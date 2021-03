SLÅR TILBAKE: – De to nevrologene påstår at Listhaug gir oss falskt håp og at hun villeder oss. Hvor har dere dette fra, spør ALS-syke Cathrine Nordstrand (bildet) Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Nei, Listhaug villeder ikke ALS-syke

På lørdag skrev nevrologene Ole-Bjørn Tysnes og Trygve Holmøy VG-kronikken Listhaug villeder ALS-syke. Det kan ikke stå uimotsagt.

CATHRINE NORDSTRAND, ALS Alltid Litt Sterkere

Til de som ikke kjenner meg: Jeg er Cathrine, de fem siste årene har jeg stått med et ben i graven og jeg er opptatt av at de som kommer etter meg skal møte et helsevesen som fungerer for alle syke, uansett bostedsadresse i Norge.

De siste årene har jeg hatt mye kontakt med Sylvi Listhaug. Hun har et genuint engasjement for oss som er så uheldige å være rammet av ALS. Listhaugs støtte har vært varmende, støttende og ekte. Det gjelder uavhengig av om to nevrologer fra UiO og UiB prøver å ta det fra henne.

Gjennom de siste årene har jeg introdusert Listhaug for mange som er rammet av ALS. Vi har hatt mange lange, gode samtaler. Det har ført til at Listhaug har fått et sjeldent godt innblikk i hva ALS er og hva det gjør med oss som er syke og våre pårørende.

Mange beskriver ALS som et fengsel som blir stadig mindre, det eneste den rammede vet er at fengselscellen en dag blir så trang at den syke dør. Disse ordene bruker Listhaug ofte. Hun vet at vi står med en fot i graven og kaller dette en av de verste sykdommene man kan få. Jeg vil ikke påstå at hun tar feil. Jeg har aldri opplevd at Sylvi har tilbudt annet enn sitt engasjement. Jeg og andre ALS-syke vet at hun (dessverre) ikke kan trylle.

De to nevrologene påstår at Listhaug gir oss falskt håp og at hun villeder oss. Hvor har dere dette fra?

De sier til og med at hun gir inntrykk av at det finnes effektiv behandling. Hvor kommer det fra? Noe slikt har hun aldri sagt til meg eller andre jeg kjenner. Kanskje nevrologene selv har ringt Listhaug for råd?

Det er mye å adressere i nevrologenes kronikk. Blant annet at jeg og mange andre fikk en dødsdom av legen hvorpå vi ble sendt hjem med en liten brosjyre om ALS. Dette er ikke noe Listhaug finner på, men noe mange ALS-pasienter har opplevd.

Det gjøres også et poeng ut av at hun har sagt at leger i Norge er mer bekymret for bivirkninger, enn eksperimentelle behandlingsmetoder. Historien Listhaug fremførte fra Stortingets talerstol var min. Jeg ble møtt av en lege som nesten ordrett sa «men Cathrine....du må jo forstå.... vi kan ikke bare la deg prøve medisiner .... tenk om du fikk alvorlige bivirkninger». Som ALS-pasient er jeg ikke redd for bivirkninger, jeg er redd for å dø.

Listhaug har snakket med andre syke og meg om «right to try». Altså retten til å prøve eksperimentelle medisiner. Flere av oss som er syke ønsker å få det håpet medisiner representerer. Er det virkelig så vanskelig å forstå?

Når man får alvorlige diagnoser reagerer vi ulikt. Noen gjør som meg, jeg fighter for meg, familien min og de som kommer etter meg. Andre velger å avslutte livet. For disse tror jeg det handler om manglende håp. Derfor er forslaget om «right to try» så viktig.

Nevrologene skriver at i kommunene strekker pleiere, assistenter og pårørende seg langt. Det er helt riktig. Men vi har også kontakt med de som er knust etter ikke å ha fått hjelp. Det er ikke alle som har en solskinnshistorie å fortelle.

Jeg må likevel få slå det fast: tusen takk for at dere har hjulpet syke inn i studier i USA, og at dere har skrevet ut medisiner som ikke har vært godkjente.