KUNSTEN Å FORHANDLE: Donald Trump har murt seg inne i sin egen argumentasjon. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Den store styrkeprøven

MENINGER 2019-01-21T09:03:33Z

Gjennomgangstonen i president Donald Trumps Davos-tale i januar i fjor var at USA var «åpen for business». I dag er offentlig sektor stengt og Trump holder seg hjemme.

kommentar

Publisert: 21.01.19 10:03

Den politiske krisen i Washington, D.C. er blitt en stillingskrig mellom presidenten og opposisjonen. Ingen vil kapitulere. Ofrene er hundretusener av offentlige ansatte som ikke får lønn. Et annet offer er den allerede tynnslitte tilliten til politiske ledere.

Nedstengningen av offentlig sektor startet 22 desember da Trump og Kongressen ikke klarte å bli enige om 2019-budsjettet. Årsaken er at Trump forlanger 50 milliarder kroner for å bygge en mur mot Mexico, noe det demokratiske flertall i Representantenes hus ikke vil gi ham. Delvis stenging rammer 800 000 ansatte.

I et opphetet møte med demokratiske ledere før jul sa Trump at han ville ta det fulle og hele ansvar hvis føderale kontorer måtte stenge dørene. Og ganske riktig gir et flertall av amerikanerne Trump skylden. I Quinnipiacs måling forrige uke sier 56 prosent av velgerne at Trump og republikanerne er ansvarlige, mens 36 prosent gir demokratene skylden.

Jo lengre denne krisen varer, desto mer upopulær blir presidenten. I et gjennomsnitt av målinger sier 55,5 prosent at de er misfornøyde med Trump, mens 41 er tilfredse. Det er ikke et dramatisk utslag i forhold til tidligere målinger, men tendensen er tydelig og urovekkende for Det hvite hus.

Trumps mest konkrete valgløfte var å bygge en grensemur som Mexico skulle betale for. Trump, som kaller seg den store forhandler, har murt seg inne i sin egen argumentasjon. Ikke overraskende må amerikanske skattebetalere ta regningen, men Trump har ikke råd til å oppgi byggeplanene. Muren er populær blant Trumps kjernevelgere, og tre av fire sier det er uakseptabelt med budsjettavtale uten full finansiering av byggingen på grensen. Et tilbaketog vil fremstå som et enormt prestisjenederlag for Trump.

Heller ikke demokratene har råd til å gi seg. Nesten 90 prosent av dem som er mot en mur mot Mexico sier Kongressen må avslå Trumps krav, selv om det er eneste mulighet for å løse budsjettkrisen.

I fraværet av meningsfulle forhandlinger og kompromissvilje forsøker partene på å påføre hverandre symbolske nederlag. Demokratenes leder Nancy Pelosi foreslo å avlyse eller annullere presidentens tale om rikets tilstand i Kongressen, før Trump stanset Pelosi og andre kongressrepresentanter fra å besøke amerikanske soldater i Afghanistan.

Den bitre og uforsonlige striden om grensemuren er blitt den store styrkeprøven mellom demokrater og republikanere, og utfallet kan få stor betydning for neste års valgkamp.