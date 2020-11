KAMPEN MOT VOLD OG TVANG: – Det er å håpe at vi i dette arbeidet kan unngå utspillspolitikk. Lovendringer må være kunnskapsbaserte, ikke en lettvint måte å markere politisk handlekraft på, skriver forsker Anja Bredal. Foto: GETTY IMAGE

Debatt

Utspillspolitikk mot æresvold og tvangsekteskap er avleggs

Tiltak mot tvangsekteskap og æresrelatert vold er fortsatt påkrevet, men tiden for skudd fra hoften er definitivt over. Dette er alvorlige overgrep som må bekjempes med kunnskapsbaserte tiltak.

ANJA BREDAL, forsker ved NOVA, OsloMet

Foto: OsloMet

Stortinget behandler i disse dager flere lovendringer som skal styrke den strafferettslige håndteringen av tvangsekteskap. Én av disse har fagfolk etterlyst lenge. En annen er basert på unødvendig og uheldig symbolpolitikk. Det samme kan lett bli tilfelle når politikere nå tar til orde for et eget straffebud mot æresrelatert vold.

Norge var først ute i Europa med en egen straffebestemmelse mot tvangsekteskap, nå § 253. I 2006 slo Høyesterett fast at bestemmelsen ikke gjelder fullt ut dersom ekteskapet er sivilrettslig ugyldig, typisk fordi det er inngått ved en religiøs seremoni uten vigsler med vigselkompetanse. Slike saker har blitt pådømt som forsøk på tvangsekteskap eller etter den generelle tvangsbestemmelsen, som har lavere strafferamme.

Vi er mange som lenge har anbefalt at § 253 også bør omfatte religiøse ekteskap, blant annet. Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, Politidirektoratet og undertegnede i flere forskningsprosjekt. Det er gledelig at dette nå ser ut til å bli vedtatt. Ikke minst er det flott at endringen også omfatter § 262 annet ledd om barneekteskap, takket være Røde Kors og Bufdir. Dette er gode eksempler på rettsutvikling basert på faglig kompetanse.

Stortinget behandler samtidig et forslag om å tydeliggjøre at § 253 inkluderer psykisk tvang. Forslaget kom i sin tid fra Jan Bøhler (da i Ap) som hevdet at slik tvang ikke omfattes av loven. Ifølge ham er det «etablert en forståelse av at det må være kidnapping og vold involvert for at det skal kunne kalles tvang».

Stortinget ba regjeringen endre loven, men Justisdepartementet avviste forslaget. § 253 omfatter nemlig allerede psykisk tvang, noe som bekreftes i flere dommer. Høyesterett har sågar behandlet en sak som utelukkende gjaldt psykisk og sosialt press, der det stadfestes at dette er straffbar tvang.

Departementet fikk derfor også støtte fra flertallet av høringsinstansene, herunder to med spisskompetanse på tvangsekteskap, Bufdir (som leder det nasjonale kompetanseteamet) og Røde Kors (som har driftet hjelpetelefon i 20 år). Dersom stortingsflertallet følger Justiskomiteens innstilling og overprøver fagekspertisen, vedtar de en overflødig presisering av straffebestemmelsen.

Dette er kanskje ikke så farlig i seg selv. Det som derimot er svært problematisk, er at politikere feilinformerer om straffeloven for å kunne framstå som handlekraftig. Det skaper i beste fall forvirring, i verste fall legitimerer det manglende handling fra politi og hjelpeapparat.

Det er viktig at straffeloven er tilpasset kulturell variasjon i kriminalitetsbildet. I det siste har politikere hevdet at loven ikke er god nok når det gjelder saker om æresrelatert vold. Angivelig betyr dette at «mange går fri». Jan Bøhler har lansert et eget straffebud om æresrelatert vold, mens Hadia Tajik mener loven må endres slik at æresmotiv ses som skjerpende. Blant annet hevdes det at æresvold skiller seg fra annen vold i nære relasjoner ved at trusselen mot offeret vedvarer, selv om utøver(ne) straffes. Noen mener volden bør håndteres som organisert kriminalitet.

Æresrelatert vold er et omstridt begrep, men betegner ofte vold som sikter mot å gjenopprette en families kollektive ære ved å straffe en person som gjennom normoverskridende atferd skader denne æren. Flere utøvere er involvert, og noen mener det er typisk at volden er planlagt.

Norge har en avansert mishandlingsbestemmelse som omfatter vold i flere typer relasjoner. Det er en økende tendens til at flere utøvere, typisk svigerfamilie, tiltales i saker om mishandling av kvinner og barn. Hvorvidt personkretsen er tilstrekkelig vid for saker om æresrelatert vold, er likevel et betimelig spørsmål.

Tilsvarende er det interessant å se på hva som teller som skjerpende omstendigheter. Planlegging er allerede et vurderingstema i strafferetten. Motiv likeså. At trusselen vedvarer er ikke unikt for æressaker. Mange kvinner og barn lever med voldsalarm, besøksforbud og på sperret adresse i årevis.

Dagens straffelov rammer æresrelatert vold, men kan bli bedre. Det er å håpe at vi i dette arbeidet kan unngå utspillspolitikk. Lovendringer må være kunnskapsbaserte, ikke en lettvint måte å markere politisk handlekraft på.

Publisert: 03.11.20 kl. 12:08 Oppdatert: 03.11.20 kl. 12:30