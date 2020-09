VÆR STOLTE: – Gi næring til verdiene raushet, empati, solidaritet og respekt for universelle menneskerettigheter. De overlever ikke uten næring. La oss sammen skape et Norge som vi alle kan være stolte av, skriver forfatterne. Foto: IRN Norge

#StoltNorskMuslim

Ja, vi elsker Norge. Ja, vi er stolte over å være norske muslimer.

MUSTAFA MEHMOOD, informasjonsansvarlig Islamsk Råd Norge

ZELIHA ACAR, ungdomskoordinator Islamsk Råd Norge

HASSAN ALI, styremedlem Islamsk Råd Norge

Det økende muslimhatet i vårt samfunn har fått oss til å fundere over hvilke konsekvenser dette har for hverdagsmuslimen. Med hverdagsmuslimen mener vi den norske muslimen som du møter i din hverdag. Det kan være din nabo, bekjente, venn, kollega, sjåføren i bussen du tar til jobb, sykepleieren som behandler til din syke far eller den butikkansatte som sitter i kassa.

Under en paneldiskusjon om utdanning og karriere hvor vi deltok for kort tid siden var det en ung muslimsk gutt som stilte oss følgende spørsmål: «Bør man holde sin muslimske identitet skjult?». Og så kan vi spørre oss selv om det er overraskende at en norsk muslimsk gutt i Norge i 2020 stiller seg selv et slikt spørsmål? Svaret burde vært ja, men er i realiteten nei. Vi er i grunnen ikke overrasket over dette spørsmålet.

En fersk rapport fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet viser at 45 prosent av den norske befolkningen er skeptiske til personer med muslimsk tro. En annen rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at hele 88 prosent av hatefulle ytringer rettet mot religion og livssyn i offentlig debatt, fremmes mot norske muslimer. I 2018 og 2019 var alle religiøst motiverte hatkrimanmeldelser i Oslo rettet mot norske muslimer eller antatte muslimer, hvor majoriteten av ofre var norsk muslimske kvinner med hijab.

Når landets statsminister må ut og forsvare sin gratulasjon til norske muslimer for id-feiring fordi hennes innlegg blir bombardert med hatefulle ytringer mot norske muslimer, så sier det noe om hvor gode vekstbetingelser vi har gitt dette hatet.

Ja, hatefulle ytringer mot norske muslimer har blitt normalisert i vårt samfunn. Så normalisert at man på statskanalen kan ta til orde for å internere og deportere norske muslimer fra Norge i beste sendetid, uten at det kommer fordømmelser og høylytt motstand fra våre folkevalgte politikere. Det er nok bare å lese kommentarene som etter hvert vil komme under artikkelen vår også.

Skepsisen og hatet mot norske muslimer har mange negative sider og konsekvenser. Radikalisering, utenforskap, psykiske lidelser og svekket ytringsfrihet i den offentlige debatten på grunn av trusler, personangrep, hets og sjikane er blant mange. Noe av det som uroer oss mest er den usikkerheten en del ungdommer opplever i sin norsk-muslimske identitet pga. negativ sosial kontroll i storsamfunnet. Mange norske muslimer finner det vanskelig å være åpne om troen sin og være seg selv, fordi de er redd for å møte på fordommer, sjikane og begrensede muligheter i sosialt liv og jobb. Mange spør seg selv om det er mulig å være akseptert som norsk samtidig som en er troende muslim.

Det finnes tusenvis av norske muslimer som hver eneste dag gjør en innsats for å holde samfunnet i gang, som utfører kritiske oppgaver og verner landets interesser og verdier. Vi må gi disse menneskene en følelse av at de er verdsatt av storsamfunnet. Og her har vi alle et ansvar. Som en medborger må vi kunne se og anerkjenne menneskene rundt oss. Vi må legge til rette for åpenhet og inkludering, og ta til orde for en norskhet som kan romme etnisk og religiøst mangfold.

Bokselegenden Muhammad Ali var i sin tid med på å skape en amerikansk-muslimsk identitet som amerikanske muslimer kunne relatere seg til og være stolte av. Det var anseelse knyttet til det å være amerikansk muslim. Vi trenger å gi rom for en slik norsk-muslimsk identitet også her i Norge: En norsk-muslimsk identitet som handler om at en både elsker Gud og sitt hjemland Norge. For å fjerne skam og stigma knyttet til å være åpenlys muslim, kan en #StoltNorskMuslim kampanje være formålstjenelig.

Derfor, til våre muslimske brødre og søstre: Vis at du er en stolt norsk muslim. Gjør det for deg selv, gjør det for dine barn, gjør det for å skape en inkluderende norsk samfunnsmodell og i solidaritet med muslimer som blir forfulgt pga. sin identitet – vis at det ikke er skamfullt å være muslim.

Til våre ikke-muslimske brødre og søstre: Slå ned på krefter som forsøker å ekskludere ikke-hvite og religiøse minoriteter fra det norske fellesskapet. Vaksiner samfunnet mot anti-muslimsk rasisme, og bruk din stemme til å forsvare minoriteter som blir diskriminert.

Og til slutt en appell til oss alle: Gi næring til verdiene raushet, empati, solidaritet og respekt for universelle menneskerettigheter. De overlever ikke uten næring. La oss sammen skape et Norge som vi alle kan være stolte av.

Ja, vi elsker Norge. Ja, vi er stolte over å være norske muslimer. #StoltNorskMuslim.

