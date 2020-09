FEIL STRATEGI? – Å holde på som vi gjør nå, med stadige lokale utbrudd (som i Sarpsborg, bildet) som må slås ned og en epidemi som truer med å komme ut av kontroll, er både unødvendig, dyrt og inhumant, skriver kronikkforfatteren. Foto: Gisle Oddstad

Penga eller livet – ja takk, begge deler

Det er ingen motsetning mellom folkehelse og samfunnsøkonomi i bekjempelsen av covid-19. Holdenutvalget konkluderte med at meget lave smittetall lønner seg for Norge over tid.

DAG SVANÆS, professor i informatikk, NTNU.

Mye av argumentasjonen for å akseptere et høyt smittenivå av covid-19 i Norge har vært at tiltak for å bekjempe viruset er for dyrt, og at det derfor lønner seg å stabilisere smitten på et høyt nivå. Denne argumentasjonen bygger på en misforståelse.

Holdenutvalget, som ble nedsatt av regjeringen for å beregne de samfunnsøkonomiske konsekvensene av epidemien, konkluderte med at den mest lønnsomme strategien for Norge i rene kroner og øre er å holde smittenivået på under ti nye smittede per dag. Oversatt til antall smittede per 100.000 over to uker tilsvarer dette er smittenivå på 2,5. Det tilsvarer situasjonen vi hadde før sommeren.

Dag Svanæs. Foto: NTNU

De siste fem ukene har vi hatt et gjennomsnitt på 50 nye smittede per dag (12,9 per 100.000 over to uker), altså fem ganger så høyt som det nivået Holdenutvalget sier er mest lønnsomt for Norge. Holdenutvalgets rapport av 26. mai beskriver to grupper av scenarier, «holde nede» og «brems» (flokkimmunitet). Innen «holde nede» analyserer de to scenarier H1 og H2, samt tre forløp for flokkimmunitet. Av disse fem scenariene er det H1 som er den mest lønnsomme.

H1 beskrives som: «Hold nede til vaksinasjon med R ≈ 0,9. Epidemien fortsetter nedover og det er under ti nye tilfeller per dag i landet i august, og det lykkes å holde situasjonen slik til effektiv vaksinasjon i januar 2024.»

H2 beskrives som: «Som H1, men ustabilt. Epidemien fortsetter nedover og det er under ti nye tilfeller per dag i landet i august, men så vinteren 2020-21, 2021-22 og 2022-23 går R opp i 1,25 i november–februar slik at det må gjeninnføres tiltak i desember–april» (side 13 i rapporten).

Av disse scenariene er vi åpenbart nå ikke på H1, men på vei mot H2. Basert på det man vet om pandemien, beregnet utvalget de samlede samfunnsøkonomiske utgiftene for Norge fra sommeren 2020 fram til alle er vaksinert i løpet av 2023. H1 ga en samlet realøkonomisk kostnad på 131 milliarder, mens H2 ga 386 milliarder. Alle brems-scenariene var dyrere enn H1 (side 90).

Sammenlignet med å holde smitten nede på et høyt nivå (H2), er det altså samlet 255 milliarder kroner å spare på å holde smitten nede på under ti nye smittede per dag. Delt på 3,5 år gir det en besparelse på 73 milliarder per år, eller seks milliarder per måned. Norge vil altså kunne tape omtrent tilsvarende ett nytt operahus per måned på den politikken som nå drives, sammenlignet med å holde smittenivået meget lavt.

Holdenutvalget estimerer at H1 vil gi 171 nye døde, mens H2 vil gi 1296 døde over de neste 3,5 årene. I tillegg til å spare penger, er også H1 den langt mest humane strategien i forhold til sykdom og død.

Gitt Holdenutvalgets konklusjon, er den strategien for håndtering av pandemien som er blitt valgt etter sommeren dårlig for både folkehelsen og samfunnsøkonomien. Å holde på som vi gjør nå, med stadige lokale utbrudd som må slås ned og en epidemi som truer med å komme ut av kontroll, er både unødvendig, dyrt og inhumant.

Det mest lønnsomme nå, på alle måter, vil være å bruke noen få uker på å få smittenivået ned under ti nye per dag. Vi vet nå mer om viruset enn vi gjorde i mars/april. Det gjør at tiltakene kan målrettes bedre. Blant annet vet vi at rundt ti prosent av de smittede står for rundt 80 prosent av smitten. Det betyr at i tillegg til andre tiltak kan mye oppnås ved å redusere antall deltagere på innendørs arrangementer.

Et skippertak nå for å få ned smittenivået vil lønne seg på lang sikt, og vil gi forutsigbarhet i tiden framover før vi får vaksine. Et meget lavt smittenivå vil også gi økonomisk handlingsrom til å kunne kompensere de som rammes mest av tiltakene, samtidig som man gjør Norge rustet for årene etter pandemien. Dette er også i tråd med opinionen. Folk flest støtter en stram linje for å beholde kontrollen på smittespredningen.

Regjeringen står overfor et veivalg i ukene som kommer. Det er ikke et like dramatisk veivalg som det vi sto overfor i mars, men et viktig veivalg for den lange turen som ligger framfor oss før pandemien er over. Riktige veivalg krever klarsyn, og at man ikke sitter fast i gamle tankemønstre.

Holdenutvalget var oppnevnt av regjeringen for å skape et beslutningsgrunnlag for hvordan pandemien vil påvirke folkehelsen og samfunnsøkonomien. Utvalget var ledet av professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden, og hadde medlemmer fra både Folkehelseinstituttet (Preben Aavitsland) og Statistisk sentralbyrå (Thomas von Brasch). Jeg antar at Norges ledende miljøer både på folkehelse og samfunnsøkonomi står inne for rapportens konklusjoner. Det vil følgelig være underlig hvis regjeringen velger å ignorere utvalgets konklusjoner i sitt arbeid med en langsiktig covid-19-strategi. Storparten av USAs ledende økonomer deler forøvrig Holdenutvalgets konklusjon at det ikke er noen motsetning mellom smittevern og samfunnsøkonomi.

Hvis regjeringen mener det finnes andre tungtveiende grunner til å holde smittenivået høyere enn det som samlet sett er best for Norge både økonomisk og helsemessig, så bør det komme på bordet. Hvis ikke, taler mye for at vi bør skifte kurs og komme ned på et smittenivå under ti nye smittede per dag fram til vi får vaksine.

