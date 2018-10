Trump med portrettene av foreldrene i Det ovale rom. Ukelønnen de ga ham fra han var tre år hjalp godt på veien til milliardærstatus. Foto: SAUL LOEB / AFP

Nyhetskommentar: Askeladden og kjempearven

Alle har visst at Trump har underspilt hvor mye han arvet fra faren. Men New York Times avsløring av hvor stor arven var, er likevel oppsiktsvekkende.

«Jeg startet med et lite lån fra faren min og bygget et fantastisk selskap». Det var nøkkelbudskap i Trumps selvpresentasjon gjennom hele den lange valgkampen i 2015–2016.

Alle viste det var en overdrivelse, eller i dette tilfellet kanskje en «underdrivelse». Trumps far var en styrtrik og velkjent eiendomsspekulant i New York City allerede før sønnen Donald ble født. Det «lille lånet» var på en million dollar, en betydelig sum da han startet for seg selv på slutten av 1970-tallet. Og hvor fantastisk selskapet egentlig er, har vært litt vanskelig å få totalt oversikt over siden Trump, som første president siden Richard Nixon, har nektet å offentliggjøre ligningene sine.

Nå er hyperbole overdrivelser også en del av Trumps merkevare, og så vel tilhengere som motstandere har vært klar over at Trump ble født med sølvskje i munnen og at han ikke egentlig representerte en Askeladd-historie.

Og at New Yorks eiendomsspekulanter kan ha kuttet hjørner for å oppnå best mulig skattefordeler vil neppe skremme så mange av velgerne hans unna – skattemoralen er i utgangspunktet lavere i USA enn i Europa uansett. «Det viser at jeg er smart» sa Trump da Hillary Clinton beskyldte ham for å være nullskattyter under en av valgkampdebattene for to år siden.

Men omfanget av arv og «skatteplanlegging» som New York Times nå dokumenterer er mye mer omfattende enn det som både har vært kjent og spekulert i.

Ifølge avisen har Trump mottatt 200.000 dollar i året fra faren hvert år fra han var en smårolling på 3 år. Da han ble kjent på 1980-tallet skal overføringene ha vokst til 5 millioner dollar årlig. Da Trump og søsknene solgte farens selskap etter hans død, skal Donalds del av kaka ha vært nærmere 180 millioner dollar.

Trumps samlede arv fra faren skal til sammen ha utgjort 413 millioner dollar. Litt mer enn et beskjedent lån for å se om guttungen kan klare seg på egen hånd, med andre ord.

Faren har ikke bare gjort dette av ren godhet og omsorg for sønnen. Ifølge avisen har overføringene vært brukt til å vaske penger i skatteopplegg journalistene karakterisere som «tilfeller av ren svindel».

Ligningsvesenet i staten New York erklærte omtrent umiddelbart etter publiseringen av artiklene at de ville sette i gang «en omfattende etterforskning» av påstandene.

Etterforskningen vil dermed sette enda mer farten i debatten om hvorvidt en sittende president kan straffeforfølges. Loven er tolkbar på det punktet. En av dem som mener at presidenten bør ha full immunitet, er Trumps nye valg til Høyesterett, Brett Kavanaugh.

Ønsket fra Det hvite hus om å presse nominasjonen gjennom i Kongressen blir neppe noe mindre i dagene som kommer.