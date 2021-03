Kommentar

Ikke all verden å skryte av, Norge

Av Astrid Meland

PAR I PANDEMI: Mot sommeren er planen til statsministeren og helseministeren å åpne opp gradvis avhengig av hvor raskt vi får vaksinert befolkningen. Foto: Hallgeir Vågenes

Godt over en million nordmenn skulle egentlig ha vært vaksinert nå. Men vi venter og venter.

I en dyrepark i San Diego i USA har orangutangen Karen og flere av hennes venner fått vaksine mot covid-19.

Her i Norge jobber vi oss fortsatt med Homo sapiens.

Mens naboland åpner opp, er Norge i ferd med å stenge ned på nytt. Skolene går i rødt og ungdom får ikke møte venner. Sykehus er visst til og med overbelastet. Ganske mange har det helt forferdelig.

USA HAR BEGYNT PÅ DYRENE: Orangutangen Karen i San Diego Zoo. Vaksinen hun har fått er av den eksperimentelle typen og Karen som fra før av hjerteoperert, må sies å være i risikogruppen. Foto: SAN DIEGO ZOO WILDLIFE ALLIANCE

I Storbritannia begynner de å vaksinere 50-åringene denne uken. 17. mai åpner restaurantene. I juni kan man gå på nattklubb.

Israel har vaksinert over halvparten av befolkningen og åpnet søndag grensene. Serbia ligger best an på kontinentet. I USA regner de med at alle voksne får vaksine innen mai.

I Norge skulle vi etter planen ha drevet på med massevaksinering nå. I februar trodde regjeringen først de skulle få 1,12 millioner doser med AstraZeneca.

Men det ser ut som vi har fått rundt en million færre.

Norge satset på EU for å skaffe vaksiner. Det er nytt. Helsepolitikken er tradisjonelt hvert enkelt lands ansvar i EU.

Fra EUs side ble felleskjøpet solgt inn som en stor bragd. Og for mange land ville det nok vært vanskeligere og dyrere uten unionen i ryggen.

Det er mulig Norge også kommer bedre ut med EUs hjelp. Men det kan vi ikke vite.

Debatten domineres av rettroende EU-motstanderne som er skråsikre på at alt ville vært bedre uten EU og frelste EU-tilhengerne som ikke klarer å se et eneste kritiske trekk ved unionen.

Det er heller ikke helt utenkelig at Norge kunne skaffet det lille vi trenger, på egen hånd.

En rekke land, som Japan, Australia, New Zealand og søramerikanske land, handler vaksiner alene.

Ikke at de leder på oss. Norge ligger faktisk ikke så aller verst an i EU heller, sammenlignet med for eksempel Tyskland og Frankrike.

Mens særlig Storbritannia og Israel kan briljere. Israel fikk så mange vaksiner ved å punge ut samt dele helsedata til Pfizers forskning.

Der engasjerte også statsministeren seg i handelen personlig. Han har skrytt av at han kunne ringe sjefen i Pfizer midt på natten.

Pfizer har sagt til VG at Norge var i samtaler med firmaet før Norge landet på EU.

Vi bør få vite hvilke vurderinger som lå bak da Norge bestemte at det var bedre å skaffe flere hundre millioner doser vaksiner sammen med EU, enn å kjøpe noen få millioner doser til Norge.

Vi vil vite hvilke vaksineselskaper regjeringen snakket med og hvor hardt de faktisk prøvde å sjekke ut alternativet med å lage egne vaksineavtaler. La Høie og co. frem et fristende tilbud til selskapene eller ga de seg før de kom så langt?

VG har spurt uten å få skikkelige svar. Høie avfeier det som irrelevant hvem som avsluttet dialogen.

Men det er ikke Sps Marit Arnstad enig i. Både hun og Aps Jonas Gahr Støre gjør rett i å spørre helseministeren om detaljene.

Sylvi Listhaugs forslag om å samarbeide med Israel kommer ikke til å løse noe som helst. Det er jo Europa som lager vaksinene Israel bruker.

Men det er klart at når Høie lar oss vite så lite, åpner han ballet for Frp og Sp.

Helseministeren kan skylde på uflaks og forsinket produksjon. Men en del av dette handler om politiske valg.

Britene har lyktes godt med å være dristig. Å nødgodkjenne vaksinene, slik de gjorde, ga dem nesten en måneds forsprang.

Dette kunne EU også ha gjort. Når land som Serbia og Ungarn tar i bruk russisk og kinesisk vaksine, er det fordi de har godkjent dem selv.

Britene valgte også å sette bare en dose i første omgang. Det kunne EU og Norge også ha gjort.

Dataene tyder på at det er lurt. Og det er nå i mars og april vi trenger å få vaksine i flere armer.

Men mange snakker om at ingen er trygge før alle er trygge. Og det er delvis sant. Nye virusvarianter gror særlig godt i land med mye smitte og mye hiv. De truer også Norge. Derfor er det i vår interesse at hele verden blir vaksinert.

Men så lenge hvert land har ansvar for sitt eget helsevesen, er det vanskelig å sende doser dit det haster mest. Ingen politiker vil åpne for flere innleggelser og dødsfall hjemme.

Det beste vi kan gjøre mot «vaksinenasjonalisme» er å sprøyte inn så mange penger vi kan i vaksineforsøk og sørge for store investeringer i underleverandører.

Akkurat her ser det ut som Donald Trumps vaksinesatsing Warp Speed har vært mer kraftfull enn EUs satsing. Når land som USA og Norge får overskudd av vaksiner til høsten, bør vi sende dem rett til land som trenger dem.

For verdenskartet er ikke til å ta feil av. Afrika er hvitt. EU henger etter sine konkurrenter.

Det er ganske tydelig at EU har vært for trege både når det gjelder å godkjenne vaksiner, å kjøpe dem inn og å få dem i folk.

Det kan godt hende det går seg til og det er ikke sikkert Norge kunne blitt Israel. Men det kan vel også hende. Vi har i alle fall like mange penger.

Om det er noe oljemilliardene bør brukes til, så er det dette. Slik det er nå, renner milliardene ut mens Norge bretter armene opp og begynner på dem under 85 år.