synet på hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at det skal dreie seg om et reelt folkestyre.

Innenfor politisk teori beskrives demokrati ofte som et såkalt «essentially contested concept» . På lik linje med begrep som rettferdighet, frihet, legitimitet og likeverd, er demokrati et begrep som kjennetegnes av sterke kvalitative og normative elementer, som gjør det umulig å nøyaktig kvantifisere hvor demokratisk, legitimt og rettferdig en prosess er.

Selv om en gjerne må ha endeløse diskusjoner om kvalitative elementer knyttet til begrepet demokrati, er det heldigvis slik at en hjørnestein i et demokratisk system er flertallsstyre. Det at et flertall av delegatene i Rogaland KrF valgte å bruke flertallsmakten til å sende en tilnærmet helblå delegasjon var demokratisk. Men var det likevel riktig og legitimt med tanke på mindretallet?

Den politiske filosofen og liberalismens far, John Stuart Mill, advarer om at en av de største svakhetene ved demokratiske flertallsstyrer er flertallets tyranni mot mindretallet. Det handler om at flertallet kan ta beslutninger som hensynsløst overkjører og diskriminerer minoriteter og mindretallet.

I kjølvannet av årsmøtet til Rogaland , er det flere i mindretallet som føler nettopp at de ble diskriminert og overkjørt. Særlig fordi flertallet i Rogaland KrF ikke lyttet til partiledelsens ønske og råd om at delegasjonene skulle gjenspeile holdningene i fylkeslaget.

Før vi stempler flertallet i Rogaland KrF som flertallstyranner, er det på sin plass å påpeke flere problematiske aspekter ved partiledelsens råd.

Partiledelsen kom med rådet på e-post under en time før første fylkesårsmøtet til Rogaland KrF begynte. Fylkeslederen har sagt at hun ikke så rådet før møtet hadde startet. Men skulle det overhodet være hensiktsmessig å komme et råd om forholdstallvalg, hvor mandater fordeles i forhold til antall avgitte stemmer, burde dette rådet kommet til alle lokallagslederne før årsmøtene i lokallagene. F.eks ved at det samme landsstyret som innkalte til landsmøtet hadde vedtatt retningslinjer for å sørge for samme linje i hele partiorganisasjonen. Det skjedde aldri.

Å derimot komme med et slikt råd midt i en igangsatt prosess forstyrrer hele prosessen og skaper usikkerhet. Et flertall av delegatene som var tilstede på Rogaland sitt fylkesårsmøte ble valgt på lokallagsmøtene. Her var det delegasjoner som f.eks Haugesund og Sandnes KrF som gjorde rent bord og valgte kun «røde» delegater på sine årsmøter. Det å tro at regjeringsavstemningen til fylkesårsmøtet i Rogaland, som pekte på 67 prosent støtte til blå regjering, og 33 prosent til rød regjering, i utgangspunktet var representativ for «folkeviljen» og medlemmene i lokallagene, er i beste fall en illusjon. Hvordan representasjonen ville vært hvis partiledelsens hadde anbefalt forholdstall-linjen til alle lokallag fra dag én blir derfor ren spekulasjon.

Når Rogaland KrF nå har satt trenden med å fylle opp delegasjonene opp med flertallsmeninger, blir det mest ryddige og representative fremover at alle delegasjoner, både røde og blå, legger seg på samme linje. Da vil venstresiden og høyresiden sikre representasjon gjennom delegasjoner som på hver sin kant er helblå og helrød.

Det er flere som har uttalt at de frykter at dette vil ødelegge legitimiteten til prosessen og vil gjøre forsoning etter det ekstraordinære landsmøtet enda mer utfordrende. En frykt for at dette ødelegger legitimiteten til prosessen, må i så fall bunne ut i manglende kunnskap og forståelse for legitime og demokratiske valgordninger. «Winner-takes-all» er nemlig selve fundamentet i både det amerikanske og britiske demokratiet, og som altså like legitime demokratier som Norge med sin forholdstallordning. Det er for øvrig også det prinsippet landsmøtet til KrF velger sentralstyret sitt på.

Det som derimot kan skape en rotete og inkonsekvent prosess er hvis deler av partiet, grunnet et altfor seint og ugjennomtenkt råd fra partiledelsen, legger seg på en «winner-takes-all»-linje, mens andre fortsatt forsøker seg på forholdstallsvalg. Da blir de neste to ukene garantert brød og sirkus. Løpet for en ryddig og representativ forholdstall-linje var kjørt lenge før fylkesårsmøtet til Rogaland KrF.

Å gjøre flertallet i Rogaland KrF til syndebukker, blir derfor en ansvarsfraskrivelse. For det ansvaret må nesten partiledelsen sammen med landsstyret til KrF ta.