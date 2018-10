Egon Holstad. Foto: iTromsø

Gi ungdommen gratis pizza – la dem slippe å bry seg!

Jeg synes generelt at voksne skal være bedre på å ta ungdom på alvor. Derfor synes jeg vi skal ta FpU helt på alvor her, og stille dem til veggs for å stoppe dette uverdige, dumme og billige boikottopplegget sitt.

Publisert: 26.10.18 14:57

EGON HOLSTAD , kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

Innsamlingsaksjoner som TV-aksjonen blir dann og vann kritisert for å være avlat for vår egen dårlige samvittighet. At det å putte noen vekslepenger på ei bøsse, og oppfordra alle andre latsabber til å gjøre det samme, i bunn og grunn ikke forandrer verden nevneverdig.

Og så kan man billedsette det ved å fortelle hvor uhorvelig mye mer penger vi bruker på fyrverkeri, julegaver, sydenturer og alkohol.

Selv synes jeg strengt man burde heie på alt som handler om å hjelpe andre, hvor hyklersk det enn måtte være. Verden blir unektelig ikke verre av TV-aksjonen eller av at du har fasttrekk på noen hundrelapper til UNICEF, Røde Kors eller Amnesty, eller om du velger å donere bort pengene fra flaskepantautomatene. Det påvirker ikke økonomien din så det svir, men det er likevel noen i andre enden som nyter godt av det. Det er bra.

Operasjon Dagsverk (OD) er i annen kategori, og det er et konsept med lange og fine tradisjoner. «Ungdommer i Norge skal gi en dag av sin utdanning og jobbe slik at ungdommer andre steder i verden skal få muligheten til å få en utdanning» (hentet fra deres egne statutter). OD markerte i fjor 50-årsjubileum, noe alle involverte siden 1967 har all grunn til å være stolte av.

OD er altså ikke snakk om verken avlat eller hykleri, men om noe så udelt positivt og flott som solidaritet, der du ikke bare gir penger, men heller gir bort en hel dag av din tid til å jobbe inn penger andre enn deg selv skal kunne nyte av, for å få en flik av de samme rettighetene du selv tar for gitt at du har.

I år går inntektene til å hjelpe palestinsk ungdom. Gi dem opplæring og utdanning, samt traumebehandling av enkelte som har sittet i militære fengsler. «OD 2018 skal gi palestinsk ungdom håp, kunnskap og mulighet til å kunne bygge en ny generasjon som sammen kan skape en fredfull fremtid», står det på ODs egne hjemmesider.

Men straks noen sier Palestina eller Israel ryker sikringene i den delen av sikringsskapet som sender energi til de områdene av hjernen som handler om klartenking. Bare det at noen er fra Palestina er åpenbart nok til at man mener de ikke bør hjelpes eller på noen måte tilgodeses med positiv oppmerksomhet. Jeg er så pisslei dette hjernetomme blindsporet.

Og før det poenget kommer, la meg bare understreke: Det er frivillig å være med på OD. Selvsagt er det frivillig. Hvis du er uenig i hvilket formål det skal jobbes inn penger for, er du i din frie rett til å avstå fra å delta. Da må du heller jobbe med skolesaker. Men noen prøver likevel å være mer kreative.

«Foredragene som skal holdes rundt på norske skoler fremviser en undertone av antisemittisme og antisionisme» , skriver FpU på sine hjemmesider (blant annet i Tromsø og Omegn FpU, men dette later også til å være samkjørt nasjonalt, da flere andre lokallag gjør det samme), uten å dokumentere det overhodet.

De hevder også at organisasjonen OD gir pengene til – KFUK-KFUM Global – bedriver boikott av Israel, og mener derfor at OD dermed indirekte oppfordrer til det samme.

Hvis du mener at noen sprer jødehat, bør det dokumenteres ettertrykkelig, da dette er pur rasisme og et åndelig utyske som er helt nede i det samme bunnslammet som all annen form for rasisme befinner seg. Det er ikke et begrep man bare kan slenge rundt seg for å være frekk og tøff. De som ikke liker å bli kalt rasister, bør heller ikke kalle andre det.

FpU nøyer seg heller ikke bare med å henge grove merkelapper på noen de er uenige med. De prøver i tillegg å stikke kjepper i hjulene til OD. Ikke ved å invitere til debatt eller invitere til dialog. I stedet prøver de å lokke ungdommer til arrangementet de kaller «Boikott OD-dagen», der de blant annet skal få foredrag om hvor galt det er med boikott. Av OD, altså. Man er nesten fristet til å tro de hadde gått på moderpartiets nestleder Sylvi Listhaugs «Oh, the irony!»-kurs i ufrivillig selvironi.

Og som ikke det var nok, kan de også lokke med gratis pizza, og understreker at man ikke trenger være medlem av FpU for å delta. De er solidariske, det skal de jaggu ha. Alle skal med, si. Og alle skal få mat. De hevder sågar at elevene, ved å delta på dette inkonsekvente boikottkurset, vil slippe registrert fravær fra skolen.

Opplæringsloven gir skoleelever rett til ti dagers undervisningsfri for å drive politisk arbeid, og det er dette FpU informerer skoleelevene at de kan bruke for å gå ustraffet på pizza- og boikottkurset.

Fylkesutdanningssjef i Troms, Børre Krudtå, avfeier for øvrig blankt at dette vil være gyldig i dette tilfellet, i et intervju med Nordlys (for abonnenter). Det samme gjør Torill Hvalryg, rektor på Tromsdalen videregående skole.

Det er så mange lag med feil her. Men det er først og fremst så inni hampen uanstendig. Lokke med pizza for å sabotere noen andres veldedighetsprosjekt, der de attpåtil skal «hjelpe dem der de er», et mantra man er kjedsommelig vant med å høre fra samme hold, når de kjenner ferten av noe som ligner solidaritet utenfor andedammen. Det er så ufattelig drøyt.

Jeg synes generelt voksne skal være bedre på å ta ungdom på alvor. Derfor synes jeg vi skal ta FpU helt på alvor her, og stille dem til veggs for å stoppe dette uverdige, dumme og billige boikottopplegget sitt. En irettesettende kilevink fra moderpartiet hadde også vært på sin plass.

Men jeg tror uansett de fleste ungdommene gjennomskuer den iboende idiotien i pizzastuntet. Det er ungdom, dette. Ikke sukkerhungrige småunger som lar seg lokke av godteri, noen dager før halloween.