SVARER SANNA: – Vi er alle ulike individer med ulike behov. Det er det permisjonsopprøret handler om, ikke likestilling eller amming/ikke amming, mener Vivian L. Tidemann. Foto: PRIVAT

Vi er forskjellige, Sanna!

Ikke se ned på oss som velger barn og familie fremfor arbeidslivet.

VIVIAN LUNDE TIDEMANN, tobarnsmor, blogger, familieforkjemper og sykepleier

Kjære Sanna Sarromaa, jeg leser artikkelen din og ser hva du skriver - din ammekamp har vært tøft og du trenger anerkjennelse for at morsmelk erstatning er ok. Jeg vet ikke helt hva du ønsker å oppnå ved å kalle medmødre for «puppefeminister». Det er mulig å fremme sitt eget synspunkt uten å rakke ned på andre.

Jeg skulle gjerne kalt meg feminist, for jeg elsker å jobbe og startet mitt arbeidsliv før fylte 15 år. Jeg kommer fra en arbeiderfamilie hvor både mor og far var selvstendig næringsdrivende – det er jeg stolt av og jeg vet hvor min arbeidsmoral kommer fra.

Jeg var kanskje en feminist, men da jeg ble mamma skjedde det noe. Jeg har vel med tiden blitt mer en familieforkjemper, for det viktigste i livet er det som skjer i hjemmet, sammen med barn og mann. Når jeg skriver dette vugger jeg vår 3,5 måneder gamle datter mens støvsugeren går.

Jeg har to barn, ikke fire som deg, og jeg vet også hvor heftig amming kan være! Med førstefødte ble jeg innlagt tre ganger før tre måneder med brystbetennelse og blodforgiftning. Første gang tosidig brystbetennelse, andre gang på venstre side og livmorhalsbetennelse og tredje gang høyre bryst. Jeg kjempet for å amme, men i motsetning til deg ble jeg fortalt igjen og igjen at jeg måtte slutte. Mulig jeg burde ha lyttet, men for meg føltes det som om jeg ble frarøvet noe av det fineste jeg hadde opplevd. Så det ble en sakte nedtrapping av amming mens jeg gav flaske. Men det var ikke med noe vidunderlig middel som lot meg sove mer. Slett ikke, det gjorde nettene lange på grunn av magevondt, fordi det er som du sier mer tungt fordøyelig og ikke alle babyer takler det så godt.

For meg skjedde det noe magisk etter tre måneder. Kroppen ordnet opp selv og plutselig ble flasken overflødig. Jeg full-ammet derfra til seks måneder og jeg er stolt av å si at vi ammet frem til to år og åtte måneder. Ikke for næringen sin skyld, men for kos og trygghet. Ja, og på de dagene hun var syk og ikke orket å spise. Så gikk brystene tom for melk, fordi ny baby vokste i magen. Det ble en naturlig ammeslutt uten noe gråtfylt avvenning, noe som var godt for liten og stor.

Du skjønner det, det er en like stor kamp for oss som velger å amme lenger enn seks til 12 måneder, som det er for de av oss som må eller velger å bruke morsmelkerstatning. Vi må også som du sier «tørre» å si det høyt, at vi ammer fortsatt. Derfor går det kaldt nedover ryggen på meg, når du som medmor sverter noen som velger annerledes enn seg selv. Eller som lykkes i å få til ammingen, akkurat slik mange drømmer om.

Så beveger du deg inn på et sårt tema, det er her du etter mitt syn virkelig ser ned på oss som velger barn og familie fremfor arbeidslivet. All ære til de som jobber 100 prosent og mer gjennom hele småbarnsfasen. Samtidig må vi evne å se at alle familier er forskjellig. Med første første hadde jeg full permisjon, og far ti uker. Han var i det året mye hjemme og fikk en sterk og god tilknytning til minste. Det føltes da for tidlig å jobbe igjen fra ti måneder, så jeg gikk ulønnet i tre måneder før far tok over. Det passet oss godt da han uansett var mye hjemme. Og for meg som hadde vært alvorlig syk, så var det først ved seks måneder at jeg virkelig klarte å nyte livet som mamma – og da er det klart at det ikke er så lett å forlate tilværelsen.

Nå har vi nummer to hjemme og livet er helt annerledes, far skulle hatt 18 uker om vi valgte full permisjon, nå har han 15 uker og jeg skal egentlig tilbake i jobb når «mini» er knappe sju måneder. Det er ikke et alternativ for oss, og jeg tar igjen ulønnet permisjon. Det er riktig for oss her hjemme. Min superengasjerte, lekne og varme mann og barnas superpappa elsker å være med barna. Samtidig har han som person behov for å jobbe, for det gir han mestring og glede.

Vi har ulike elementer som bringer oss glede. Noen av oss trenger bekreftelse utenifra, andre innen i fra. Det gjør også noe med familiedynamikken, og lykkelige foreldre er gode foreldre. Jeg har minsten mest i ukedagene, mens pappa tar mest med mini i helgene og jeg får mer tid med den eldste. Vi deler oss litt opp for å dekke begge barnas behov og vi er et godt team! Det fungerer for oss!

Så du og jeg, kjære Sanna, vi er forskjellige, våre menn og barn er forskjellige. Vi er alle ulike individer med ulike behov. Det er DET permisjonsopprøret handler om, ikke likestilling eller amming/ikke amming.

Likestilling burde ikke vært en del av debatten, det er barns beste som burde være i fokus.

Publisert: 06.12.20 kl. 16:19

