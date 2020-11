FØR VALGET: – Vår felles demokratiske arv og verdier vil sikre at tilliten mellom våre nasjoner fortsetter, uansett hvilken kandidat som blir valgt til president, skriver Richard H. Riley. Foto: REUTERS

Et vedvarende partnerskap mellom sterke demokratier

I løpet av mine mer enn to år i Oslo har jeg vært vitne til den gjensidige tilliten og respekten som råder mellom våre to nasjoner. Vår felles demokratiske arv og verdier vil sikre at dette fortsetter, uansett hvilken kandidat som blir valgt til president.

RICHARD H. RILEY, Charge d’Affaires ved USAs ambassade i Norge

Hvert fjerde år går millioner av amerikanere i femti stater til stemmeurnene for å utøve demokrati og velge vår nasjons president. For dem som betrakter dette utenfra, fremstår nok alle amerikanske presidentvalg intrikate, og i enda større grad når vi bekjemper en global pandemi. Jeg vet at våre norske venner alltid følger tett med på hva som skjer i USA. Noen ganger kan dere være forbløffet, men dere er alltid fascinert av mangfoldet og kompleksiteten som preger amerikansk samfunnsliv og politikk.

Med en heseblesende strøm av nyheter kan det være lett å miste av syne noen grunnleggende og vedvarende fakta om det amerikanske demokratiet. Våre to ulike styreformer er begge basert på felles og dypt rotfestede verdier som ytringsfrihet, åpenhet og toleranse. Selv om vi enkelte ganger kan beklage oss over den krasse tonen i offentlig debatter, må vi aldri glemme at nettopp disse meningsutvekslingene skiller oss fra autoritære regimer som undertrykker og straffer enhver dissens.

Et grunnleggende, men ofte oversett, faktum om amerikansk demokrati er at vi er en føderasjon av delstater. Artikkel 1 i vår grunnlov fra 1787 fastslår at delstatene har ansvaret for å avholde valg til føderale politiske verv, deriblant presidentskapet. Dette er grunnen til at vi bruker flertallsbetegnelsen «Presidential Elections». Femti samtidige valg avholdes i henhold til regler vedtatt av den enkelte delstaten. Alle delstatsvalgene må oppfylle føderale krav, nedfelt blant annet i flere senere grunnlovsendringer som skal beskytte alle velgeres rettigheter.

Selv om Covid-19 medfører nye utfordringer for demokratiet, er USA fast bestemt og fullt forpliktet til å sikre gjennomføring av frie valg under denne alvorlige helsekrisen. Gjennom et partnerskap ledet av Election Assistance Commission (EAC), arbeider føderale myndigheter kontinuerlig med valgfunksjonærer for å samle og gjøre tilgjengelig ressurser som ivaretar denne demokratiske institusjonen i pandemien.

La meg også være helt tydelig på dette: USA vil ikke tolerere noen som helst utenforstående innblanding i vårt demokrati. I mellomvalget i 2018 gjennomførte utenlandske aktører påvirkningsoperasjoner med den hensikt å undergrave tilliten til våre demokratiske institusjoner og påvirke folkemeningen. Vi har gjort store fremskritt når det gjelder å forstå, forberede oss, og forsvare oss mot disse truslene. Hele den amerikanske staten har mobilisert, med myndigheter på alle nivåer, nøkkelpersonell ved valgsteder, sosiale media-selskaper, utstyrsprodusenter og andre, for å gjøre valgene i 2020 til de sikreste noensinne.

3. november vil over 140 millioner amerikanere avgi sin stemme og demokratisk velge vår president. Grunnloven vår gir presidenten brede fullmakter til å utforme amerikansk utenrikspolitikk. Selv om hver president kommer til makten med sine prioriterte saker, forblir mange underliggende utenrikspolitiske mandater de samme, deriblant å fremme det amerikanske folks sikkerhet og velstand, fostre demokratiske verdier, og stå fjellstøtt ved våre betrodde allierte. Ved amerikanske ambassader rundt om i verden settes denne politikken ut i live av karrierediplomater ledet av ambassadører utnevnt av presidenten.

Siden den første amerikanske utsendingen til Oslo i 1905 har det vært nitten amerikanske presidenter og tjueåtte norske statsministre. Gjennom alle disse 115 årene har det ekstraordinært tette bilaterale forholdet vært en konstant. I løpet av mine mer enn to år i Oslo har jeg selv vært vitne til den gjensidige tilliten og respekten som råder mellom våre to nasjoner. Vår felles demokratiske arv og verdier vil sikre at dette fortsetter, uansett hvilken kandidat som blir valgt til president i november.

