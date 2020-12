SLUTT MED MASSEDRAP: – Vi trenger ikke å kverne levende nyklekte hannkyllinger, skriver Niklas Fjeldberg i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Arild Hinna

«25 under 25»: Slutt med massedrap av kyllinger!

Det er ikke det at vi dreper tre millioner små, nyklekte kyllinger som burde sjokkere, men at det er et valg som tas for å spare noen kroner.

NIKLAS FJELDBERG (24), kampanjeleder for Anima Stopp dyremishandling

«I Norge blir over 3 millioner kyllinger kvernet levende hvert år» sto det i en artikkel på Faktisk.no som kom på trykk for litt over en uke siden. Denne påstanden viste seg å være sann, og dette sjokkerte mange nordmenn.

Det er ikke det at vi dreper tre millioner små, nyklekte kyllinger som burde sjokkere, men at dette er et valg som tas for å spare noen kroner.

Delvis gjøres dette fordi det er kun høns som legger egg. Verpehøns har blitt avlet for å legge flest og størst mulig egg, ikke for å vokse seg enorme med digre bryst som slaktekyllinger. I motsetning til eggindustrien blir både høns og haner brukt i kyllingindustrien.

Hannkyllingene i eggindustrien har altfor lite kjøtt på kroppen til å bli ansett som lønnsomme. Derfor kverner vi over 3 millioner nyklekte hannkyllinger den første dagen i livet deres hvert år.

Praksisen har blant annet blitt beskrevet som «grusom» i en tysk rapport.

VET RÅD: Niklas Fjeldberg. Foto: Privat

Det finnes et alternativ. Vi trenger ikke å kverne levende nyklekte hannkyllinger. Det finnes faktisk metoder som gjør at man kan fastslå kjønnet før kyllingene klekkes. Teknologien heter in-ovo sexing, og har eksistert i lang tid.

Allerede i 2018 kunne man finne egg fra produsenten Seleggt i noen tyske dagligvarebutikker, som brukte nettopp denne metoden. Den franske eggprodusent Carrefour begynte også med å ta i bruk in-ovo sexing og selge slike egg i begynnelsen av 2020.

I dag finnes det også flere produsenter fra Italia og Nederland som har tatt i bruk metoden. Noen produsenter har også bestemt seg for å ta i bruk såkalte kombi-kyllinger, som brukes både for kjøtt og egg. Så langt har det verken blitt lagt frem eller offentliggjort planer eller investeringer i noen av disse alternativene av norske produsenter.

United Egg Producers, som representerer mer enn 95 prosent av markedet i USA, utga allerede i 2016 en offentlig erklæring der de forpliktet seg til å eliminere kverning av nyklekte kyllinger ved blant annet å investere i forskning. Årlig blir det drept omtrent 300 millioner nyklekte hannkyllinger i USA.

I Frankrike blir kverning av nyklekte hanekyllinger ulovlig i utgangen av 2021, mens i Tyskland har det samme blitt diskutert i flere år nå.

I Norge har saken fått manglende oppmerksomhet blant politikere, men et engasjement for in-ovo sexing har nylig oppstått i noen politiske partier.

Teknologien finnes, og flere produsenter har vist at det funker i praksis under produksjon.

Man kan derfor undre seg over hvorfor norske produsenter ikke har begynt å innføre metoden, eller lagt frem planer om å gjøre det. Dette er til tross for at man hører man ofte høre industrien si «vi er best i verden på dyrevelferd».

Den franske produsenten Carrefour har erfart at det er en prisøkning på mindre enn 10 prosent for å unngå å kverne levende hannkyllinger, ved hjelp av in-ovo sexing.

Norske undersøkelser har vist at folk flest mener dyrevelferd er viktigere enn billig mat. Forbrukere er altså klare til å betale noen tikroninger ekstra i året for å få en slutt på kverningen av hannkyllingene.

Spørsmålet er når industrien er villige til å få det til å skje.