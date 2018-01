Klart for innflytting i kollektivet

Publisert: 04.01.18 12:17

MENINGER 2018-01-04T11:17:12Z

Tre gamle uvenner skal flytte sammen. Den største av dem liker brettekanter, den mellomste spanskrøret og minstemann er en vimsete liberaler.

Alle som har prøvd vet at det kan være utfordrende å bo sammen. En høydare i svensk film er komedien «Tillsammans». I raddiskollektivet driver karakterene med tvangsmessig partnerbytte fordi det er politisk korrekt og den ene kvinnelige beboeren går rundt uten truse fordi «jag har svamp».

Den såre følelsen vil nok også kunne kjennes på de politiske slimhinnene nede i Moss de kommende ukene. Her driver Høyre, Frp og Venstre og forhandler om regjeringsamarbeid.

Men kortversjonen er nok at de blir enige. Det finnes enkelt sagt ingen andre voksne å dele do og dusj med. Arbeiderpartiet har tydelig vist at gresset ikke er grønnere på andre siden.

Dessuten: Norsk politikks gamle erkefiender, Venstre og Høyre, har erfaring med regjeringsamarbeid.

Frp og Venstre har det ikke. Men det skal sies, de siste fire årene har det vært mye botrening.

Etter fire år som juniorpartner for de blåblå, er det likevel fortsatt slik at Venstres godfjotter sliter med Frps kultur-krigere, og vice versa. Det var nok en gest til de tverreste Frp-erne som gjorde at Venstre-leder Trine Skei Grande kuttet ut ordet «liberal» på regjeringsforhandlingenes første dag.

Men det er nettopp liberal som forener disse to partiene. Venstre er jo et bra parti for Frp, ikke sant, hadde det ikke vært for miljø- og innvandringspolitikken. Det er så mye de er enig om: Mindre skatt, mindre stat, kommunereform, avbyråkratisering, næringsliv, arbeidsliv. Venstre er til og med de eneste som vil ha egenandel ved sykmelding. Det er ikke akkurat godfjott-ete.

Tvert om, her har Venstre-folk mye til felles med mange Frp-ere. De har begge en bekymring for veksten i offentlige sektor under Erna. Om denne utviklingen ikke stoppes, ender hele Norge som Rødts drømmekollektiv.

Sammen kan Frp og Venstre stå sterkere imot sosialdemokratiske griller hos Erna. Og det at Venstre endelig har gått med på å forhandle med Frp om å danne regjering, sier noe om at liberalistene i partiet trumfet verdifløyen.

Men så var det innvandring og miljø da. Frp har til og med klimafornektere. Hvordan skal det gå?

Det virker som det meste kan forenes i en Tesla. Frp-erne får motorlyden og Venstre nullutslipp. Frp er ikke den som sier nei til å senke skatter og avgifter. Og etterpå kan Venstre kalle dem grønne.

De siste fire årene har dessuten gitt Venstre noe håndfast å skryte av. Statistisk Sentralbyrå meldte nylig om noe så uvanlig som nedgang i utslippene. Veitransport står for det største kuttet. Her var Venstre sentral i å presse gjennom en biodrivstoffsatsning.

Venstre kan også ta æren for at det ikke blir noen oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). For den saken er langt i fra den paranøtten den fremstilles som. Det ligner mer en filipine. Fordelen med å være enig om å være uenig om LoVeSe, er at Venstre får en miljøseier. Og imens kan oljeminister Terje Søviknes snik-perforere hele resten av Nord-Norge nesten uten at noen legger merke til det.

Hva så med innvandring?

Her tror jeg både Venstre og Frp har det mest i kjeften. De liker ikke måten den andre snakker på. Venstre vil være rausere, sier de . Men i praktisk politikk var de med på det innstrammende asylforliket i 2015.

Og da Venstre fikk statsrådposten sist gang de satt med Høyre i regjering, ble de snart innhentet av de harde realiteter. I opposisjon hadde Venstre kritisert Arbeiderparties «inhumane» asyl- og flyktningepolitikk. Men i posisjon videreførte de i det store og hele den samme politikken.

Partiets krasse angrep på Frp-minister Sylvi Listhaug nå, tyder heller ikke på at de har noen utspekulert plan om å vippe henne ut. Slike utspill i offentligheten gjør det enda viktigere for Frp å beholde statsråden. Om Venstre virkelig ønsker endringer, må de ta det internt og sørge for at Frp ikke taper ansikt.

Men det er ikke sikkert Venstre ser seg særlig tjent med å ta over innvandring. Tvert om. Det kan bli fine dager i kollektivet om de blir enige om at Frp skal få «vinne» innvandringspolitikken, mens Venstre «vinner» miljø.

Hva så med Høyre? Det er ikke så lett å se hva de vil. Annet enn «å styre».

Og de er jo størst. Da blir det deres oppgave å gå ut med søpla, ta oppvasken og skure dassen, samt bestemme når det skal være ro og hvem som får komme på forspill.

For det Høyre skal sørge for, er at alle får tilbake depositumet sitt. Og det er bortimot den viktigste oppgaven i et kollektiv.

