Foto: Tegning: Roar Hagen

President i koma

leder

Publisert: 28.02.18 17:19 Oppdatert: 28.02.18 17:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-02-28T16:19:53Z

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) fremstiller seg selv som åndelig fraværende i byggeskandalen. Det er et spinkelt forsvar.

Kvelden 18. desember skriver stortingspresident Olemic Thommessen på en redegjørelse om økonomien i Stortingets byggeprosjekt. Den 20. desember leser han opp redegjørelsen for Stortinget. Hovedbudskapet er at det ikke ligger an til nye overskridelser. Det er ikke sant. For den 19. desember har det vært møte i Stortingets prosjektråd for byggesaken. Der kommer det frem at det ligger an til nye overskridelser. Thommessen var ikke på møtet, og ble heller ikke orientert om hva som ble sagt. Først denne uken ble de nye overskridelsene kjent.

Den som ikke kjenner sannheten kan selvfølgelig vanskelig beskyldes for løgn. Thommessen var ikke på møtet i desember, han ble ikke gjort kjent med de nye overskridelsene og han spurte heller ikke om det i ettertid. Da han den 20. desember sa til Stortinget at ingen nye overskridelser var varslet, sa han det i god tro. Men sant var det altså ikke. At han ikke fikk det med seg den gangen er merkelig, men kan forstås. At informasjon om nye enorme overskridelser forblir ukjent for Stortinget i flere uker etterpå, er en skandale. Det viser bare en ting: At stortingspresident Olemic Thommessen har hatt en kritisk lav interesse for et byggeprosjekt som har kommet helt ut av kontroll under hans ledelse.

Det er neppe Thommessens skyld at byggeprosjektet har gått av skaftet. Men som øverste ansvarlige er det han som må ta ansvar. Så langt vil ikke Thommessen dette. Det ser heller ikke ut til at Høyre mener at hans lemfeldige omgang med milliardene skal få noen konsekvenser. Høyres gamle prinsipper om nøysomhet, orden og økonomisk ansvarlighet er tydeligvis på vei inn i historien.

Fortsatt er det også uklart hva sluttregningen blir for hele byggeprosjektet. Summen 2,3 milliarder kan kun slås fast med 85 prosent sikkerhet. Det kan altså bli enda dyrere. Hvor pengene skal tas fra, er det så langt heller ingen som vet. Men et sted må de komme fra. Thommessens noe paniske forslag om ansettelsesstopp og stans i nye byggeprosjekter er ikke i nærheten av nok for å dekke inn de nye kostnadene.

Det er dyrt å sove i timen. Det bør koste noe for den som gjør det også.