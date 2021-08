KRISTENDOM: Vi tror tapet ville vært ugjenkallelig, dersom Norge skulle blitt «en nasjon uten Gud», skriver innleggsforfatterne. Her fra Svolvær kirke i Lofoten. Foto: Gisle Oddstad

Norge uten Gud

Det hjelper ikke å bekjenne seg til Gud på sine sedler. Men å bekjenne seg til Gud hjelper et samfunn å huske på at noe er viktigere enn penger.

SILJE KVAMME BJØRNDAL, generalsekretær i Aeropagos

ERLEND KLEPSVIK HAUS, psykolog og stabssjef i Areopagos

STIAN KILDE AAREBROT, prest og ansvarlig for trospraksis i Aeropagos

I disse dager avsluttes Olavsfestdagene i Trondheim. En festival som ønsker å være en «verdi­basert møteplass (...) som løfter fram betydningen av både tro, håp og rettferdighet, ved hjelp av kunst og kultur som gjør vår fore­stillingsverden større».

I VG 03.08.21 skriver Kristine Hovda om «En nasjon uten Gud», hvor hun kommenterer utviklingen i det relativt sett religiøse USA. Gitt konteksten Hovda gjengir, med en kristendomsforståelse som har blitt knyttet til en form for «evangelikal kristendom» som særskilt gagner de allerede privilegerte, er det ikke vanskelig å forklare (og forstå!) frafallet som nå kommer til syne.

Hovda viser til amerikansk historie og konkluderer med at det ligger nasjonsbyggende (og eventuelt nedrivende) kraft i religiøst engasjement.

Men hva med det religiøse engasjementet på denne siden av dammen? Her har det også vært en jevn nedgang i både kirkebesøkende og troende. I alle fall hvis vi ser på tallene fra den årlige Ipsos-undersøkelsen, som etterspør folks tro på Gud.

Muligens er dette uttrykk for noen av de årsaksforklaringene også Hovda peker på i amerikansk kontekst; privatisering av tro, tro som finner nye og alternative former, og folks ukomfortable forhold til institusjonalisert religion.

Mange har nok også observert eller kjent på en kristendom de har opplevd frakoblet ens dagligliv og utfordringene vi som samfunn kjemper med – en kristendom som har vært mindre opptatt av skaperverket, samfunnet og hverdagen, og som dermed paradoksalt nok har bidratt til å gjøre verden mer verdslig. Spiritualiteten skal være i tett kontakt med hverdagsliv og kampen mot vår tids drager.

Uansett årsak til synkende trostall, det er god grunn til å stille seg spørsmålet: Hva mister vi dersom Gud faktisk forsvinner fra det norske samfunnet?

Dersom det som har vært både statsreligion og folkekirke gjennom hele vår nasjonsbyggende historie skulle endelig dø ut, og de oppvoksende generasjoner utelukkende får høre om Gud dersom de leser Nietzsche eller andre klassikere. Hva står vi i fare for å miste da?

På Olavsfest lovpriste så ulike aktører som kunstneren Håkon Bleken og statsminister Erna Solberg de såkalte kristne verdiene. De ble konkretisert til å handle om blant annet tilgivelse, nåde, barmhjertighet, og menneskers likeverd.

Kanskje vil noen protestere på at disse verdiene står i fare for å forsvinne med kristendommen, for er ikke dette både humanistiske og interreligiøse verdier?

Men hva betyr egentlig disse vakre begrepene i praksis? For å forklare nye generasjoner hva nåde er, må vi ta i bruk gamle og nye fortellinger, forklaringer, tradisjoner, og praksiser. Ingen av disse oppstår i et vakuum, men tilhører en sammenheng.

Samtidig har ikke den sammenhengen eierskap eller enerett på et så kraftfullt begrep som nåde. I møte med andre menneskers tro, overbevisninger og kultur kan vår egen oppfatning av hva «nåde» er utvides og eventuelt korrigeres.

Dialog handler om dette: Møtet mellom søkende, som i gjensidig respekt åpner seg opp for at sannhet og skjønnhet kan oppdages hele livet, der hvor vi minst venter det. Dialogen er for øvrig kun mulig dersom jeg selv har et ståsted, et utgangspunkt og møte deg med.

Dialogen koster og krever mye av de som deltar, blant annet fordi vi må tillate at vårt eget ståsted blir utfordret. Dessuten står dialogen i kontrast til klikkvennlige spissformuleringer rettet mot meningsfeller med hensikt å sementere holdninger, fremfor å utfordre og revurdere de.

Kløften mellom republikaner eller demokrat, by og land, borgerlig eller sosialistisk, troende eller ikke troende blir hverken mindre i USA eller her hjemme om vi ikke tar del i reelle dialoger.

De verdiene som ble hyllet på Olavsfest kan ingen ta som en selvfølge, og de koster langt mer når de skal overføres fra kronikker og festtaler til praksis. Verdier som solidaritet, rettferdighet, nåde, tilgivelse, menneskers likeverd må forankres, fortelles og kjempes for.

Igjen og igjen, for nye generasjoner i møte med ny (og gammel!) urettferdighet. Så hva vi mister dersom Norge en dag ble et landskap uten kirkespir og en høyere himmel? Vi tror tapet ville vært ugjenkallelig, dersom Norge skulle blitt «en nasjon uten Gud».

Ikke fordi det hjelper å bekjenne seg til Gud på nasjonens pengesedler (Gud forby!), men fordi det å bekjenne seg til Gud hjelper et samfunn å huske på at noe er viktigere enn pengesedler.