Leder

SV-byrådens ideologiske skylapper

Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kaller kritikken fra Skolelederforbundet for «sprøyt». Foto: Terje Bringedal

Osloskolen har lenge vært en suksess, men de siste årene har problemene tårnet seg opp.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også Oslo-elever mye mer borte fra skolen - rektor med bønn til foreldre

Fagfolk har sluttet, og rektorene er bekymret for at utviklingen går i feil retning. Dagbladet har skrevet om høy pengebruk og lønnsfest, og Mobbeombudet har varslet om mer mobbing, dårligere skolemiljø og flere bekymringsmeldinger.

Nå viser de nasjonale prøvene at skoleresultatene er på vei ned. Også de statlige kartleggingsprøvene viser samme tendens. Det er mest synlig hos de yngste elevene.

Det får rektorer i Osloskolen til å slå alarm. – Det er mer fokus på skolemiljø og mindre på grunnleggende ferdigheter, uttalte Trond Nilsen, leder av Skolelederforbundet, til NRK. Han mener at skoleeier i mindre grad etterspør de faglige resultatene.

Dette burde uroe de ansvarlige politikerne, men det ser ikke slik ut. – Dette er sprøyt, var svaret fra SVs skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Hun synes kritikken fra rektorene er underlig.

les også Kan ikke svare på pandemi-fravær ved Oslos barneskoler

Det er mildt sagt en underlig reaksjon fra skolebyråden. Når sentrale skoleledere uttrykker bekymring, er dette noe hun burde lytte til og ta på største alvor.

Det er ingen hemmelighet at ideologi preger synet på skolepolitikken i Norges hovedstad. Osloskolen ble for mange et symbol på Høyres mangeårige styre av byen, og det er naturlig at ikke alle er like begeistret for det stempelet. Men det bør ikke skygge for alle de positive resultatene som er oppnådd. Oslo har lenge ligget på fylkestoppen når man har sammenlignet resultatene i de nasjonale prøvene.

Det sier selvsagt ikke alt, men viser at selv om Oslo har landets mest sammensatte elevgruppe så har skolen lyktes med å heve det faglige nivået for alle elevene. Sannsynligvis er det den mest effektive måten vi kan utjevne sosiale forskjeller.

Ingen kommuner har eksempelvis en høyere andel elever med minoritetsbakgrunn. At elevene får gode ferdigheter i basisfag som lesing og regning, er særdeles viktig for å sikre god integrering. Klarer vi å gi elevene en god utdannelse, er sjansen så mye større for at de vil lykkes i det norske samfunnet. Utdanning er nøkkelen til å sikre alle like muligheter, i fattige deler av verden så vel som i vårt eget land.

Det betyr ikke at alt er perfekt i Osloskolen. Den har nok også feil og mangler, og kursen må jevnlig justeres. Skolebyråd Thorkildsen har likevel ikke råd til å eksperimentere med læringsmiljøet til barn og unge. Når så mange rektorer er bekymret, er det lite tillitvekkende at skolebyråden bortforklarer dette. Da er ideologiske skylapper mer til skade enn til gagn.

Publisert: 16.11.20 kl. 07:59

Les også