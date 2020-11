Kommentar

Kjære verden. Vi har en vaksine!

Av Astrid Meland

ET STORT GJENNOMBRUDD: Pfizer har laget en vaksine som beskytter flertallet i forsøksgruppen mot covid-19-symptomer. Foto: DADO RUVIC

Dette er definitivt den beste nyheten i år.

På tampen av det mørke 2020 kommer endelig en gladnyhet. Og den er mye bedre enn vi turte å håpe på.

Titusenvis av mennesker verden rundt har de siste månedene fått sprøytet inn vaksine eller tullevaksine. Ingen vet hva de har fått.

Men nå vet noen det. For en av de mange vaksinene som er med i racet, virker faktisk mot coronaviruset.

Lyset i enden av tunnelen kommer fra Pfizer og BioNTech. Og ekstra bra er det jo at Pfizer har en spesialavtale med EU som skal sikre rask levering også til Norge.

Deres vaksine har 90 prosent effektivitet, rapporterer selskapet.

Tallene bak dette er omtrent slik: Det er 43 538 frivillige med i forsøket. Selskapet oppgir at de har hatt 94 tilfeller av coronasmitte blant forsøkspersonene.

Av disse må altså rundt ni ha blitt covid-syke i gruppen som har fått ekte vaksine. Og de har 85 syke i placebogruppen.

Og det høres jo ikke mye ut. Men det er det som trengs i første runde.

Det betyr at folk som vaksineres, ikke har noen garanti mot sykdom. Og fra før visste vi at ingen av førstegenerasjons-vaksinene vil gi totalbeskyttelse mot corona. Altså kan folk som er vaksinert, bli smittet. Men færre får symptomer.

Og så høy effektivitet som vi ser i dette forsøket, er veldig mye bedre enn minstekravet.

Kravet fra for eksempel amerikanske myndigheter har vært at en vaksine er 50 prosent effektiv, altså gir mindre sykdom i over halvparten av de vaksinerte.

Vaksinen ville altså blitt godkjent med langt flere syke i vaksinegruppen.

REKORDFART: Vanligvis tar det mye lengre tid å lage en vaksine. Fremover kan vi regne med at flere av produsentene i kappløpet vil offentliggjøre sine resultater. Alle kan bli brukt, her er det ikke én vinner. Foto: David Jensen / EMPICS Entertainment

Pfizers vaksine er basert på ny teknologi, kalt mRNA, hvor man lager virusets arvemateriale kunstig i labben og tilsetter det i vaksinen.

Også det er svært bra. For dette blir første gang en slik type vaksine brukes på mennesker. Og det betyr at det blir mye enklere å lage vaksiner generelt.

Mens en vanlig vaksine sies å ta mellom åtte og 12 år å utvikle, er den nye coronavaksinen altså her alt, etter noen få måneder.

Vaksineforsøkene foregår i land verden rundt blant helt vanlige folk som har meldt seg som frivillige. Og i slike forsøk man må bare vente til forsøkspersonene blir smittet på naturlig vis. Det er av mange eksperter ansett som uetisk å smitte folk med vilje med et såpass farlig virus.

Bølge to av corona fikk opp farten, slik at mange nok ble smittet. For det er først når man har fått nok tilfeller, man kan sjekke om det er tilfeldig eller om vaksinen virker.

En smittet er definert som en testperson som har en positiv coronatest og med flere på forhånd opplistede symptomer.

Dette er såkalt blinde studier hvor heller ikke de som administrerer studien vet hvem som har fått vaksine. I flere av studiene er det til og med gitt en annen, ufarlig vaksine til placebogruppen, slik at de får lette symptomer og ikke klarer å avsløre placebo.

Nå vet vi altså at det går an å lage virksom vaksine. Men fortsatt er ikke denne vaksinen godkjent. En svært viktig del gjenstår, nemlig å sjekke hvor trygg den er. Og det gjøres med de samme forsøkspersonene med samme type prosedyrer.

Og dette tar lengre tid, fordi noen av bivirkningene man ser av vaksiner generelt, kan være ganske sjeldne. Pfizer skal fortsette forsøkene i to år, men sier de likevel venter svar rundt sikkerheten alt i den tredje uken i november.

Bent Høie sier vi skal holde ut til jul. Og det er sant. Men for vaksinen tar det nok litt lengre tid. Pfizer sier de vil levere 50 millioner doser i år. Espen Nakstad har tidligere sagt at mange nok vil være vaksinert i april.

Bare det å få produsert nok, er utfordrende. Det er også en stor oppgave å få transportert vaksiner, skaffet nok sprøyter og personell.

Under svineinfluensaen i Norge i 2009 så vi at det tok over en måned bare å vaksinere en bygd. Med det helsepersonellet og utstyret vi har nå, vil det ta tid.

Pessimister kan nevne flere skjær i sjøen. For om denne vaksinen gir beskyttelse mot videresmitte, vet vi heller ikke. Det kan være at folk smitter selv om de ikke har symptomer. Det igjen kan bety problemer for flokkimmunitet.

Det er også åpent hvor lenge vaksinen vil ha virkning. Det har gått for kort tid til at vi kan vite det. Et annet stort spørsmål er om den virker på de menneskene som virkelig trenger den, folk i risikogruppen. Kanskje har vi fortsatt for få tilfeller til å kunne si noe om det. Og ennå vet vi altså ikke noe om bivirkninger.

Vi vil nok trenger et helt arsenal av tiltak og medisiner, samt stadig vaksineutvikling, i kampen mot covid-19.

Det er uansett en svært god nyhet at vi i rekordfart har funnet opp en helt ny vaksine som virker godt. Vi er mange skritt nærmere en løsning, og det er mye som kan løses med justeringer.

Det er altså helt klart mest grunn til å glede seg. For akkurat nå er stillingen 1–0 i kampen Verden mot SARS-CoV-2.

