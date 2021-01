Leder

En fryktløs opposisjonell

Aleksej Navalnyj visste at han utsatte seg for stor risiko ved å reise hjem til Russland. Han gjorde det likevel. Navalnyj viser stort mot. Kremls reaksjon er et uttrykk for frykt.

Makthaverne i Russland er redd fryktløse kritikere som Navalnyj. Han våger å avdekke korrupsjon og maktmisbruk. Derfor ble Navalnyj umiddelbart pågrepet av politiet på en flyplass i Moskva og satt i arrest på en politistasjon. Mandag besluttet en domstol at han skal sitte i varetektsfengsel frem til 15. februar.

Navalnyj vet alt om hvor farlig det kan være å utfordre de rike og mektige i det russiske samfunnet. Han er i en årrekke blitt forfulgt og straffet for sitt engasjement.

I august i fjor var han nær ved å dø. Under et besøk i Sibir ble Navalnyj forgiftet med Novitsjok, en russisk-produsert nervegift. Han ble overført til et sykehus i Tyskland og ble frisk etter langvarig behandling. I stedet for å velge et liv som opposisjonell i eksil valgte han søndag å reise hjem.

Det hjelpeløse påskuddet russiske myndigheter brukte for å arrestere ham var at han hadde brutt betingelsene for en betinget dom fra 2014. Navalnyj kunne umulig stille i møter i Moskva når han kjempet for sitt liv i Tyskland.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har dessuten tidligere slått fast at dommen var politisk motivert og påstandene om underslag var ubegrunnet.

Samtidig etterforsker Russland nye påstander om underslag som kan ende med at Navalnyj må sone mange år i fengsel. Like før arrestasjonen søndag sa den opposisjonelle at han visste at saken mot ham er fabrikkert. – Jeg er ikke redd. Jeg vet at jeg har rett.

At Navalnyj har rett betyr dessverre lite i dagens Russland. Regimet tåler ikke kritikk. De frykter Navalnyj, som har flere millioner russiske følgere i sosiale medier.

Han utfordrer makten og er en ledende kritiker av Vladimir Putin som har styrt Russland i stadig økende autoritær retning gjennom 21 år. Navalnyj forsøkte å stille opp mot Putin i presidentvalget i 2018, men hans kandidatur ble ikke godkjent.

Vestlige land reagerer sterkt på arrestasjonen av Navalnyj, slik også utenriksminister Ine Eriksen Søreide gir uttrykk for Norges bekymring.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver for påtroppende president Joe Biden, Jake Sullivan, sier at Kremls angrep på Navalnyj ikke bare er et brudd på menneskerettighetene, men også et overgrep i forhold til et russisk folk som ønsker at deres stemmer blir hørt.

Problemet er at Putin ikke tillater kritiske røster. Da må vestlige land tale samstemt og tydelig hver gang Russland bryter grunnleggende menneskerettigheter.