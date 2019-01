Kommentar

Ville vesten er ikke som før

Det ville vesten pleide å være en arena for ordens kamp mot kaos. Nå er det blitt en fornøyelsespark for mørke drifter.

Publisert: 06.01.19 13:18







Våren 1976 var det kommet en ny automat i gatekjøkkenet hvor jeg henslepte timer i strekk mens familien sto i kø og ventet på Bastøfergen. En tv-skjerm rammet inn av et høyskap, dekorert med klisjeer fra ville vesten, seksløpere, vogntog, kaktus og cowboyhatter. Tittelen på spillet var som en oppsummering av alle episoder av Kruttrøyk og Alias Smith and Jones på lørdagskvelden.

Gun Fight.

På den lille skjermen fløt to klumper med piksler som utgjorde omrisset på hver sin cowboy opp og ned på hver sin side. La du på en krone, kunne de styres med to pistolskjefter. Det var også en avtrekker som kunne fyre av et skudd fra den ene cowboyen mot den andre. Kulen gikk med sneglefart over skjermen, men cowboyene beveget seg enda tregere, så det ble en form for digital ping pong i sakte film.

Hvis en av cowboyene ble truffet, ble han omdannet til en piksel-gravstein som det sto «Got me!» over, og motstanderen fikk et poeng.

I dag innser jeg jo at dette var digitalalderens helleristninger, de første primitive versjonene av det som en gang skulle komme. Men den gang var jeg nesten overmannet av interaktiviteten, grafikken, spenningen og det som har vært drivkraften i alle dataspill senere – behovet for å kunne kontrollere, beherske og underlegge seg spillet.

Drøyt førti år senere går forskjellige versjoner av samme nyhet viralt: «Spillselskapet Rockstar for sterk kritikk etter at en videoene på YouTube viser hvordan spillere banker opp en sufragett/feminist fra 1800-tallet før de kaster henne til en krokodille. En uke etter at western-spillet Red Dead Redemption ble sluppet er videoen «Banker opp irriterende feminist» vist halvannen million ganger».

For det er altså «Gun Fight» anno 2018. Cowboyene flyter ikke lenger opp og ned i faste mønstre mens de fyrer langsomme kuler mot hverandre. De har fått sitt eget univers, sin egen virtuelle planet, så å si, hvor bevegelsesfriheten er på størrelse med en middels nasjonalpark. Hvor landskapet er mer naturalistisk enn bildene i National Geographic. Og hvor du kan ikle deg en avatar og hengi deg moralske så vel som amoralske eventyr i en verden alene – eller koble deg sammen med andre spillere fra overalt i verden.

Den mishandlede feministen, eller suffragetten som kvinnesaksforkjemperne på slutten av 1800-tallet ble kalt, er bare en liten statist i denne manipulerte fornøyelsesparken. Hun står alene utenfor en liten park i en byen Saint Denis (som minner mye om New Orleans) med en plakat som krever stemmerett for kvinner.

Spillerens egentlige oppgave er å beskytte hennes rett til å demonstrere. Men i Red Dead Redemption 2 har man fri vilje, og en eller annen gjøk fant altså ut at han heller ville mishandle og drepe lederen, og klarte selvfølgelig å blåse opp en storm i debattfora og kommentarfelt over hele kloden.

Det kunne ha foregått på en planet i en annen galakse. I en fantasiverden ala Westeros, Narnia eller Midgard. Eller i et postapokalyptisk Mad Max-landskap av typen gamere ofte trekkes mot.

Men det virker som Det ville vesten har en helt egen tiltrekningskraft på amoralsk oppførsel. Du finner klare paralleller i HBOs tv-serie «Westworld». En fornøyelsespark med menneskelige roboter lagt til det ville vesten hvor gjestene skal kunne legge ut på klassiske, gammeldagse cowboy-eventyr.

Men hvor noen av gjestene, i stedet for skattejakter, gullgraving og pistoldueller i hovedgaten, benytter friheten til å voldta, drepe og torturere robotene. Du finner kimen av det samme i Coenbrødrenes samling av westernfortellinger «Balladen om Buster Scruggs»:

Alle cowboy-klisjeene vi kjenner fra kino og guttebok-kulturen stables oppå hverandre. Men i stedet for de klassiske moralfortellingene om orden mot kaos, det gode mot det onde, skeier det hele ut i et amoralsk mørke.

Det dataspillene har gjort med den klassiske fortellerformen, enten den er lagt til det ville vesten, eller det ytre rom, er å gi leseren/seeren/brukeren en fri vilje i fortellingen. Slik vi har i det virkelige liv.

Og da er det ikke gitt at den sterke, tause cowboyen gjør det John Wayne eller Clint Eastwood ville ha gjort, og heller ikke det han eller hun selv ville ha gjort, men heller benytter sjansen til å følge sine mørkeste drifter, helt inn i solnedgangen.