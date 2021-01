ILLUSJONEN BRAST: Det har vært mange likhetstrekk mellom Qanon-fenomenet og konspirasjonskulturen det sprang ut av og de store religionene. Etter at Joe Biden ble innsatt som president preges tilhengerne av sjokk og villrede, skriver John Færseth. Foto: RICK LOOMIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frelseren som feilet

Konspirasjonsteoriene som har herjet USA i flere år, har mange likheter med religiøse forventninger. Mange så en frelserskikkelse i Donald Trump. Men hva skjer når den forventede frelseren svikter?

JOHN FÆRSETH, forfatter

Siden Joe Biden ble innsatt som president forrige tirsdag, har stemningen på de såkalte Qanon-foraene vært sjokk og villrede. Siden «varsleren» Q først begynte å poste i 2017, har stadig flere ventet på «Stormen» – øyeblikket da Trump skulle arrestere lederne for det demokratiske partiet og resten av den kriminelle «dypstaten». Helt frem til øyeblikket da Biden avla presidenteden, trodde mange alt fortsatt gikk etter planen, og at Trump ville stoppe innsettelsen.

Det har vært mange likhetstrekk mellom Qanon og konspirasjonskulturen det sprang ut av og de store religionene. Det underliggende verdensbildet er at verden er en slagmark der gode og onde krefter kjemper mot hverandre, og slik en del kristne kaller Satan «denne verdens herre», mener mange konspirasjonsteoretikere at «denne verden» er styrt av skjulte og mørke krefter, som bare er synlige for dem som har øyne å se med. Talende nok har Qanon-tilhengerne beskyldt fienden for overgrep og kannibalisme, begge ting som ofte assosieres med satanisme.

Konspirasjonskulturen har også sin egen, sekulariserte apokalyptikk eller endetidslære. Mens de fleste kristne tror at Jesus vil vende tilbake for å dømme og opprette Guds rike, har mange innen amerikansk evangelisk lenge vært opptatt av hvordan Antikrist først skal få herredømme på jorden og tvinge alle til å tilbe seg – noe flere har tolket som et verdensdiktatur i regi av FN. Tilsvarende venter mange konspirasjonsteoretikere at myndighetene, FN og de som kontrollerer dem snart vil erklære unntakstilstand, konfiskere våpnene til gode og patriotiske borgere og setter disse i konsentrasjonsleire.

Det uvanlige med Qanon-forestillingene er at de i mindre grad har fokusert på «skurkene» enn på «helten», Donald Trump. Det er ikke vanskelig å betrakte ham som en slags frelserskikkelse for konspirasjonsteoretikerne: En politiker uten skyld – dvs. uten forbindelser til korrupsjonen i Washington – som skulle avsløre de kriminelle nettverkene der, og arrestere og dømme de skyldige, og legge grunnen for et nytt og renset USA etter at «dommedag» eller «Stormen» var over.

Qanon-tilhengerne har ventet på «Stormen» i tre år, og når forutsigelsene til Q slo feil har man rett og slett endret tolkningene. Religionshistorien har flere lignende eksempler på «dommedagsreligioner» som har fortsatt å tro på apokalypseforventningene også når de tilsynelatende blir motbevist av begivenheter i verden, men som til slutt har kollapset. To av de mest kjente eksemplene er Shabbatai Zevi og Millerismen.

Shabbatai Zevi er en av de mest kjente jødiske Messias-kandidatene noensinne. På 1650-tallet utropte han seg til Messias, og begynte systematisk å bryte de religiøse budene for å markere begynnelsen på en ny tidsalder. Han vakte begeistring blant jøder over hele Europa, og mange solgte alt de eide for å følge ham. Tilbakeslag som at han ble arrestert av den tyrkiske sultanen under et besøk i Konstantinopel, ble tolket som tegn og forsterket trosgløden enda mer. Men da Shabbatai i 1666 fikk valget mellom døden og å konvertere til islam og valgte det siste, kollapset bevegelsen.

Millerittene var på sin side en stor bevegelse i USA i første halvdel av 1800-tallet, med egne aviser og samlinger der flere tusen deltok. Grunnleggeren William Miller forkynte at dommedag ville komme i 1843. Som med Shabbatai Zevi solgte mange tilhengere alt de eide eller sluttet å så og høste på gårdene sine. Tilbakeslag i form av lovede datoer som kom og gikk, bare styrket veksten og misjonsiveren i bevegelsen. Helt frem til 22. oktober 1844 fortsatte man å vente på dommedag, ettersom Miller hadde funnet ut at dette var den egentlige slutten på 1843 ifølge den gamle jødiske kalenderen. Men da også denne datoen kom og gikk, var det slutt her også. Mange gråt i dagevis i skuffelse og frustrasjon, og begynte å tvile på Bibelen og på Guds eksistens.

Religionshistorikeren Leon Festinger mener at så lenge tilhengerne har en sterk overbevisning, støtte fra et fellesskap av andre troende og har forpliktet seg gjennom handlinger som er vanskelige å gjøre om igjen, for eksempel å selge alt man eier, forkynne offentlig eller ødelegge forholdet til familie og venner slik mange Qanon-tilhengere har gjort, vil hendelser som tilsynelatende motbeviser profetiene bare inspirere til økt forkynnelse.

Samtidig kan det komme til et punkt der «motargumentene» blir sterke nok til å velte troen. For Shabbatai Zevis tilhengere kom dette da han gav etter for sultanens trusler og ble muslim, for Millerittene etter at 22. oktober 1844 kom og gikk. Og for mange Qanon-tilhengerne ser det ut til at det kom da Joe Biden ble innsatt som president uten at Trump grep inn, selv om stormingen av Capitol 6. januar kan sees som et desperat forsøk på å sette i gang «dommedagsklokka» på egenhånd.

Det finnes fortsatt optimister som mener alt går etter planen slik Q har beskrevet den. Militæret kommer til å gripe inn i løpet av få uker, og ta makten fra den illegitime presidenten. Noen peker på de 17 flaggene rundt Bidens talerstol som referanse til den 17 bokstaven i alfabetet – Q. Men flertallet er skuffet og desillusjonert. Det diskuteres til og med om Q var en desinformasjon-agent, og om Trump selv var en brikke for «sosialistene» og «globalistene».

Så hva nå? Noen vil nok kunne bli avradikalisert av skuffelsen. Andre kan tvert imot bli Det er også ytterligere radikalisert - i flere land advares det allerede om at ekstreme grupper kan forsøke å vende sinnet og frustrasjonen deres mot «jødemakten».

Mest trolig vil nok mange gå tilbake til å bli «passive» konsumenter av konspirasjonsteorier. For ideen om at Biden stjal valget nok overleve, som en del av det konspiratoriske og manikeiske verdensbildet som Trump jobbet hardt for å styrke.

På sikt vil kanskje Trump og Q selv bli en del av dette, som del av fiendens spill eller et bevis på at selv ikke en president var sterk nok til å stå imot.