Kommentar

Stillheten etterpå

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Bjørn. W. Lund (73) fra Skedsmo synes det er viktig å støtte Gjerdrum Golfklubb. Vi tenker ikke lenger over utsikten, forteller han. Foto: Tore Kristiansen

GJERDRUM (VG) Selv om TV-kameraene er skrudd av og oppmerksomheten borte, er raskatastrofen fortsatt et åpent sår i den lille kommunen. Det er lettere å reparere ødelagte ting enn ødelagte sinn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er en sånn doven og fredfull sommerdag hvor alt går i halv takt. I veikanten bugner det løvetann, fioler og hundekjeks. En pappapermer er ute og triller den ni måneder gamle babyen. En liten gruppe pensjonister koser seg på golfbanen. Bare fuglene har det travelt med reirbygging.

Men man trenger ikke se på gamle bilder for å bli minnet på at alt slett ikke er som normalt. Restene etter raset er der fortsatt, som et 1,7 kilometer langt åpent sår. Husene ligger fortsatt smadret til pinneved i rasgropen, selv om det snart har gått et halvt år.

Ordfører Anders Østensen (Ap) ble brått revet ut av søvnen og måtte organisere krisearbeidet på det lille rådhuset. Nå er han mest bekymret for den psykososiale oppfølgingen av innbyggerne. Foto: Tore Kristiansen

Kontrasten kunne ikke vært større til vinternatten da Ask sentrum ble forvandlet til et slags helvete på jord. Folk løp for livet mens grunnen raste under føttene på dem. Barbeint med unger på armen. Gamle og skrøpelige ble dratt på madrasser ut fra sykehjemmet, bare 50 meter fra raskanten. Strømmen var borte, heisene sto. Det var mørkt som i en sekk.

Vann- og avløpsledninger var revet over. Kloakk rant rett ned i rasgropen. Da VGs fotograf kom til stedet på morgenkvisten, ante man ikke hvor mange mennesker som var savnet.

Det visste heller ikke mannen som har vært kommunens ansikt utad, og som har fått mye ros for den åpne og inderlige måten han har håndtert raskatastrofen. Ordfører Anders Østensen (Ap) ble brått revet ut av søvnen da han måtte organisere krisearbeidet.

Han var den første som kom til rådhuset, som ble mottakssenter for mennesker som hadde sett hus, familiemedlemmer og naboer bli tatt av jordmassene. Ordføreren ble overrasket over hvor stille og apatiske de første evakuerte var.

les også Granskernes første møte med skredgropen: – Føler et sterkt ansvar

Ekspertgruppen som skal finne årsaken til kvikkleieraset hadde sin første befaring ved skredområdet 25. mai. De første konklusjonene er ventet i september. Foto: Tore Kristiansen

I dag ligner det igjen et landsens rådhus med én hyggelig medarbeider som ønsker deg velkommen i luken på servicekontoret, og kantine med duker på bordet. Den morgenen for snart et halvt år siden var informasjonsbehovet umettelig, men ressursene få. De måtte google hva som måtte gjøres og hvordan man skulle evakuere folk videre.

Også var det pandemi. Folk hadde mistet alt, likevel måtte de tenke på slikt som å skaffe munnbind.

Selv om forholdene var ytterst krevende, fremstår redningsarbeidet som vellykket. Nødetatene var raskt på plass, og blir nå omtalt som «ressursene som fant hverandre». Men hva som utløste raset, og om kommunen har gjort noe galt, vet vi enda ikke.

Det var kjent at området boligfeltet Nystulia lå i, var klassifisert som høyeste fare for jordskred. Ekspertutvalget som skal granske hvordan dette kunne skje, har frist til januar neste år. Nylig hadde de sin første befaring i rasområdet. De første konklusjonene er ventet i september.

I de påfølgende dagene etter raset var det som å være i kulissene til en dystopisk film. Halve bygda var avstengt. Det var iskaldt. Og det var folk overalt. Politi, redningsmannskap, forsvaret, helsepersonell, frivillige, presse fra inn- og utland. Helikopter søkte etter overlevende. Fortsatt var det et snev av håp.

LES KOMMENTAREN FRA GJERDRUM: En liten kommune skal lege store sår

Men da man slo fast at det ikke var sannsynlig å finne flere overlevende, var det som å skru av en bryter. Etter at vi alle hadde fulgt og følt med menneskene i Gjerdrum, ble det stille. Brått var vi tilbake i normalen, hvor pandemien overskygget alt. Vi ble igjen mest opptatt av vaksiner, ferieplaner og hvor mange gjester vi kan ha i private hjem.

I Gjerdrum startet jobben med å finne et hjem. Mange var hjemløse. Totalt ble 1600 evakuert, nå er tallet 200. Noen og tredve boenheter forsvant i raset. Mange har fått leie i nærmiljøet. Noen er fast bestemt på å flytte hjem. Andre vil aldri tilbake. For det handler ikke bare om et hus å bo i. Det handler om tryggheten.

les også NVE-rapport advarer: Stor sannsynlighet for at det vil bygges i faresoner

Kameratene Roald Hansen (75) fra Lillestrøm og Bjørn. W. Lund (73) fra Skedsmo kom raskt tilbake da Gjerdrum Golfklubb fikk åpne. Kulissene er som hentet fra en film, og vitner om at alt slett ikke er som normalt i Gjerdrum. Foto: Tore Kristiansen

Det gikk et lettelsens sukk gjennom bygda da den tiende savnede ble funnet etter nesten to måneder. At rasområdet ikke lenger var en grav, gjorde det lettere å komme videre.

Likevel er kommunens erfaringer så langt at det er lettere å få hjelp til ødelagte ting enn til ødelagte sinn. Mange er traumatisert etter hendelsene. Flere reagerer sterkt på lyder. Eller ting man observerer i naturen. Å slite med å få sove, er vanlig. Man kan knapt tenke seg en verre måte å våkne på. En av de overlevende forteller at hun trodde det var noen som brøt seg inn i huset. Det var en lyd de ikke forsto hva var. Naturlig nok.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har anslått at rundt en tredel av de evakuerte i Gjerdrum vil ha behov for psykososial oppfølging i etterkant. Kommunen har søkt om 61,5 millioner kroner til psykososial oppfølging til innbyggerne i Gjerdrum. Så langt har regjeringen bevilget 15 millioner, noe kommuneledelsen mener er skuffende lite.

En gladmelding er at regjeringen har åpnet for å kompensere boutgifter for dem som ikke tør å flytte hjem nå, selv om NVE sier det er trygt.

Martin Bjørkeng har pappaperm og går mye tur med barnevogna og hunden Maiko i nærmiljøet. Raskatastrofen har preget alle i den lille kommunen, også de som ikke ble direkte berørt av raset. Foto: Tore Kristiansen

Pandemien har neppe gjort situasjonen lettere. I en tid hvor folk har hatt et stort behov for nærhet og det å samles, har mye skjedd digitalt. Det finnes ikke unntak i smittevernreglene for dramatiske dødsfall eller en traumatisert bygd.

Ask sentrum er i dag et landskap med gravemaskiner. Fortsatt er fylkesveien stengt. Oppryddingen vil ta lang tid. Hva den endelige prislappen på de materielle ødeleggelsene til slutt vil bli, aner man knapt.

Å rydde opp i hodene til folk handler ikke bare om penger. Men det burde i alle fall ikke stå på penger.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her.