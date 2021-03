REAGERER: – Hvis beboeren har tatt et valg, skal det respekteres. Poenget med selvbestemmelsesrett er nettopp at man skal kunne ta valg for seg selv som andre mener er feil, skriver Anniken Fleisje. Foto: Privat

Det er alvorlig når noen blir vaksinert ufrivillig

En beboer ved helsehuset i Lyngdal skal ha blitt coronavaksinert mot sin vilje, skriver VG onsdag. Det er alvorlig.

ANNIKEN FLEISJE, filosof og stipendiat

Det er frivillig å vaksinere seg for samtykkekompetente personer, altså – for å si det litt sleivete – voksne mennesker med vettet mer eller mindre i behold. Dette er et grunnprinsipp i medisinsk etikk, så vel som i lovverket: Man har rett til å bestemme over seg selv, også når man tar valg som andre mener er dårlige.

Vaksinasjonskoordinator og folkehelserådgiver hos Statsforvalteren i Agder, Marie Christine Calisch, uttaler til VG at hvis beboere på institusjon ikke ønsker å vaksineres, må dette veies opp mot den enkeltes sykdomsrisiko. «Institusjonen kan mene det er viktig for pasienten å bli vaksinert, for å unngå et alvorlig sykdomsforløp som kan ende med død,» sier hun videre.

Det er forståelig at det kan være frustrerende for helsearbeidere når beboere (eller pasienter) ikke vil gjøre det som sannsynligvis vil bedre helsesituasjonen sin. Og da kan det sikkert være fristende – og i mange tilfeller helt på sin plass – å prøve å overbevise beboeren om for eksempel å la seg vaksinere, å ta medisinene sine eller å gå en tur iblant. Jeg tviler ikke på at helsearbeidere flest i slike situasjoner oppriktig ønsker det beste for beboeren.

Men hvis beboeren har tatt et valg, skal det respekteres. Poenget med selvbestemmelsesrett er nettopp at man skal kunne ta valg for seg selv som andre mener er feil. Det er de – i andres øyne – «gale» valgene som trenger beskyttelse, ikke de valgene som er opplest og vedtatt som «gode» valg. At personalet ved institusjonen mener det er viktig med vaksinering, er lite relevant i denne sammenheng. De kan gjerne veie beboeres vaksinenekt opp mot sykdomsrisiko så mye de vil, men det er den enkeltes eget valg om enten å samtykke eller å nekte vaksine, som skal veie tyngst. Derfor har da også Folkehelseinstituttet på sine nettsider understreket at vaksinasjon er frivillig.

Det som gjør saken ekstra ille, er at vaksinedoser er et gode det er knapphet på. For hver person som får vaksine, er det en person som ikke får, og som dermed må sette livet på vent litt til og i verste fall risikere å bli syk. Vi har ikke råd til å sløse bort vaksiner på personer som etter eget ønske takker nei.

Det er i beste fall formildende at beboeren i dette tilfellet slipper vaksinedose nummer to. Men det betyr ikke at helsehuset i Lyngdal dermed bør tro at alt er såre vel. For å si det sånn: Hvis du er frastjålet lommeboka, er det ikke sikkert du synes det er et godt kompromiss at tyvene lar deg beholde mobilen.