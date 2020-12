Leder

Dyrere boliger

NYE BOLIGER: Etterspørselen er større enn tilbudet av nye boliger. Bildet viser nye boliger i Sørenga i Oslo. Foto: Stella Bugge

Coronapandemien har ikke lagt noen demper på utviklingen i boligprisene, snarere tvert i mot. Både banker og eiendomsbransjen forventer at prisene vil fortsette å stige kraftig i 2021. Det vil bidra til at nordmenns gjeld øker urovekkende mye.

En stor del av befolkningen opplevde ikke krakket fra 1987 til 1992 da boligprisene i Norge falt med 40 prosent. Mange har heller ikke opplevd skyhøye renter på boliglånet. I nesten 30 år har det vært sterk vekst i boligprisene, særlig i de store byene.

Eiendom Norge presenterte tirsdag en prognose for boligmarkedet i 2021. De anslår en prisøkning på 7,5 prosent neste år. I Oslo er det forventet at prisene vil stige med 9,5 prosent. I de andre store byene forventes det en prisoppgang på mellom 4,5 til 6 prosent. Andre aktører i markedet spår en enda høyere prisoppgang.

Pandemien har ført til et alvorlig fall for norsk økonomi. Arbeidsledigheten er høy. Mange sliter tungt økonomisk. Men det siste året har boligprisene i Oslo steget med over ti prosent og nesten åtte prosent i et landsgjennomsnitt.

En vesentlig årsak er at Norges Bank 7. mai satte styringsrenten i null. Historisk lave priser på boliglån gjør at mange ser seg i stand til å kjøpe sin første bolig eller legge inn bud på en som er større enn de har. At mange arbeider fra hjemmekontor kan ha bidratt til å øke etterspørselen etter større bolig.

Særlig i Oslo bidrar lav boligbygging til at prisene fortsetter å stige. Etterspørselen etter nye boliger er langt større enn tilbudet. I OBOS-bladet skriver sjeføkonom Sissel Monsvold at Oslo har fått nesten 10 000 flere husholdninger enn boliger de siste fem årene. Tallet vil komme til å øke de nærmeste årene. Det bygges for lite.

I Norge eier 80 prosent sin egen bolig, men særlig i byene blir inngangsbilletten høy for lavtlønnede. Det er flere uheldige sider ved utviklingen i boligmarkedet. At mange unge fortsatt klarer å komme seg inn på markedet skyldes i stor grad at noen får hjelp fra sine foreldre. I en krisetid forsterkes de økonomiske forskjellene.

En svært høy vekst i boligprisene er ikke bra, verken for samfunnsøkonomien eller husholdningene. I desember advarte Norges Bank om at vedvarende høy boligprisvekst og økende gjeldsbyrde øker faren for finansiell ubalanse. Sentralbanken ønsker ikke å sette opp styringsrenten før landets økonomi er i solid bedring. Det er fornuftig, selv om lave renter driver boligprisene opp.

Norges Bank antyder at den første renteøkningen kan komme i første halvår 2022. Det kan skje tidligere. De som tar opp boliglån må uansett ta høyde for at rekordlave renter er uttrykk for at vi befinner oss i en unntakstilstand. Nullrente er ingen normaltilstand.