VIKTIG VEDTAK: – Når søskenbarnekteskap forbys, så blir det lettere ikke bare for jentene, men også for familiene i Norge å stå imot presset fra slektninger i opprinnelseslandet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bringedal

Debatt

En viktig seier for likestillingen

Endelig er det flertall på Stortinget for å forby søskenbarnekteskap.

Nå nettopp

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i sentrum-venstre-tankesmien Agenda

Denne saken er blitt diskutert i mange år, men torsdag falt den endelige konklusjonen i Stortingets justiskomité. Da gikk et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet inn for å forby søskenbarnekteskap. Arbeiderpartiet har vært en viktig pådriver i denne saken.

Hva er problemet med søskenbarnekteskap, og hvorfor har det vært vanskelig å forby det?

I et liberalt demokrati bør man foreta grundige vurderinger og overveielser før man forbyr noe. I utgangspunktet skal enkeltindivider ha frihet til å gifte seg med hvem de vil.

Sylo Taraku. Foto: Agenda

Men det er to grunnleggende problemer med søskenbarnekteskap. For det første er praksisen helsefarlig. Søskenbarnekteskap er forbundet med risiko for å få barn med sykdom og medfødte misdannelser, dødfødsel, spedbarnsdød og forkortet levealder. Dette rammer ufødte barn, en tredjepart, og det er noe vi har ansvar å forhindre.

Sammenhengen mellom søskenbarnekteskap og helseproblemer blant barn er godt dokumentert fra blant andre Folkehelseinstituttet. De har lenge advart mot søskenbarnekteskap på grunn av blodsykdommer, nyresykdommer, leversykdommer og hudsykdommer som kan medføre lidelse og tidlig død.

Det andre grunnleggende problemet med søskenbarnekteskap er tilfeller hvor det brukes tvang, press og negativ sosial kontroll. I hvor stor grad jenter eller gutter utsettes for press til å opprettholde praksisen er det vanskelig å si, men det er generelt lite sannsynlig at kjærligheten mellom de som skal gifte seg er etablert når ekteskapet inngås. Med tanke på utbredelsen av denne praksisen, er det mer nærliggende å tro at det foreligger en sterk forventning om å gifte seg innenfor familien.

Praksisen er gammel og er motivert ut fra ønsket om å styrke familiebåndene og holde økonomiske ressurser innenfor slektsgruppen. Når ekteskap inngås på tvers av landegrenser kan et migrasjonsmotiv være sentralt. Unge kan utsettes for ulike former for press om å gifte seg med slektninger i foreldrenes hjemland og slik skaffe dem opphold i Norge. En eventuell skilsmisse blir vanskeligere, da dette blir en sak for hele slekten.

Når søskenbarnekteskap forbys, så blir det lettere ikke bare for jentene, men også for familiene i Norge å stå imot presset fra slektninger i opprinnelseslandet. De kan si at dette er forbudt i Norge og at ekteskapet med søskenbarnet er umulig. På denne måten vil et forbud også være viktig for å forebygge tvangsekteskap.

Praksisen med søskenbarnekteskap er på vei ned, men det strukturelle presset mot jenter som eksisterer i noen miljøer om å gifte seg med sine slektninger her eller i opprinnelseslandet er fortsatt eksisterende. Og praksisen er med på å opprettholde sosial kontroll og begrense kvinners frihet.

Et forbud vil kunne ramme noen frivillige kjærlighetsekteskap mellom søskenbarn, men med tanke på de enorme konsekvensene praksisen har for barnas helse og kvinners frihet, er forholdsmessighetsvurderingen i denne saken i massiv favør av et forbud. I dette regnskapet må man også ta med de betydelige samfunnsøkonomiske utgiftene som følge av sykdommene knyttet til søskenbarnekteskap.

I de fleste tvangsekteskapssakene som blir avdekket i utlendingsforvaltningen er partene søskenbarn. I Danmark har de et presumsjonsprinsipp i familieinnvnadringssaker slik at ekteskap mellom søskenbarn i utgangspunktet ikke anses for å være frivillig og som hovedregel ikke blir innvilget. Det er kanskje først og fremst i forbindelse med utlendingssaker at håndhevelsen av dette forbudet vil finne sted.

Retten til å gifte seg med hvem man vil er ikke absolutt, og ekteskapet er en institusjon som er juridisk definert av staten. Det er en rekke restriksjoner mot denne retten, alt fra alder til familierelasjoner. I alle slike saker må det foretas avveiinger mellom ulike hensyn.

Det er sikkert mange som har interesse av å opprettholde praksisen med søskenbarnekteskap, men konsekvensene for barnas helse og kvinners frihet er så alvorlige at vi som samfunn har et moralsk ansvar for å beskytte dem. Det er derfor positivt at flertallet i Stortinget har innsett dette og turt å sette foten ned for en svært skadelig praksis.

Publisert: 22.10.20 kl. 15:15