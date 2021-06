Kommentar

Når systemet ydmyker

Av Shazia Majid

VELFERDSSTATEN: Alle nordmenn vil møte NAV gjennom livsløpet. Det gir NAV stor makt, som må forvaltes deretter. Foto: Ørn E. Borgen

NAV er navet i velferdsstaten. Den skal ta deg imot når du faller. Det er ikke alltid det fungerer som det skal.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

NAV – du er enten grenseløst takknemlig eller grenseløst forbannet. Over en av verdens beste sikkerhetsnett for mennesker som faller utenfor. For selv de beste snubler. Og da kan de gå de skikkelig på trynet. Og kontrasten blir så voldsom at magen vrir seg.

Det er det som skjedde da NAV avslo søknaden til en uføretrygdet mann som søkte støtte til å betale strømregningen. «Lån deg en grill», sa saksbehandleren. «Du er ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve». «Du er ikke i behov av kjøleskap». Lad mobilen på kafé. Vask klærne i bekken i skogen, sa de ikke. Men det kunne de like gjerne ha gjort.

Vi som står utenfor, er forskrekket. Den som står i det, er ydmyket.

Les intervju med mannen som mistet strømmen: «Det er ordentlig flaut»

Ydmykelsen

Og det er ydmykelsen du husker. Det er ikke detaljene, det er ikke pengene, det er ikke skjemaveldet. Det er alltid ydmykelsen.

Jeg vet, fordi jeg er blitt ydmyket. Jeg har stått med luen i hånden. Jeg var ung og ble kronisk syk. Jeg var ikke redd, fordi jeg var heldig som bodde i Norge og hadde NAV. Det var før jeg satt der, i et rom på NAV-kontoret og gråt. Det var ikke saksbehandlerens skyld. Hun gjorde jobben sin. Jeg var bare naiv. Jeg forventet ikke å bli rik, der jeg satt.

Jeg forventet å bli sett – som menneske, ikke som «bruker». Nå skulle systemet ta meg imot. Men saksbehandleren var antagelig overarbeidet. Det er de alle. Hun hadde sett for mye. Det har de alle. Men et smil, et nikk, «jeg ser deg», hadde ikke kostet noe. Øyeblikket står som et brytningspunkt i livet mitt.

Å behandle med verdighet

Mange av oss som har vært i møtet med NAV var ikke forberedt. Livet traff. NAV kan treffe hardere. «Den ordlyden tok knekken på meg», sier mannen som ikke fikk penger til strøm, men 600 kroner i nødhjelp i ti dager. Når man blir utsatt for en livskrise man ikke har verktøy til å mestre, kan det utløse en traume. Altså en psykisk skade. Folk kaller det NAV-traume.

Enkelte kan fnise av begrepet: Fattige i verden har det mye verre enn fattige i Norge. Det vil alltid være noen som har det verre. Men det er en mager trøst. Og i verste fall en avfeiing av menneskelig lidelse.

Folk er folk. Folk lider. Selv i verdens rikeste land. Vi skal behandle våre svakeste med verdighet. Vi har ressurser til det. Vi skal ikke senke kvaliteten fordi andre har det verre.

Men det gjorde NAV i denne saken. Hvor ofte slikt skjer, aner vi ikke. Bare at «lån deg en grill»-saken har utløst en skred av historier i sosiale medier der folk forteller hvordan de har opplevd NAV, under hashtaggen #minnav.

SJOKKERT NORGE: En mann i Indre Østfold fikk avslått søknaden sin om nødhjelp og strøm fra NAV. NAV har beklaget, regningen er betalt og strømmen er tilbake. Nå håper mannen på en endring av systemet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Det rigide systemet

Så hvorfor opplever mange systemet som så rigid? En trenger ikke å gå langt tilbake i historien for å forstå. Folk som lurer systemer, tvinger det til å bli stivt. Se bare på karantenehotell. Regjeringen begynte med tillit til borgere og null karantenehotell. Vi vet hvordan det gikk. Enkeltpersoner som hevet seg over lover og regler ødela for alle sammen.

Istedenfor å ta kjeltringer, skalkes lukene. Det er billigere.

Den uføretrygdede mannen betaler blant annet prisen for dem som forsøker å lure til seg fellesskapets penger. For de finnes. Men det er ikke slik at alle brukere er potensielle misbrukere.

Om ikke annet viser de som ser det slik, at de tar ansvaret for fellesskapets milliarder på alvor.

Milliardene

I 2021 vil nærmere 370 000 nordmenn få utbetalt 104 milliarder i uføretrygd. 170 000 vil motta 32 milliarder i arbeidsavklaringspenger. Mens rundt 130 000 nordmenn er lavest på rangstigen. De er sosialhjelpsmottagere som vil få utbetalt over syv milliarder kroner. Nesten en tredjedel av statsbudsjett går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom NAV. Det er mye.

Men Norge tok et valg på 60-tallet.

Vi skulle være en velferdsstat. Vi har forpliktet oss til hverandre: Ingen skal tigge om et verdig liv. Det har sin pris. Og den prisen har vi blitt enige om å betale.

En del av den prisen er at 355 personer ble anmeldt for trygdesvindel av totalt 84 millioner kroner i 2020. De fleste er disse var i arbeid uten å informere om det. Åtte personer ga uriktige opplysninger.

Går for langt

Spørsmålet er hvor mye en forsvinnende liten andel mennesker skal ødelegge for de etter alt å dømme tusener som risikerer å bli mistenkeliggjort og i verste fall umenneskeliggjort?

Når et enkeltmenneske blir utsatt for den språkbruken og kynismen en kan lese i NAV-brevet i grill-saken – har det gått for langt. Altfor langt.

Trygdemisbrukere anmeldes, men hvem anmelder trygde-utdelere som går over streken? Finnes det mørketall over juksere, finnes det også mørketall over saksbehandlere som har bidratt til traumer og ødelagte liv.

NAV er nær allmektig. Slik makt pålegger et stort ansvar. Ikke bare overfor penger, men også personer. Det ansvaret tar NAV og dets tusener av ansatte. I de fleste tilfeller er takknemligheten større en forbannelsen.

Raus og rettferdig

Men unntakene har så store konsekvenser at de er uakseptable.

NAV har som oppgave å bevare menneskeverdet. Da er det ikke rom for en rigiditet som behandler sårbare mennesker på en respektløs og ydmykende måte.

Særlig når et menneske faller mellom to stoler, slik tilfellet ofte er når NAV-saker er under behandling og utbetalinger blir forsinket – og man ikke får betalt strømmen. Selv om man på papiret har «en grei lønn».

Når alt kommer til alt, skal vi prise oss lykkelige for å ha et raust velferdssystem. Statskassen er ikke utømmelig. Det skal være strenge og klare regler for nødhjelp.

Men systemet skal stå til tjeneste for mennesket, og ikke omvendt. Et møte med NAV bør være et møte med norsk verdighet – ikke ydmykelse.