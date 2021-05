Kommentar

Idretten er vaksinert mot endring

Av Leif Welhaven

Roar Bogerud er leder av Viken idrettskrets. Kretsen har 13 mandater på idrettstinget.

Har du hørt om Roar Bogerud? Han leder en gjeng med mer makt når norsk idrett skal ta valg enn fotball, håndball, ski, ishockey og skiskyting har til sammen.

Denne helgen skal det øverste organet i norsk idrett stake ut veien videre for landets største folkebevegelse.

Idrettstinget.

I festtalene er dette manifestasjonen av det norske idrettsdemokratiet.

I praksis er det grunn til å stille spørsmål ved om idretten faktisk er et folkestyre.

Årsak; hvordan makt og mandater er fordelt.

Gjert Ingebrigtsen kjemper hardt for å få opphevet det særnorske høydehusforbudet.

Det er slett ikke noe galt med nevnte Bogerud. Han er en dyktig, dreven og hyggelig idrettspolitiker.

Men som leder i Viken idrettskrets – som først og fremst er et forvaltningsorgan – kan han og kollegene stille på idrettstinget med til sammen 13 delegater.

Denne ene kretsen har dermed mer enn tre ganger så mye innflytelse som Norges Fotballforbund på tinget. Det største særforbundet representerer over 272.000 aktive, men har ikke mer enn fire stemmer å slå i det digitale bordet med.

For å utdype eksempelet ytterligere, så har håndball 3 stemmer og ski har det samme, mens ishockey og skiskyting kun har én delegat hver.

Årsaken til en merkelig maktfordeling er et system der kretsene og særforbundene har like mange mandater. Selv om det er liten tvil om hvilken gren som er tettest på de aktive.

Siden medlemmene i idrettsstyret også har stemmerett - med et tett organisatorisk bånd til kretsene - er faktisk de ulike idrettsgrenenes representanter i mindretall.

Det er demokratisk problematisk.

I idretten er det viktig å diskutere representativitet. Sikrer systemet en sammenheng mellom hva et flertall av medlemmene ønsker og hva som ender med å bli vedtatt?

Temaet har nylig vært luftet rundt det ekstraordinære fotballtinget.

På idrettstinget er flere praktiske forhold vesentlig annerledes enn her, men også i NIF er det grunn til å stille spørsmål om kart og terreng.

At ting har vært slik så lenge er et tynt argument for kretsenes enorme maktbastion.

Det har også begrenset vekt at kretser representerer distrikter. Fotballforbundet har egne underavdelinger/kretser landet rundt, og andre særforbund har andre geografiske inndelinger.

Uansett må vel det viktigste være å unngå at for mye makt konsentreres på for få hender. I dag kan relativt få kretsledere temmelig enkelt kontrollere fryktelig mye dersom de slår seg sammen.

Hvorfor den utstrakte makten til kretser kan være et problem, illustreres tydelig gjennom den heteste saken som skal diskuteres på idrettstinget.

Høydehusdebatten.

Det er et ekstremt viktig spørsmål, ikke minst for dem som har skoene eller skiene på. Norges friidrettsforbund, som bare her tre mandater, står bak forslaget om å skrote det særnorske forbudet for å sikre like konkurransevilkår. Gjert Ingebrigtsen er blant dem som har tatt fighten med begge never.

Skiforbundet er en annen aktør som har landet på å ta kampen.

Men når tinget skal velge har det i realiteten forsvinnende lite å si hva disse aktørene måtte mene, dersom kretsene lander på en annen linje.

Summen av stemmemakt er nemlig så stor. Innlandet idrettskrets har 9, Oslo idrettskrets har 5 og Vestland idrettskrets har åtte på tinget.

Det er massevis av flinke folk som jobber i idrettskretsene.

For eksempel har kretsen i hovedstaden over år kjempet utrettelig for å få på plass en påtalenemnd, for å sikre rettssikkerhet og vern av sårbare. Trøndelag idrettskrets arrangerte nylig en interessant debatt om nettopp høydehus, med et svært relevant panel.

Men det er jo et tankekors at fasilitatoren i debatten selv har mer enn dobbelt så mye makt som forbundet som reiser saken.

Tidligere har kretsveggen vært solid rundt temaet.

En x-faktor denne gangen er jo at det nåværende idrettsstyret vil oppheve forbudet. Spørsmålet er hvordan det påvirker dynamikken i debatten.

Det er både argumenter for og mot å organisere idretten slik vi gjør i Norge. Modellen går ut på at alt og alle er samlet i én organisasjon, selv om de ulike aktørene er ekstremt forskjellige.

Tilhengerne snakker gjerne varmt om den røde tråden fra barneidrett til toppen. Men når man kombinerer den organisasjonsformen med en så omfattende byråkratisk makt, er det mulig å undres over i hvilken grad intensjonen blir oppfylt.

Det finnes et ord for den «retten» mange barn lager som små, ved å putte flest mulig ingredienser fra kjøkkenet i en bolle og røre rundt.

Det ordet er sølekake.

Når det i tillegg er krav om to tredelers flertall for viktige forandringer, får krefter som vil sementere fort lett spill.

PS. Det pågår nå et arbeid med se på tingsammensetningen, men det er neppe lurt å satse ukelønnen på at det fører til noe nytt.