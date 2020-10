UTFORDRER REGJERINGEN: – Norge kan spille en viktig rolle for verdens diabetespasienter. Dag Inge Ulstein og Bent Høie nå en gyllen mulighet til å være pådrivere, skriver Karine Nordstrand. Foto: Kilian Munch

Debatt

Vi kan ikke la diabetespasienter vente på behandling i 100 år til

Et århundre etter at det ble oppdaget, har kun én av to som trenger insulin tilgang på det. Nå kan Norge ta initiativ for verdens diabetespasienter.

KARINE NORDSTRAND, lege og president i Leger Uten Grenser

Neste år er det 100 år siden insulinet ble oppdaget. Denne viktige hendelsen i medisinsk historie skulle gjøre slutt på dødsdommen for mennesker med diabetes type 1. Oppdagerne ville gjøre insulin tilgjengelig for alle som trengte det, og solgte derfor patentet for én dollar.

Nå ser vi derimot at halvparten av de som trenger insulin, ikke får det.

De får det ikke blant annet fordi prisene er for høye, det er utfordrende krav til lagring, og behandlingsprotokollene er komplekse. Å få tak i den livreddende medisinen er et stort problem i svært mange av de krisene hvor Leger Uten Grenser jobber fordelt på over 70 land. Mangelen på tilgang til behandling for diabetes er kritisk. Uten insulin vil mange som lever med diabetes type 1 dø innen få dager, og mange dør før de i det hele tatt rekker å få en diagnose. Diabetes-byrden i humanitære kriser er for dårlig undersøkt og dermed ikke godt nok adressert.

Nå kan Norge spille en viktig rolle for verdens diabetespasienter. Norge innehar fra før en fremtredende rolle innen global helse, og lanserte i fjor, som første land i verden, en strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer som en del av utviklingspolitikken. Det er prisverdig. Strategien inkluderer humanitære kriser, noe vi mener er viktig og helt riktig. Nå bør Norge følge opp og sørge for at Verdens helseorganisasjon (WHO) og dens medlemsland forplikter seg til å gjøre insulin tilgjengelig for alle som trenger det.

At WHO og medlemslandene forplikter seg til dette er viktig av flere grunner. Det er først og fremst viktig fordi mennesker med diabetes type 1 dør uten insulin. Begrenset eller avbrutt insulinbehandling kan føre til alvorlige tilstander som blindhet, hjerte- og karsykdommer, amputasjon, nyresvikt og tidlig død.

Det er viktig fordi det globale behovet for insulin øker. Det forventes at antall voksne med diabetes vil øke fra dagens 463 millioner mennesker til 700 millioner innen 2040. Innen 2030 vil også 79 millioner mennesker med diabetes type 2 trenge insulin.

Det er også viktig fordi prisen på insulin i dag er altfor høy. I dag styrer kun tre legemiddelfirmaer 99 prosent av markedet, og de kan dermed sette prisen omtrent som de vil. Produksjonskostnadene er i dag estimert til et sted mellom 650 og 1200 kroner per pasient i året. Medianprisen på insulinet vi i Leger Uten Grenser kjøper er derimot opptil 2600 kroner årlig. Flere produsenter samt åpenhet rundt produksjonskostnader vil kunne senke prisen og gjøre behandlingen mer tilgjengelig.

Vi i Leger Uten Grenser jobber for at personer med diabetes får behandlingen de trenger i en rekke land, som Jordan, Libanon, Irak, Sør-Sudan og Tanzania. Vi forsøker å sikre en uavbrutt behandling i humanitære kriser. En av våre pasienter, Viola Makore fra Zimbabwe, har diabetes type 1 og fortalte oss at hun måtte rasjonere det lille av insulin hun hadde, og at hun måtte bruke samme utstyr mange ganger. «Jeg brukte én og samme nål for å injisere insulin helt til den ble smertefull å bruke. Jeg kunne bruke to nåler i måneden, men man skal jo bruke minst to nåler hver dag», sa hun. I tillegg til at mange tvinges til å rasjonere, gjør høye priser at annet utstyr, som glukosemåler, er forbeholdt de med kjøpekraft, og standarden på behandlingen varierer dermed mye. Det kan vi ikke akseptere.

Behandlingsbarrierene er mulig å overkomme hvis viljen er der. Produsentene anbefaler at insulin holdes kaldt i kjøleskap, men Leger Uten Grenser har funnet ut at det kan være effektivt i opptil 12 uker selv med en gjennomsnittstemperatur på 31 grader. Leirkrukker med kull mellom kan holde insulinet mer stabilt og kjølig enn romtemperatur, noe som gjør at personer med diabetes kan lagre en måneds forbruk av insulin hjemme uten kjøleskap. For folk på landsbygda i eksempelvis Bolivia kan det utgjøre en enorm forskjell. De trenger dermed ikke å reise til klinikken flere ganger daglig for å få insulin, hvis de i det hele tatt har råd til det.

I Norges strategi heter det at «Norge har ambisjon om å bli en global pådriver for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland gjennom utviklingssamarbeidet». Som en del av dette, har Dag Inge Ulstein og Bent Høie nå en gyllen mulighet til å være pådrivere og sørge for at WHOs medlemsland følger i Norges fotspor: De må utvikle nasjonale strategier for ikke-smittsomme sykdommer, derunder diabetesprogrammer og handlingsplaner. Dette må inkludere tilgangen til insulin og bruken av den, og bør utvikles i samarbeid med mennesker som bruker insulin.

De kan ikke vente i 100 år til.

Publisert: 01.10.20 kl. 10:16

