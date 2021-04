– Det er provoserende at SV og Bergstø framstiller dilemmaene i denne meget kompliserte debatten så ensidig som det har blitt gjort de siste dagene, skriver Ida Rydeng, som er initiativtaker til Facebook-siden «Feministisk initiativ for en balansert abortlov». Foto: Privat/Ruben Willem

SVs ensidige framstilling av abortdebatten

Jeg har fulgt debatten i og rundt SV de siste dagene og det er noen ting som blir gjentatt om og om igjen, som jeg skulle ønske at ble tilbakevist.

IDA RYDENG, tidligere SV-politiker

SV-nestleder Kirsti Bergstø har i sine kronikker i VG, NRK og på sine opptredener på Dagsnytt 18 og Debatten, nesten utelukkende belyst de helt nødvendige abortene som tas når mor eller barn er alvorlig sykt. «Alle som ønsker en abort tar denne så tidlig som mulig» sier Bergstø, som om alle gjør dette før uke 12.

Hun anerkjenner ikke for eksempel at rundt 30 prosent av senabortene innvilges på grunnlag av lovparagraf 2b som lyder: «Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon.»

Disse tilfellene representerer vanskelige etiske dilemmaer, der kvinnens ønske om å ikke bli mor veies opp mot fosterets egenverdi. Det er provoserende at SV og Bergstø framstiller dilemmaene i denne meget kompliserte debatten så ensidig som det har blitt gjort de siste dagene.

Det andre som gjentas til det kjedsommelige, er at om kvinner får selvbestemmelse fram til levedyktighet så vil det ikke forekomme flere senaborter. Som Fredrik Solvang la fram på NRK torsdag kveld, var det 5 + 17 senabortsøknader som ikke ble innvilget i fjor. Med 100% selvbestemmelse fram mot levedyktighet vil jo disse 22 abortene naturlig nok bli gjennomført.

Ja, 22 aborter er snakk om få individer, men når det gjelder liv og død vil jeg påstå at det er nøyaktig 22 for mange. Jeg undres over hvorfor vi skal tillate ting vi som samfunn mener at er galt, under argumentet om at ugjerningen neppe vil forekomme så ofte? Å gå fra null til 100 prosent rettsvern for fosteret over natta i uke 22, når man vet at det er en feilmargin på termindato på 1-2 uker, er en meget unyansert etisk løsning.

For når det gjelder så store spørsmål som liv og død mener jeg at vi trenger prinsipielle regler i samfunnet, uansett om vi ikke tror at så mange kommer til å bryte disse grensene.

Men skal 500 kvinner måtte gå igjennom en potensielt belastende nemndbehandling for å redde 22 liv? Jeg er enig i at det kan oppfattes som uproporsjonalt, men en reform av nemndene vil kunne bøte på dette problemet. Bergstø gjentar også stadig at det eneste alternativet til nemnd er selvbestemmelse.

Men hvorfor det? Det finnes mange alternativer mellom dagens nemndsystem og 100 prosent selvbestemmelse. Hvorfor fokuserer ikke SV på å utrede disse alternativene, heller enn å kappes med Rødt om å rope høyest mulig om å fjerne nemndene totalt?

For det første er det opplagt at om man skal bevare nemdene, så kan man ikke risikere at en gravid må vente med en abort fordi nemnda har fri fra jobb. Dette kan og må forbedres umiddelbart. For det andre burde man ikke måtte gjennomgå en nemndsbehandling om barnet ikke er levedyktig eller kvinnens liv står i fare, da dette er opplagte etiske tilfeller.

Spør man fagmiljøene tipper jeg at det finnes mange flere gode forslag på hvordan nemndene kan moderniseres på en måte som virker mer støttende for kvinnen, samtidig som rettsvernet til fosteret øker gradvis på veien mot levedyktighet. Makt- og tillitsforholdet i nemndsmøtet blir ikke godt når nemndene fungerer som rådgivende, vurderende og dømmende instans i ett. Det må utarbeides en ny modell, og for å komme fram til gode løsninger trenger vi en åpen og faktabasert debatt.

Diskusjonene jeg har prøvd å føre med SV-ere som støtter vedtaket har dessverre vært ganske pussige og fastlåst på bakgrunn av ukorrekte premisser. I liket med sin nestleder er flere av dem jeg har pratet med i partiet nærmest besatt av å vise til at det ikke vil føre til flere senaborter, som altså er litt feil.

De klarer ikke å ta inn over seg at 30 prosent av senabortene ikke har noe med sykdom hos mor eller foster å gjøre.

Med dette sagt vil jeg understreke at jeg har høy respekt for Kirsti Bergstø, som jeg selv var ungdomspolitiker sammen med i SU, og at jeg fortsatt kommer til å stemme SV til høsten.

Men dette lite gjennomtenkte vedtaket og de meget utydelige utspillene fra SV som vi har vært flaue vitner til de siste dagene, stiller hele partiet i et dårlig lys – og setter det rødgrønne regjeringssamarbeidet i fare.