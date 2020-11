ER FOR FRITT SKOLEVALG: – Alle elever bør selv få bestemme hvilken videregående skole de skal gå på, fordi de vet best selv hva som passer for dem, skriver Enok Mørch Gran i VGs kronikkserie for unge, «25 under 25». Foto: Benedicte Bjørnås

«25 under 25»: Skal staten bestemme hvor jeg skal jobbe også?

Alle er enige om at vi ikke kan la staten bestemme hvor vi skal jobbe. Så hvorfor skal de bestemme hvilken skole vi skal gå på?

ENOK MØRCH GROVA (17), styremedlem i Oslo Unge Venstre

Se for deg at du skal søke jobb. Du får ikke bestemme arbeidsplass selv, det skal «Ola» og «Kari» i fylkeskommunen bestemme for deg.

De bryr seg ikke om din trivsel eller om hvem som blir dine kolleger. De bryr seg faktisk ikke om annet enn å sette deg på den arbeidsplassen som er nærmest der du bor.

Sånn er det for tusenvis av norske 10. klassinger som begynner på videregående skole, men ikke får velge hvilken skole de skal gå på. Dette mener vi i Venstre er helt feil. Derfor innfører vi nå endelig fritt skolevalg over hele landet!

Fritt skolevalg handler om å gi mer frihet til hver enkelt elev. Alle elever bør selv få bestemme hvilken videregående skole de skal gå på, fordi de selv vet hva som er best for dem.

Vi elever ønsker forskjellige ting. Noen ønsker å bli i det trygge og gode nærmiljøet, mens andre ønsker seg vekk til nye miljøer og nye mennesker, fordi de aldri har følt at de passer inn i miljøet der de bor.

Hvorfor skal de da bli frarøvet muligheten til å kunne komme seg vekk? Hvorfor skal de bli frarøvet muligheten til å komme til et miljø som faktisk passer for dem?

Fritt skolevalg fører til at egen innsats avgjør hvilken skole man begynner på, ikke foresattes bostedsadresse. I motsetning til fritt skolevalg praktiseres nærskoleprinsippet i de fleste norske fylker i dag. Med denne utdaterte modellen i bruk er det adressen din som avgjør hvilken videregående skole du begynner på.

For å komme inn på drømmeskolen må man overtale foresatte til å flytte eller flytte for seg selv på 16-årsdagen. Med fritt skolevalg blir man derimot belønnet for hardt arbeid og god innsats på skolen.

Det fører til mer motiverte elever, som igjen fører til bedre resultater. Med fritt skolevalg er det elevene som påvirker og bestemmer over sin egen framtid, ikke staten.

I de fylkene hvor fritt skolevalg er i bruk, har 85% kommet inn på førstevalget sitt. Fritt skolevalg er ikke perfekt, men det er det beste alternativet vi har.

Når det står mellom fritt skolevalg og nærskoleprinsippet, er fritt skolevalg ufattelig mye bedre for elevene. Da er det er kun karakterene man har som bestemmer hvilken videregående skole man ender opp på, og ikke foresattes inntekt, og hvor de har råd til å bo.

Hvor tror du man lærer best? I et trygt og godt klassemiljø man selv har valgt seg til, med venner man kjenner og deler interesser med, eller ved siden av mennesker du ikke kommer overens med, på en skole du er tvunget til å gå på?

På samme måte som man søker seg til de arbeidsplassene man synes er interessante, skal nå vi elever endelig få søke oss til de utdanningsprogrammene og skolene som vi synes er interessante. Er ikke det fair?

