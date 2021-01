Kommentar

Anklagen mot Trump overgår alt

Av Per Olav Ødegård

PÅ FARVELTUR: Donald Trump forlater Texas etter et besøk på grensen til Mexico. I Washington stemmer de folkevalgte om Trump skal stilles for riksrett. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Det er unntakstilstand i amerikansk politikk, slik det også er i gatene. Før Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus var bare to presidenter blitt stilt for riksrett i løpet av 250 år. Mot Trump skjer det to ganger på ett år.

De to prosessene mot Trump er svært forskjellige, i innhold, bevis og saksbehandling. Og ingen av sakene ligner på noe som andre presidenter er blitt anklaget for.

Andrew Johnson ble i 1868 tiltalt etter at han hadde gitt sin krigsminister sparken. Bill Clinton ble i 1999 tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring og for å ha hindret prosessen. Begge ble frifunnet, slik også Trump ble for snart ett år siden.

Denne gang synes mulighetene større for at Trump kan bli dømt enn i 2020, selv om det vil skje etter at han har forlatt presidentembete. Det republikanske parti står ikke lenger samlet i forsvaret av Trump. En konsekvens av en fellende dom kan være at Trump aldri igjen kan stille til valg. Dette kan skje hvis tilstrekkelig mange republikanere ønsker å støte ham ut av partiet.

Trump ble i 2019 anklaget for å ha lagt press mot Ukrainas leder for å finne noe som kunne skade Joe Bidens valgkamp. Nå blir han anklaget for å ha oppildnet til opprør, knyttet til angrepet på Kongressen for en uke siden. Det er, uten sammenligning, den alvorligste riksrettstiltale som er reist mot en amerikansk president.

Representantenes hus stemmer over tiltalen i kveld, norsk tid. Det er forventet et klart flertall for å tiltale Trump. Demokratene har flertall i forsamlingen og vil få følge av en håndfull republikanere.

Bevismaterialet er den talen Trump holdt før tilhengere gikk mot Capitol Hill. Trump hadde i to måneder ført en intens kamp med alle midler, mot resultatet i et demokratisk valg. Det kulminerte i massemøtet << Redd Amerika >> med Trump som hovedtaler.

Trump reddet ikke Amerika. Han styrte landet til kanten av avgrunnen. Opphissede tilhengere, som trodde på Trumps fantasier om at han var den virkelige vinner av valget, stormet Kongressen. 6 januar vil for alltid bli stående som en bekmørk dag i amerikansk historie. I dag er myndigheter og politi over hele USA i høyeste beredskap på grunn av trusselen fra militante ekstremister på ytre høyre fløy. I en slik uhyggelig atomsfære avsluttes Trumps presidenttid.

Hans eget parti er splittet og rådville. Republikanske politikere ser at Trump har mobilisert og begeistret store velgermasser med sitt høyrepopulistiske budskap. De frykter konsekvensene av å bryte med ham. Men med Trump som fanebærer har partiet nå mistet kontrollen over både Det hvite hus og Senatet.

Trump sa at samtalen med Zelenskyj sommeren 2019 var perfekt. Og at talen han holdt før Kongressen ble stormet var helt passende. Det er han som er offeret, for tidenes verste heksejakt.

Den amerikanske grunnloven gir Senatet mulighet til å avsette en president som gjør seg skyldig i forræderi, bestikkelser og andre << high crimes and misdemeanors >>. En vanlig tolkning av den siste del av setninger er at det omfatter maktmisbruk.

Tidligere president Gerald Ford påpekte at det er Representantenes hus som til enhver tid avgjør hva som kan gi grunnlag for riksrett. Riksrett handler vel så mye om politikk som om jus.

I den første prosessen mot Trump anklaget for å¨ha misbrukt sin stilling ved å legge press på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å finne noe som han kunne bruke mot Joe Biden og hans sønn Hunter. Trump ble dessuten tiltalt for å ha hindret etterforskningen ved å nekte å utlevere dokumenter og la medarbeidere vitne i høringer.

Den første riksrettssaken startet med et varsel fra en av de som kjente innholdet i samtalen mellom Trump og Zelenskyi. Senere ble det offentliggjort et referat av samtalen. Saken ble etterforsket av komiteer i Representantenes hus som gjennomførte høringer høsten 2019. Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, mente at de hadde avdekket overveldende bevis mot Trump, og vedtok derfor å reise tiltale. I februar ble Trump frifunnet på begge punkter i Senatet.

I 2019 brukte demokratene flere måneder på å forberede riksrettssaken. Nå har de på en uke lagt frem en tiltale, uten å innkalle vitner eller holde høringer. Forrige gang stemte senatorene etter partitilhørighet, med ett unntak. Forskjellen er at Trump nå ikke har et samlet parti i ryggen.

Flere republikanere i Representantenes hus ber demokratene oppgi forsøket på å stille Trump for riksrett. Det sier det bare vil skape mer hat og uro. Nå mener disse republikanerne at det er viktig å forsone amerikanerne og forene landet. Det er nye toner. Tidligere har de helhjertet støttet Trump, hans splittende og oppildnende retorikk og konspirasjonsteorier om valget.

Men nå bryter stadig flere ut og kritiserer Trump. Liz Cheney er en av dem. Hun er rangert som nummer tre i det republikanske hirarki i Representantes hus:

--Presidenten kunne umiddelbart og med makt intervenert for å stanse volden. Det gjorde han ikke. Det har aldri vært et større forræderi av USAs president mot hans embetet og ed til konstitusjonen.

Republikanernes flertallsleder i Sentatet, Mitch McConnell. er påfallende taus offentlig. Amerikanske medier melder at han uoffisielt skal ha sagt at riksrett vil gjøre det enklere å¨fjerne trumpismen fra partiet. Men han har ikke tatt stilling til hva han vil stemme når tiltalen kommer til Senatet.

For noen dager siden anså jeg det som helt usannsynlig at 17 republikanere ville stemme for å dømme Trump. Nå er jeg ikke sikker. Hvis McConnell mener Trump er skyldig vil mange følge ham. Da kan det bli to tredjedels flertall for å felle Trump.

Trump vil da forlengst være ute av Det hvite hus. Hvis republikanerne frikjenner ham enda en gang vil han kunne dominere partiet i mange år. Og kanskje gjøre comeback i 2024.