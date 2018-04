TROLL PÅ KARL JOHAN: Theodor Kittelsens bilde av trollet på Karl Johan fra 1890-tallet fortsetter å hjemsøke norsk politikk, skriver Marit Arnstad.

Finnmarkssyndromet

debatt

Publisert: 16.04.18 09:12

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-16T07:12:21Z

Trollet står igjen på Karl Johan. Det kommer fra nord denne gangen. Det prøver å fortelle at avstander fortsatt eksisterer. «Der ute», som det megetsigende heter når du befinner deg i bekvemme møtelokaler i hovedstaden.

MARIT ARNSTAD (Sp), parlamentarisk leder

Tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms har ført en bølge av misnøye med regjeringens politikk til overflaten. Finnmarkingene står i fare for å bli underlagt det mer folketunge Troms. Ved hjelp av rikspolitisk tvang iverksatt av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Finnmark framstår i dag som den mest typiske utkant Norge kan by på. Store areal; enorme avstander. Spredtbygd. Klare distriktsutfordringer. Langt unna medienes oppmerksomhet – det så vi nå sist i påsken.

I sin nåværende form er Finnmark på størrelse med Danmark. Den nye gigantregionen regjeringen vil tre ned over hodet på folk fra steder som Bugøynes, Valjok, Masi, Berlevåg og Hasvik, sprenger alle målestokker. Om man legger Finnmark og Troms sammen, ender man opp med et areal som er større enn noe sånt som 26 nåværende europeiske stater. Større enn Irland (republikken, ikke øya), Nederland, Sveits og Belgia, for å ta noen eksempler.

Det merkverdige er at slike avstandsbilder ikke lenger gjør så stort inntrykk på oss. I dag «devalueres» avstander fordi flyet har skapt inntrykket av at alle Europas hjørner ligger i behagelig nærhet av Sola, Gardermoen, Værnes eller Flesland. Det som før var et lite mirakel (at du kunne komme deg fra Europa til USA på en håndfull timer) er nå blitt hverdag og kneippbrød for en stor gruppe i det norske samfunnet, en gruppe som legger langhelga til New York, Roma eller Istanbul.



Den største ulempen ved reiser, er ikke lenger ugreie værforhold når du kjører over Saltfjellet, men sikkerhetsforanstaltningene på flyplassen. Eventuelle forsinkelser skyldes aldri reiseavstanden i seg selv, men heller tåke på Gardermoen.

Avstandene er ikke endret, men vår opplevelse av dem har skiftet på en fundamental måte. I marsjfart på 30 000 fots høyde kan både sund mellom øyer, fjordarmer, lange viddestrekninger og en geografi som strekker seg like fram til Russlands grenser framstå som detaljer. Alt er nært når du fyker fram i verden i 800 km/t.

Diskusjonen om Finnmarks framtid handler på så mange måter om avstand. Og det er her Finnmarks befolkning og de toneangivende krefter i Oslo lever i forskjellige virkeligheter. På en powerpoint i et møterom i Oslo er det svært lett å spleise Troms og Finnmark. Det er en grafisk operasjon på et datagenerert kart. Ett par tastetrykk og voila ! Møtedeltakerne klapper begeistret i hendene. Norsk geografi ser plutselig «ryddigere» ut.

Om du bor i Kautokeino vet du noe om avstanden til Hammerfest (den er på 27 mil). Og du vet det på en annen måte. Fordi du har kjørt alle de timene i et nødvendig ærend, kanskje til sykehuset. Eller du vet at den samme avstanden til fylkeshovedstaden Vadsø er på over 37 mil. Google Maps forteller at turen tar rundt regnet fem timer. Og det er hvis du ikke stopper for å ta deg en kaffekopp underveis.



I debatten om Finnmarks framtid har enkelte anekdoter som folk har i friskt minne blitt løftet fram for å illustrere den geografiske håpløsheten i regjeringens nye region:

· I månedskiftet oktober/november inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet fylkespolitikerne i Troms og Finnmark til felles fylkesting i Kirkenes. Møtet gav ikke store resultater, bortsett fra at selv møtekostnadene ble på litt under 1 million kroner.

· Knut Storberget ble deretter utpekt av regjeringen til å megle mellom Troms og Finnmark. Av praktiske grunner ble møtet holdt på Gardermoen!

Tidligere i vår var sammenslåingen av Troms og Finnmark et hett tema i Stortingets spørretime. Der opplevde vi den besynderlighet at den ansvarlige statsråden, Monica Mæland (H), skyldte på alle andre – og særlig Stortinget – for en upopulær sentraliseringsreform hennes regjering har vært med på å bringe inn i verden. Hun misset dermed et avgjørende poeng, nemlig at regjeringen har et selvstendig ansvar for å håndtere problemer den selv har vært med på å skape.

Det stortingsflertallet som presser gjennom en regionreform var ytterst knapt, og det er tvil om det fortsatt eksisterer. Kristelig Folkeparti har begynt å trekke seg, men da i Viken, som framstår som en forvaltningsmessig raritet der regionen strekker seg fra Svinesund til Hallingskarvet med et stort hull i midten. Oslo er, som vi alle vet, uberørt av regionreformen.

Mæland prøver seg altså med å toe sine hender, uten at det gjør synderlig inntrykk i Finnmark. Er den nye gigantregionen nordpå en dårlig løsning, og er prosessene knyttet til tvangssammenslåingen dårlige, er regjeringen forpliktet til å forholde seg til saken. Det finnes ikke det stortingsflertall i verden som fritar regjeringen for dette ansvaret. Spesielt ikke når Høyre har sittet midt opp i det samme stortingsflertallet og ivret for mer sentralisering. Har du tatt Fanden på ryggen, får du bære ham fram.

Min spådom er at det folkelige trykket mot regionreformen og tvangssammenslåingene kommer til å øke i kraft framover, og at befolkningen i Finnmark nå er i den sjeldne posisjonen at de setter dagsorden i det rikspolitiske Norge. Hva nå, når fylkestingets flertall sier «nei» til regionmodellen som er framforhandlet? Hva nå, når det skal avholdes folkeavstemning i saken i Finnmark?

Vi kjenner alle Kittelsens bilde av trollet på Karl Johan. Denne illustrasjonen fra 1890-tallet fortsetter å hjemsøke norsk politikk. Slik den har gjort det så mange ganger før. Den som titter nærmere etter, vil se at trollet er blant Kittelsens mer godmodige. Den som vil, kan se at det latterlige ved situasjonen er hovedstatsborgernes paniske flukt. Mon tro om vi ikke kan døpe fenomenet «Finnmarkssyndromet»?

Og la det ikke herske noen tvil om hvem som lider av dette. Det er ikke befolkningen i Finnmark.

Denne artikkelen handler om Finnmark

Monica Mæland