Leder for Human Rights Watch, Kenneth Roth. Menneskerettighetsorganisasjonen la torsdag frem sin årsrapport. Foto: ED JONES / AFP

VG Mener: Må kjempe for rettigheter

MENINGER 2019-01-20T06:40:15Z

Det er én god og én dårlig nyhet i årsrapporten fra Human Rights Watch (HRW). Den dårlige er nye omfattende brudd på menneskerettighetene. Den gode er at det er blitt et sterkere engasjement for å forsvare disse grunnleggende verdiene.

leder

Publisert: 20.01.19 07:40

Noen av de mest åpenbare, og samtidig mest neglisjerte, brudd på menneskerettighetene finner sted i Kina . HRW viser til den systematiske undertrykkelsen av uigurer og andre muslimer i Kina, blant annet ved massiv bruk av internering og mishandling. I følge FN skal nær en million har blitt sendt til interneringsleire. Regimet har trappet opp undertrykkelsen av etniske minoriteter og religiøse samfunn, samtidig som de har tatt i bruk massive overvåkningssystemer for å kontrollere befolkningen.

Andre land velger ofte å overse menneskerettighetsbruddene i Kina av politiske og økonomiske årsaker. Grove brudd på menneskerettighetene kan ikke avfeies med at det er et indre anliggende. Vi har tidligere kritisert den norske regjeringen for unnfallenhet i forhold til Kina og minner om at Norge har en lang tradisjon for å fremme universelle menneskerettigheter. Kina må ikke behandles annerledes enn andre og mindre land som bryter grunnleggende rettigheter.

Utviklingen i store deler av verden går i en mer autoritær retning. Det skjer også i demokratiske land når folkevalgte ledere angriper domstolenes uavhengighet og frie medier. HRW kritiserer USA for tilbakeskritt når gjelder menneskerettigheter hjemme og ute i Donald Trumps andre år som president. En av Trumps likesinnede, Jair Bolsonaro , er valgt til president i Brasil. I Ungarn innfører statsminister Viktor Orban sitt illiberale demokrati og i Polen forsøkte regjeringen å undergrave Høyesteretts uavhengighet. Utviklingen for menneskerettighetene går fra vondt til verre i land som Venezuela, Tyrkia, Egypt og Saudi-Arabia .

Det positive i dette dystre bildet er massedemonstrasjonene i mange land til forsvar for rettsstaten, som i Polen og Ungarn. I andre land har velgerne tatt et oppgjør med korrupsjon og maktmisbruk. Når menneskerettighetene angripes blir det desto viktigere å mobilisere et sterkt forsvar. Hvis Norge lykkes i å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd forventer vi et sterkt engasjement for menneskerettighetene.