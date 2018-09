«Krenkende og skremmende oppførsel». Det er kjernen i varselet om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fra flere ledere i Utdanningsetaten. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Oslo-skolen og Søgnen

Det har oppstått en oppsiktsvekkende situasjon i Oslo mellom Utdanningsetaten og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Flere ledere i etaten har sendt inn et formelt varsel til kommunens sentrale varslerordning. De mener byråden har utvist krenkende og skremmende oppførsel over tid. Utdanningsdirektør Astrid Søgnen bedyrer at hun ikke har visst noe om varselet hennes ledere har sendt om Thorkildsen.

«Et tankskip»

Bakteppet for situasjonen som har oppstått, er en langvarig strid mellom byråden og utdanningsdirektør Søgnen. Byråd Thorkildsen har ved flere anledninger uttalt seg kritisk om etaten. Hun har blant annet omtalt Utdanningsetaten som «et tankskip som skal snus», og gitt uttrykk for at Søgnen og hennes folk ikke gjør som byråden sier.

Dette har skapt reaksjoner blant ledere i etaten. Varslerne mener blant annet at Thorkildsen sender styringssignaler gjennom mediene i stedet for å bruke de vanlige kanalene. Et av de ubesvarte spørsmålene i denne saken er hvilke signaler Thorkildsen har sendt på ordinært vis, og i hvilken grad disse signalene i så fall ikke har blitt fulgt opp av Søgnen og hennes folk.

Omstridt direktør

Dersom det viser seg at Utdanningsetaten har unnlatt å gjøre det de ansvarlige politikerne har bedt dem om, er det alvorlig for Søgnen og hennes folk. Dersom det tvert om viser seg at Thorkildsen ikke har sendt sine signaler slik hun skal gjøre, men bare uttalt seg offentlig om hva hun ønsker for Oslo -skolen, er det Thorkildsen selv som har et problem.

Forholdet mellom Søgnen og den ansvarlige byråden har vært anstrengt helt siden det rødgrønne byrådet tok over makten i Oslo i 2015. Men med Thorkildsens inntreden mot slutten av fjoråret har det eskalert.

Brutal avskjed

Astrid Søgnen har gjennom mange år vært en omstridt utdanningsdirektør. Samtidig har hun fått til svært gode resultater i en by med en sammensatt befolkning og store utfordringer ved enkelte skoler. Dersom hun gjennom sin stilling har motarbeidet politisk ledelse i byen, er det åpenbart at det må få konsekvenser.

Skulle det vise seg at dette ikke er tilfelle, så skylder Thorkildsen byens befolkning en god forklaring på hvorfor hun forsøker å presse ut Oslos utdanningsdirektør gjennom nesten 20 år på en så brutal måte som det vi nå er vitne til.