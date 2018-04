BEDRE NÅ: Skuespiller Dwayne Johnson, også kjent som «The Rock», har fortalt åpent om kampen mot depresjon. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Tøffe jævler gråter også!

Publisert: 12.04.18 11:17

Når verdens største actionhelt forteller om å ha hatt depresjon, er det verdt å høre etter.

USMAN M. CHAUDRY, Psykologstudent

Depresjon er helt jævlig, og uheldigvis mer vanlig enn vi tror. Mer enn 300 millioner mennesker på verdensbasis lider av depresjon, ifølge World Health Organization (WHO). Depresjon kan ramme hvem som helst. Ja, selv den tøffeste, sværeste, rikeste og mest kjente karen i dag: tidligere WWE-wrestler og verdens best betalte filmstjerne, Dwayne Johnson , også kjent som The Rock .

− Jeg nådde et punkt der jeg ikke hadde lyst til å gjøre noe eller gå noen sted. Jeg gråt konstant, fortalte han nylig til den britiske avisen The Express .

Han har flere blockbustere på CV-en opp gjennom årene med blant annet filmer som The Fast and the Furious -serien, Hercules , The Scorpion King, G. I. Joe og Central Intelligence og en suksessfull wrestling-karriere.

Med en aktiv sosial media-profil med blant annet flere Instagram-klipp med svette og trening som innhold, når han ut til over 100 millioner følgere verden over. Det sier seg selv at han har en stor påvirkningskraft og når ut til en bred gruppe mennesker. Spesielt tøffe karer og tenåringsgutter.

Det er derfor et enormt viktig bidrag han kommer med ved å sette lys på sine kamper med depresjon.

Depresjon er ikke bare noe du kan manne deg opp til å bli kvitt eller riste deg løs fra. Og det er desto viktigere at det nås ut til den målgruppen som han treffer.

The Rock bidrar til å eliminere stigmaet og gjøre det mulig å snakke om det karer ofte har vanskeligheter med. Nemlig, hvordan man egentlig har det. Depresjon fører til store personlige, sosiale og samfunnsmessige belastninger. Det kan føre til alkohol- og rusavhengighet, og i verste fall at man tar sitt eget liv. Selvmord er den nest mest vanligste dødsårsaken blant aldersgruppen 15-29, ifølge WHO. Globalt sett begår nærmere 800.000 personer selvmord hvert år.

Det er hjelp å få, og det er ingen skam i å føle seg deppa. Ingen blir mindre mann av å ha det vondt, og noen ganger er det vanskelig å takle det ved å gi faen. Venner må få opp øynene og vise støtte når en kompis ser ut til å ikke ha det bra. Istedenfor å be han om og slutte å syte, oppfordrer du han til å oppsøke hjelp. Fastlegen, kommunehelsetjenester som Rask Psykisk Helsehjelp eller rett og slett høre hva han har å si. For er du ekte bror, sørger du for at empatien er stor.

Og for deg som merker at du er på dypt vann uten fotfeste, er dine venner og familie dine livbøyer. Det er hjelp å få.

Jeg er verken muskuløs, kjendis eller millionær. Ei heller har jeg et dollarglis som The Rock. Men jeg er en mann, og jeg kan starte med å erkjenne at jeg også har vært gjennom depresjon.

Du er ikke alene om det. Det er et dypt og mørkt hull du kan befinne deg i, men anstreng deg alt du klarer og gjør et forsøk på et sprang. En hjelpende hånd vil ta tak i deg.