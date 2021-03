ET MDG-ÅR? – MDG-medlem og tidligere SV-statsråd Erik Solheim var befriende ærlig i mars i fjor da han sa at coronaviruset gjør ting klimaaktivister lenge har ønsket seg, skriver Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Annemor Larsen

Sylvi Listhaug om pandemien: − Ett år i MDGs drømmesamfunn

Når MDG og andre på venstresiden snakker om at folk må ha en betydelig reduksjon i forbruk og levestandard, så er nettopp dagens situasjon en forsmak på det.

SYLVI LISTHAUG, 1. nestleder, Fremskrittspartiet

Nå er det over ett år siden pandemien stengte ned landet vårt. Resultatet har vært en betydelig nedgang i norsk økonomi. Butikkene sliter. Mange bransjer er i knestående. Statens inntekter er betydelig svekket. Bevegelsesfriheten til folk flest har vært kraftig redusert for å holde smittetrykket nede.

Ca 200 000 personer er helt eller delvis arbeidsledig, utallige bedrifter sliter tungt og faren er stor for at det kommer et konkursras.

Dette er tragisk for mange – både arbeidsfolk og næringsdrivende. Vi trenger en sunn og god økonomi som skaper arbeidsplasser, velstand og fremtidstro. Derfor er det verdt å reflektere over at noen partier på Stortinget faktisk har tatt til orde for en økonomisk nedtur slik vi nå opplever. Når MDG og andre på venstresiden snakker om at folk må ha en betydelig reduksjon i forbruk og levestandard, så er nettopp dagens situasjon en forsmak på det. Drømmesamfunnet deres har en dyster bakside.

MDG-medlem (tidligere SV-statsråd) Erik Solheim, var befriende ærlig i mars i fjor: «Coronaviruset gjør ting klimaaktivister lenge har ønsket seg». MDG har gått i front mot økonomisk vekst. De ønsker at vi skal kjøpe mindre. Det skal være mindre handel, mindre produksjon, mindre reising. Om man tar MDG på ordet om at verdens samlede velstand må reduseres og fordeles likt, vil nordmenns inntekt reduseres med over 70 prosent. Det er dramatisk.

MDGs kamp mot bilismen reflekterer slik tenking. Til NRK sier MDG at det kun er de rike som kjører bil. Derfor har de ingen hemninger med å foreslå å øke bensinavgiften med 5 kroner literen og skru opp bompengebelastningen. Vi har også kunnet lese at de nå helst ønsker at bensin- og dieselbiler skal bli forbudt i hele Norge. Dette er en miljøpolitikk for de rike, som gjør alle andre fattige.

Tilsvarende ønsker MDG at folk skal slutte å fly. Reiselivet er en av næringene som har blitt aller hardest rammet av koronakrisen. Likevel stemte MDG i fjor mot hele krisepakken for flybransjen. De har i stedet foreslått å gjøre både innenlandsreiser og sydenturen mye dyrere gjennom å øke avgiftene kraftig. Det siste året har vi sett hva en slik virkelighet ville medført – hvor flyselskap som Norwegian har vært svært nærme konkurs.

Konsekvensen av MDG-politikken er at flyselskapene kunne gått konkurs, selv uten coronaviruset. MDGs politikk ville satt titusenvis av slike arbeidsplasser i fare.

MDG er også mot alle de viktige og lønnsomme arbeidsplassene i olje- og gassnæringen, og har tatt til orde for en utfasing av hele petroleumsvirksomheten i løpet av kort tid. De har glemt erfaringene fra 2015, da en liten brems i oljeaktiviteten skapte en kraftig økonomisk nedtur for Norge. Vi fikk nesten en reprise for ett år siden. Da falt igjen oljeprisen, og selskapene innenfor rigg og seismikk fikk store utfordringer da oljeselskapene kuttet i investeringer og leteaktivitet. Ledigheten økte markant.

På tross av miljøbevegelsens spådommer i fjor om snarlig oljedød, har prisen på olje heldigvis igjen skutt i været. Verden trenger energi, selv om MDG tror det motsatte. Investeringsviljen i selskapene har også økt, godt hjulpet av tiltakspakken som Frp stod i bresjen for. Den korte oljenedturen for ett år siden viste likevel konsekvensene hvis MDG hadde fått gjennomslag i sin kamp mot Norges viktigste næring: Masseledighet og reduserte inntekter til velferdssamfunnet vårt.

Fremskrittspartiet mener at det viktigste fremover blir å få norsk økonomi på rett kjøl igjen. Vi må sikre at næringslivet er lønnsomt, skaper verdier og arbeidsplasser. Da må vi unngå særnorske «miljøavgifter» som svekker konkurranseevnen og setter arbeidsplasser i fare. Tvert imot bør vi senke skatter og avgifter som rammer norsk næringsliv. Vi må juble for norske investorer og gründere som ønsker å skape jobber, ikke skape usikkerhet for næringslivet slik MDG gjør med sin makt i landets hovedstad. Jeg tror mange i resten av Norge ser med skrekk og gru på at MDG kan få en hånd på rattet i styringen av hele Norge etter valget.

Coronaviruset har rammet enkeltmennesker, økonomien og næringslivet vårt knallhardt det siste året. Tusenvis av personer er arbeidsledige eller har blitt permittert fra jobbene de er glade i. Dette siste året har vært dramatisk og det er en stor fare for at arbeidsledigheten i Norge kan bite seg fast på et nivå som er høyere enn det vi er vant til. Vi har en stor jobb foran oss, og da bør vi forsikre oss om at vi har en sunn og fremtidsrettet økonomisk politikk i bunn.

Et samfunn i økonomisk ubalanse og med mål på redusert levestandard, vil ikke være fokusert på verken miljø, sosial trygghet eller skape fremtidsoptimisme