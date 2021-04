SVARER HØYRE: – Lavinntektsfamilier på østkanten i Oslo får det ikke noe bedre av Mathilde Tybring-Gjeddes billige forsøk på å sette by og land opp mot hverandre, skriver Aps Agnes Nærland Viljugrein. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

Nei, Høyre, Ap har ikke glemt byene

Høyres politikk fører først og fremst til økte forskjeller. Det kommer verken høyrefolk, Oslo-folk eller vanlige folk til gode.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AGNES NÆRLAND VILJUGREIN, stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti

Foto: Arbeiderpartiet

Både Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde i VG og politiske redaktør Kjetil Alstadheim i Aftenposten prøver å fremstille det som om Arbeiderpartiet har glemt byene i vårt nye partiprogram. De kan selvfølgelig bla opp på side 92-93 og lese kapittelet «Det gode liv i storbyen» eller andre deler av programmet, men har de ikke tid så skal de få et raskere svar på hvorfor jeg er uenig.

Selv kommer jeg kommer fra en flerkulturell bydel i Oslo med et sterkt fellesskap. Men det er ikke til å legge skjul på at nabolaget mitt på Tøyen også er et skoleeksempel på levekårsutfordringene NOUen «Levekår i byer» trekker frem: Lav inntekt, mange uten arbeid, stor trangboddhet, lav utdanning og mange på sosiale ytelser.

les også Mathilde Tybring-Gjedde: Hvem er vanlige folk, Ap?

Lavinntektsfamilier i Oslo får det ikke noe bedre av Tybring-Gjeddes billige forsøk på å sette by og land opp mot hverandre. Ulikhetene øker alle steder, og hva er egentlig hennes alternativ? Mener Tybring-Gjedde virkelig at det er Høyres årlige kutt i formueskatten eller en maksgrense for trygd hjelper utfordringene i nabolaget mitt? Det gjør ikke jeg.

Oslo har en rekordhøy arbeidsledighet på 36 951 personer (20.04). Det har vi i Arbeiderpartiet jobba mot siden koronapandemien starta. Da vi foreslo feriepenger for arbeidsledige, ble det kalt for koko-politikk av Høyre, men fikk heldigvis flertall i Stortinget. Når vi ba om at bedrifter som fikk krisestøtte ikke kunne si opp ansatte, ble vi nedstemt. Våre forslag om en rettferdig krisepolitikk kommer ikke minst Oslo-folk til gode, der arbeidsledigheten er høyest i Norge.

Når vi i Arbeiderpartiet går til valg på at det er vanlige folks tur, er ikke poenget å gå rundt i Norge og peke ut hvem som er vanlige folk og ikke, slik Tybring-Gjedde prøver å fremstille det som. Vårt hovedpoeng er at politikken som regjeringa har ført de siste åtte årene, først og fremst er til for rikfolk.

les også Den norske livsløgnen øker forskjellene

Da Erna Solberg ble spurt om hva hun tenkte om de som ikke har råd til å betale for mat, klær og regninger under pandemien, var svaret: «Hadde de egentlig råd til det før?» På hennes vakt har antall barn som vokser opp i fattigdom økt dramatisk, og de siste tallene til SSB viser 115 000 barn. At Høyresida sliter med å forstå hvem vanlige folk er, får stå på deres egen regning. For dem er dette tall i en statistikk, for meg er det naboer, klassekamerater og venner.

Vi trenger politikk som minsker forskjellene. Da må vi ha en boligpolitikk for vanlige folk, med økt boligbygging og en sterkere Husbank. Vi trenger å satse på en mer praktisk skolehverdag og skolemat så færre dropper ut av skolen, og vi må få foreldre ut av ledighet og inn i arbeid med sterkere arbeidsmarkedstiltak.

Det står verken på pengene, tiltakene eller Senterpartiet for at vi i Arbeiderpartiet skal kunne gjøre noe med det.

Men det står på om vi får skiftet ut dagens regjering.