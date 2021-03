GEILO-HELGEN: – Erna Solberg har brent nasjonens og egen viktigste kapital: Tillit og troverdighet. Hvordan kunne hun la det skje? Hvordan kunne systemet rundt henne la det skje, spør Knut Helland. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Trodde de at de kunne slippe unna med dette?

Hun feiret 60 år. 13 på restaurant, 14 i leilighet. Visste statsministeren at hun brøt reglene?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KNUT HELLAND, professor i medievitenskap, Universitetet i Bergen

Svaret på det er egentlig likegyldig. For det skal ikke skje. Men gitt at hun ikke forstod at det var galt da det skjedde. I etterkant må hun ha forstått at hun gjorde noe galt. Og Statsminister Solberg har folk rundt seg. De skal passe på henne. Hun er aller viktigste person for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge.

Forstod heller ikke folkene rundt henne at dette var galt, enten da det skjedde eller i etterkant? Det kan ikke være tilfelle! Og hvorfor gjorde de så ikke noe med det? Er det fordi Solberg, sikkerhetspolitiets eskortetjeneste, politiske rådgivere og andre trodd at hun kunne slippe unna med dette?

Hvorfor inviterte ikke Solberg til en pressekonferanse eller liknende, henvendte seg til sitt folk og sa: «Dere, jeg har noe jeg må fortelle dere». Krisen vi nå opplever er den verste siden 1940-tallet. Og statsministeren er tatt med buksa nede. Avslørt i et nyhetsoppslag tre uker etter feiringen.

les også Vi holder oss ikke hjemme for din skyld, Erna

Solberg har brent nasjonens og egen viktigste kapital: Tillit og troverdighet. Hvordan kunne hun la det skje? Hvordan kunne systemet rundt henne la det skje? Og så tro at de kunne slippe unna med det? Sitte der og håpe at dette ville gå bra! Er nasjonen dysfunksjonell når det gjelder beredskaps- og samfunnssikkerhet?

Dette er ikke kun et spørsmål om politikk og troverdighet. Det er et grunnleggende beredskaps- og samfunns-sikkerhetsspørsmål. I en situasjon der det norsk folk må forstå at denne krisen må håndteres. Framfor alt er det et spørsmål om helse og liv, sykdom og død for norske borgere. Og det er spørsmål om tillit, som selve grunnlaget i ethvert demokratisk system. Ikke parlamentarisk tillit, men folkets tillit, og tillit til at sentrale samfunnsfunksjoner fungerer.

Dette handler altså ikke om Solberg. Det handler om nasjonen, om deg og meg.

les også Hvordan skal vanlige folk holde ut?

Et lite sukk: Nakstad, slutt å forsvare statsministeren! Ikke vær strategisk! Da mister også du troverdighet! Gjør det helt klart at hun – sammen med hver enkelt av oss – er den viktigste brikkene når det hele skal holdes på plass!