Leder

Det urettferdige boligmarkedet

Boligprisene i storbyene, særlig i Oslo, har eksplodert. Foto: Thomas Andreassen

Boligmarkedet er dypt urettferdig. Politikerne har ikke gode løsninger. Men det er grenser for hvor lenge de kan akseptere de skjevhetene vi nå ser.

Beliggenhet har alltid vært avgjørende for boligprisene. Det er dyrere å kjøpe en leilighet på Frogner i Oslo enn i Groruddalen i samme by. Og en enebolig på Gjøvik har alltid vært billigere enn en tilsvarende enebolig på Montebello på Oslos vestkant.

Men forskjellene blir så mye større når boligprisene har økt så kraftig som vi har sett de siste tre tiårene. Målt opp mot lønnsutviklingen i løpet av samme periode, har boligprisene eksplodert. Det betyr at unge som skal inn på boligmarkedet, må låne langt mer, målt opp mot sin egen årsinntekt, enn det generasjonene som kom før dem, måtte.

Eie sitt eget hjem

Generasjonskløften er et element i det skjeve boligmarkedet. Forskjellen mellom by og land et annet. Det finnes steder i Norge der det knapt er mulig å få solgt huset sitt, og mange steder går store fine hus for en brøkdel av det en liten leilighet koster i storbyen. Dette enorme gapet hindrer mobilitet. Det blir ikke lett å flytte dit jobbene er, hvis det er umulig å få solgt huset der man bor.

Økonomer advarer om nordmenns høye gjeldsgrad. Renten er svært lav nå. De som har store lån, men fortsatt har jobb, klarer fint å betjene gjelden sin. Men arbeidsledigheten stiger, og vi vet ikke hvordan økonomien ser ut på den andre siden av coronaen. Vi kan heller ikke vite sikkert hvor lenge renten blir liggende på noe i nærheten av dagens lave nivå.

Finansminister Jan Tore Sanner blir utfordret til å ta noen nye grep for å sikre stabiliteten i boligmarkedet. Foto: Cicilie S. Andersen

Det er et mål for norsk boligpolitikk at flest mulig skal kunne eie sitt eget hjem. Gjennom dette har en stor del av befolkningen fått være med på velstandsutviklingen i det norske samfunnet. Boligkooperasjonen og andre har bidratt til at egen bolig har vært tilgjengelig for vanlige folk - også for dem som ikke får hjelp fra foreldre til å etablere seg.

Bør komme sammen

Den prisveksten vi har sett de siste årene, særlig i storbyene, og aller mest i Oslo, truer målet om at det skal være mulig for vanlige folk å eie sitt eget hjem. Finansminister Jan Tore Sanner har avvist å stramme ytterligere til overfor bankenes utlånspraksis. Nå har han blitt oppfordret av opposisjonen til å ta grep om situasjonen, og komme med flere tiltak enn de som allerede er gjennomført.

Det finnes ingen enkle løsninger. Men kloke hoder bør komme sammen og se om det er mulig både å dempe presset i boligmarkedet, og redusere risikoen for dem som skal kjøpe bolig for første gang. Det vil også bidra til stabiliteten i norsk økonomi.