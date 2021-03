RØDGRØNT MINUS GRØNT: – Blir det flertall for en ny regjering etter høstens valg, er det meste nemlig avklart: 1. MDG og Rødt skal ikke i regjering. 2. Arbeiderpartiet og Sp skal i regjering, skriver Aps nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Sven Arne Buggeland

Debatt

Fingrene vekk fra matfatet, MDG!

Arbeiderpartiet har vært klar fra første stund: Regjeringssamarbeid med MDG er selvsagt totalt uaktuelt. Og det handler om mer enn at folk skal få spise fredagstacoen i fred.

BJØRNAR SKJÆRAN, nestleder i Ap

Det er snart fire år siden Jonas Gahr Støre først ble spurt om regjeringssamarbeid med MDG og Rødt – to småpartier som langt på vei kjemper om de samme velgerne med de samme sakene. Beskjeden var klokkeklar: Totalt uaktuelt. Det har han siden gjentatt konsekvent. Linja er fastslått av partiets organer og blir gjentatt på landsmøtet nå i april. Det handler om langt mer enn MDGs kamp mot kjøttspising, men saken illustrerer problemet.

Fredagstacoen, pølsa på bensinstasjonen, grillmaten om sommeren, ribba og pinnekjøttet til jul. Vi snakker om vanlige folks gleder og livskvalitet her. Det skal ingen politiker legge seg oppi, spesielt ikke om man selv står på utsida av vanlige folks liv. Det er en ærlig sak å være vegetarianer, men det er et personlig valg.

Drar man slikt inn i politikken, skader det langt mer enn det MDG-erne selv skjønner: Den urbane arrogansen som ligger under, fyrer opp en vi-dem-fortelling som sender velgere over til partier uten klimapolitikk.

Som småbruker det meste av mitt voksne liv, tillater jeg meg også å peke på at det ikke er kua på sætra eller den beitende sauen i høyfjellet som har skapt klimaendringer. Ap jobber med god samvittighet for grasbasert produksjon i hele landet. Det er viktig for arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri, for selvforsyning og beredskap. Seminar-ideer om at det grasbaserte husdyrholdet kan erstattes av persilledyrking, er virkelighetsfjernt tøv. Det var ikke sånn Norge ble skapt, rett og slett. Enda mindre er det veien å gå for klimaet.

Halverte ferjetakster, skjermet pumpepris og økt pendlerfradrag inngår i Arbeiderpartiets klimapolitiske linje: rettferdig omstilling, geografisk og sosialt. Det offensive ligger i en industripolitikk for grønne jobber i hele landet. Ap skal være garantisten for at Norge ikke havner bakpå i den store omstillingen som nå skjer. Det er våre eksportmarkeder vi snakker om, som distriktene er spesielt avhengige av. Hektes vi av, kan følgene for distriktene bli dramatiske. Lykkes vi, kan det bli en ny vår.

EØS-avtalen må vi da slå ring om. Videre må vi styrke samfunnskontrakten mellom naturressurser og lokalsamfunn, med flere arbeidsplasser og mer verdiskaping lokalt. For det tredje må vi utvikle – ikke avvikle – offshorenæringen. Det er på den kompetansen vi kan bygge de nye, grønne næringene. Folks arbeidsplasser er avhengig av at vi gjør dette i riktig rekkefølge, mens det for klimaet i beste fall går ut på ett. Oljemarkedet er nemlig etterspørselsstyrt: Det Norge måtte trekke ut, blir fylt inn av land som Saudi-Arabia og Russland.

Der er det ingen klimastreiker, kun fokus på penger og makt for sittende elite, samme hva vi måtte gjøre. Veien fram går derfor gjennom teknologiutvikling som endrer etterspørselen, fra fossilt til fornybart. Det er også veien fram for norsk vekst og velferd.

Matfatet som MDG skal holde fingrene langt unna, er altså mer enn det konkrete. Det er Norges matfat – det vi skal leve av som land i tiår framover. Da snakker vi fundamentale greier, uten plass for eksperimenter. Derfor er MDG i regjering noe helt annet enn MDG lokalt. Kommunepolitikk handler om lokale utfordringer, ulike fra kommune til kommune. Et eksempel er lokal luftforurensing. Det sliter vi ikke med i Lurøy.

Men de gjorde det i Oslo, da Raymond Johansen sitt byråd overtok i 2015. På tre år gikk tallet på Oslo-folk rammet av helsefarlig luft fra 200.000 til 10.000. De 190.000 som med dette fikk en bedre hverdag, bodde ikke i Holmenkollåsen.

Bak tabloide oppslag om tullete «kjøttfri dag»-forslag og arrogante «Jeg elsker bomringen»-rop, er dette fortellingen om Oslo de siste seks og et halvt år: Et markant brudd med de foregående 18 år med Høyre/Frp-styre, da landets mest velstående innbyggere på Oslo vest konsekvent ble prioritert. Med det Ap-ledede byrådet kom turen til østkantfolk, arbeidsfolk, eldreomsorg, barnehagesatsing, idretts- og fritidstilbud for ungdom. Og hva var forutsetningen for dette? Jo, samarbeid med blant annet MDG.

Sp og MDG samarbeider i Trondheim, Tromsø og en rekke andre kommuner – av samme grunn: De får mer ut av det enn de taper. I Oslo støtter Sp byrådet, der MDG deltar, og har selv stemt for fossilfrie forsøkssoner midt i sentrum. I Vardø har Høyre og Sp gitt MDG ordføreren. Ingen mistenker dem for å ønske regjeringssamarbeid med MDG av den grunn.

Skulle det bli flertall for ny regjering etter høstens valg, er det meste nemlig avklart: 1. MDG og Rødt skal ikke i regjering. 2. Arbeiderpartiet og Sp skal i regjering. 3. Det blir et langt mer stabilt styre av landet enn det vi nå har.

Med fire ulike regjeringer og sju justisministere på åtte år, og et forvirrende hopp-og-sprett-Frp som base i Stortinget, skal det riktig nok ikke så mye til.