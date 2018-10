PÅ ÅPNING I STORTINGET: Krf-leder Knut Arild Hareide i sin sunnhordalandsbunad under den høytidelige åpningen av Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Sjekk den venstresvingen, Knut Arild

Det lureste Krf-lederen kan gjøre for å vinne kampen i sitt eget parti, er å fremstille linjeskiftet som en stor suksess. Her får du litt hjelp på veien, Hareide.

– Jeg skal vel ikke si at jeg savner oppmerksomhet akkurat nå for tida, sa Krf-leder Knut Arild Hareide humoristisk fra talerstolen da Stortinget åpnet denne uken.

«Ideologisk selvmord» og «Judas» er blant karakteristikkene etter at han valgte venstresiden i norsk politikk.

VGs nye meningsmåling utført av Respons analyse, derimot, kan tyde på at det ikke er fullt så galt. For KrF får 4,7 prosent oppslutning. Fremgangen siden september (da oppslutningen lå på 3,9) er imidlertid innenfor feilmarginen.

Og det er fortsatt smått. Men det får Hareides veivalg til å ligne litt mer på livsforlengende behandling enn aktiv dødshjelp. Vi ser det samme i nyhetene om inn- og utmeldinger i KrF, som Hareides folk har vært flinke til å ta æren for.

Om det ikke holder: En overvekt av Krfs egne velgere svarer altså at de foretrekker at partiet går inn i en Støre-ledet regjering. Ifølge Respons analyse et signifikant resultat, selv om antallet Krf-velgere som er spurt er svært lavt (48 stykker).

Det holder nok i lange baner for Hareide.

Velgerne hans sies ofte å være mer konservative og høyrevridde enn partieliten. Det kan godt stemme. Men i Respons spørreundersøkelse foretrekker likevel et flertall av Krf-velgerne en ny mindretallsregjering til venstre.

Den lille fremgangen kan tolkes som at all oppmerksomhet er god oppmerksomhet. Ingen liker et parti uten betydning. KrF er vanligvis enkelt å overse. Men akkurat nå er KrF Norges viktigste parti. De kan endre norsk politikk i år fremover.

Knut Arild kan ta hele Norge et steg til venstre.

Og Hareide kan bruke målingen og vise til at da KrF etter 2001, og særlig under Høybråten, valgte å plassere seg til høyre, mistet de mange flere velgere enn de står i fare for å miste med en eventuell venstredreining nå. Og at de kan få tilbake en del av dem de tapte den gangen, om de spiller kortene sine riktig.

Kanskje er det et lite skår i gleden for venstreradikale som har jublet over Hareides veivalg denne uken, å se at KrF stikker av med Rødts mandater på målingen.

Og man kan saktens spekulere i hvor langt til venstre en mindretallsregjering bestående av et svakt Arbeiderparti og de to borgerlige partiene Senterpartiet og Kristelig Folkeparti egentlig vil stå. I enkelte saker er de ikke bare borgerlige. De er veldig borgerlige.

Det blir helt sikkert mer kollekt enn eggdonasjon.

Til glede for Krfs velgere. Og er det en som har spesiell grunn til å være fornøyd, så er det Knut Arild Hareide, som nå reiser rundt for å overbevise tvilerne i eget parti.

For dette kan han til å bruke for det det er verdt. Og mer enn det.