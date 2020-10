CORONA-PREISDENTEN: – Nå er spørsmålet hvor mange Trump-familien kan ha smittet med sin ukyndige arroganse, skriver Morten Øverbye. Foto: JOYCE N. BOGHOSIAN / The White House

Trumps ukyndige arroganse

Hvilket uår den siste uken var for den amerikanske presidenten.

MORTEN ØVERBYE, journalist og redaktør

Mannen som for fire år siden drev kampanje på at Hillary Clinton var for skrøpelig til å være president, er innhentet av virkeligheten han har fornektet under pandemien som så langt har tatt livet av 211,975 amerikanere han sverget en ed på å beskytte.

«I kveld testet førstedamen og jeg positivt for COVID-19,» skrev Trump på sin Twitter-konto natt til fredag. Det heter ikke lenger «kinavirus» nå som presidenten selv har fått det.

Morten Øverbye. Foto: PRIVAT

Bare tre dager før han testet positivt for coronaviruset, stod han på debattscenen med Joe Biden, der han latterliggjorde Bidens bruk av ansiktsmaske. Han ankom så sent at han ikke ble testet i forkant av debatten slik avtalen var. Hans familiemedlemmer var de eneste i salen som ikke fulgte påbudet om masker fra arrangørene.

Nå er spørsmålet hvor mange de kan ha smittet med sin ukyndige arroganse.

Mannen som har sagt at flere tester bare betyr flere sykdomstilfeller, får selv gjennomført daglige hurtigtester av alle som er i nærkontakt med ham. Hans rådgiver Hope Hicks har testet positivt. Det har også Melania Trump, valgkampsjef Bill Stepien, senatorene Mike Lee og Thom Tillis, tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie, presidentens tidligere politiske rådgiver Kellyanne Conway og lederen for republikanernes nasjonalkomité Ronna McDaniel.

Mannen som sa at han hadde stanset viruset ved å innføre reiserestriksjoner på Kina (etter at amerikanske flyselskaper allerede hadde innstilt sine ruter), at viruset var fullstendig under kontroll, som sa han forstod virussykdommer bedre enn ekspertene, at dette viruset var som en influensa, som holdt store folkemøter mens ekspertene advarte mot folkesamlinger, som mente det hele ville forsvinne som et mirakel før påske, som kalte viruset «kinavirus» og en Demokratisk overdrivelse, er nå selv blitt en del av den dystre amerikanske statistikken.

Mannen som har arbeidet for å frata millioner av amerikanere rett til helsehjelp, har nå en hel stab av leger til disposisjon for å hjelpe kroppen hans med å bekjempe viruset han har underspilt. Selv har han bidratt med opp til 750 dollar årlig til felleskassen som nå betaler for hans behandling.

Hydroksyklorokin, legemiddelet han mot ekspertenes råd markedsførte fra Det hvite hus, står ikke på medikamentlisten. Ekspertisen han politiserte er nå hans beste håp for å bli frisk.

