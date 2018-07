STEMPEL: - Khan har fått et kraftig rykte på seg om at generalene har støttet han til makten. Dette stemplet vil han slite med så lenge han sitter ved makten, skriver kronikkforfatteren. Foto: AP / NTB scanpix

En Khan uten plan for Pakistan

Publisert: 26.07.18 18:48

Alt tyder på at Imran Khan vil få i oppdrag å danne regjering i føderasjonen. Han vil lede et splittet Pakistan.

AKHTAR CHAUDRY , tidligere stortingsrepresentant for SV

Uansett hvem som vinner valget i Pakistan, er det en seier for demokratiet, og bedre enn at generalene styrer landet direkte. Det har det gjort altfor ofte og altfor lenge. Ofte med katastrofale konsekvenser for landet.

Når det er sagt, er det bare spennende å se at Imran Khan ser ut til å vinne valget både i nasjonalparlamentet, og i to provinser. Punjab er en av dem, og er en viktig provins. Foreløpig er ikke de offisielle resultatene kommet ut, men alt tyder på at Imran Khan vil få i oppdrag å danne regjering i føderasjonen. Han vil imidlertid ikke klare å få et rent flertall, og vil derfor være avhengig av å danne en koalisjon, eller appellere til parlamentarikere som er valgt som selvstendige representanter.

Khan vil lede et splittet Pakistan. Samtlige av hans motstandere har avvist valgresultatet, allerede før det er offisielt annonsert. De påstår at valget har blitt rigget, og at mektig krefter har brukt makt og innflytelse for å bane veien for Imran Khan frem til statsministerboligen. Hans argeste motstander, tidligere statsminister Nawaz Sharif, ble avsatt av domstolene i fjor, og like før valget ble han og hans datter fengslet. Dermed mistet han mulighet til å lede valgkampen for sitt parti. At Sharif fortjente fengselsstraff, kan en gjerne være enig i, men at han først ble erklært uskikket til statsministerembete av domstolene, for så å få en dom mot seg så kort tid før valget, er typisk manøver fra generalene i Pakistan, for å bli kvitt brysomme politikere.

Khan har fått et kraftig rykte på seg om at generalene har støttet han til makten. Dette stemplet vil han slite med så lenge han sitter ved makten. Dette kommer i tillegg til den innblandingen generalene alltid har hatt i styringen av landet.

Det er uansett sunt for landet at status quo er brutt og en tredje aktør har meldt seg på banen. Siden 1970, med unntak av to militærkupp, har to dynastier har vekselvis ledet landet.

Khan har rykte på seg for å være en ærlig politiker. Det er hans styrke. Dette, kombinert med hans ikonstatus som en brilliant cricketspiller på 1980- og 90-tallet har vært hans styrke. Politiske visjoner derimot, har glimret med sitt fravær. Tvert imot har han tatt standpunkt som han har beklaget senere. Et eksempel er at i 1999 støttet han et militærkupp .

Et av Pakistans største problemer er den religiøse ekstremismen. Fanatiske krefter har tatt kvelertak på Pakistan. Denne ekstremismen har kulminert i vold mot minoritetene og innbyrdes vold mellom forskjellige deler av det muslimske fellesskapet i Pakistan. Taliban har vært de største eksponenter for denne volden. Khan har vært svak overfor den religiøse ekstremismen, og til tider uttalt seg slik at han har blitt kalt for «taliban Khan» . Khan er kjent for å kompromisse med tvilsomme og ekstreme religiøse krefter. Dette lover ikke bra, i og med at landet i dag sliter tungt med religiøs ekstremisme.

Khans parti vant valget i den nordlige provinsen ved forrige valg. Khan valgte å ikke gå i regjeringen der. Hadde han derimot gjort det, kunne det gitt han styringserfaring, noe han mangler totalt. Han har aldri ledet et departement. I et land hvor selv de mektigste og dyktigste statsministere har måttet slite med generalene og karrierebyråkatene, vil Khan nok slite mye.

For å komme til makten endret Khan strategi for noen måneder tilbake. Da rekrutterte han mange politikere fra andre partier, politikere som har lang styringserfaring. Dersom disse politikerne velger å stille sin kompetanse til sin leders disposisjon, er Khan heldig, men risikoen er tilstede for at disse erfarne politikerne velger å sette Khan under press, og til og med under administrasjon. Khan har vist å være en svak leder i det siste. En statsminister som aldri har ledet et departement, er sårbar.

Et tilleggsmoment er at denne massive rekrutteringen av politikere fra andre partier har svekket Khans troverdighet. Han har beskyldt nettopp disse partiene for korrupsjon i to tiår. Nå har han rekruttert de samme politikere inn i sitt eget parti. Beskyldingene om at generalene har trukket i trådene derimot, er stryket ved denne rekrutteringen. Mange vil ha det til at disse politikere har blitt bedt å skifte side av generalene.

Pakistan har en viktig geopolitisk posisjon. Midt imellom Afghanistan, Kina og India, har Pakistan store interesser og konflikter gående. Pakistan har vært en alliert av USA i krigen mot terror og taliban i Afghanistan, men USA har aldri stolt på Pakistan. Pakistan på sin side har beskyldt USA for å være upålitelig. På østsiden har India vært en vanskelig nabo for Pakistan.

Opposisjonsleder Khan sliter med tillit hos afghanere, amerikanere og indere. De beskylder han for å være svak overfor taliban. Når Khan nå blir statsminister, må han opprette en dialog med sine partnere for å finne gode løsninger for Pakistan og regionen. Hvordan han skal få det til, stilles det spørsmålstegn ved.